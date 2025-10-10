สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ก่อนลุ้นโชค 10/10/68 คืนนี้ ส่องเลขท้าย 2 ตัวย้อนหลัง
เปิดข้อมูลเลขท้าย 2 ตัว หวยลาวพัฒนาที่ออกเฉพาะวันศุกร์ 10+ งวดย้อนหลังล่าสุด พบเลข ‘6’ โดดเด่นในหลักสิบ พร้อมเช็กผลศุกร์ที่แล้วก่อนตัดสินใจ
ก่อนการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดประจำ วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้ ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ โดยเจาะจงเฉพาะผลการออกรางวัลในงวดที่ตรงกับ วันศุกร์ ในครั้งที่ผ่าน ๆ มา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชคสายข้อมูล
ผลหวยลาววันศุกร์ล่าสุด (3 ต.ค. 68)
สำหรับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุด ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัวคือ 54
สถิติเลขท้าย 2 ตัว งวดวันศุกร์ 10 ครั้งก่อนหน้า
- 19 ก.ย. 68 = 62
- 12 ก.ย. 68 = 88
- 5 ก.ย. 68 = 75
- 29 ส.ค. 68 = 76
- 22 ส.ค. 68 = 68
- 15 ส.ค. 68 = 62
- 8 ส.ค. 68 = 03
- 1 ส.ค. 68 = 17
- 25 ก.ค. 68 = 49
- 18 ก.ค. 68 = 69
วิเคราะห์แนวโน้มจากสถิติวันศุกร์
จากสถิติหลายงวดที่ผ่านมา พบว่าเลข ‘6’ มักจะปรากฏในตำแหน่งหลักสิบของเลขท้าย 2 ตัว (เช่น 62, 68, 69) นอกจากเลข 6 แล้ว กลุ่มเลข 7 และ 8 ก็ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา (เช่น 75, 76, 88)
สำหรับผลการออกรางวัลในค่ำคืนนี้ จะเริ่มประกาศตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ขอให้นักเสี่ยงโชคทุกท่านติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงสถิติย้อนหลังที่ The Thaiger เคยรวบรวมไว้ ไม่ใช่การคาดเดาผลล่วงหน้า การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นเหตุการณ์สุ่มอิสระ โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชค
