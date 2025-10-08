อาลัย อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง วัย 31 ปี เสียชีวิตกะทันหัน จากภาวะเลือดออกในสมอง
วงการบันเทิงเศร้า “ชิมาซากิ ชินซากุ” อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง วัย 31 ปี เสียชีวิตกะทันหัน ด้วยภาวะเลือดออกในสมอง เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับร่วมอาลัย
วงการบันเทิงแดนปลาดิบเศร้า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 บริษัท M-Music ได้ออกมาประกาศข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของอดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง “ชิมาซากิ ชินซากุ” (Shinsaku Shimazaki) จากไปอย่างสงบแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 จากภาวะเลือดออกในสมอง ในวัย 31 ปี
“ประกาศข่าวเศร้า
นักแสดงที่มีสัญญาความร่วมมือกับบริษัทเรา ชิมาซากิ ชินซากุ ได้จากไปอย่างกะทันหันด้วยภาวะเลือดออกในสมอง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2025 ในวัย 31 ปี เรื่องราวเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จนถึงขณะนี้พนักงานทุกคนยังยากจะเชื่อได้
ตลอดมา ชิมาซากิ ชินซากุ ได้ร่วมแสดงผลงานในฐานะนักแสดงมากมาย มอบทั้งความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่ผู้ชม เราขอขอบคุณจากใจต่อผลงานและคุณูปการที่เขาทิ้งไว้
พิธีศพจัดขึ้นอย่างเงียบ ๆ ภายในหมู่ญาติใกล้ชิดเท่านั้น และด้วยความเกรงใจ บริษัทขอปฏิเสธการรับเครื่องเซ่นไหว้หรือพวงหรีดทุกประเภท
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณแฟน ๆ และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง สำหรับแรงสนับสนุนอันอบอุ่นตลอดเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่
บริษัท คาบูชิคิไกฉะ เอ็ม มิวสิก (株式会社M MUSIC)
ผู้แทนบริษัท: มะคิโกะ โคบายาชิ (小林麻希子)”
อีกหนึ่งสิ่งที่ยิ่งสร้างความสะเทือนใจขึ้นไปอีกเมื่อได้ทราบว่า ชิมาซากิ ชินซากุ เสียชีวิตกะทันหัน 4 วันก่อนถึงวันเกิดครบรอบอายุ 32 ปี 10 กันยายน (1993) ท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนร่วมวงการ และแฟนคลับเป็นอย่างมาก
อ้างอิงจาก : m-music
ติดตาม The Thaiger บน Google News: