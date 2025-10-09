ข่าว

"บิ๊กเล็ก" ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568
"บิ๊กเล็ก" ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70

“พล.อ.ณัฐพล” ลงพื้นที่ชายแดนใต้ครั้งแรก ตั้งเป้าคาดการณ์ อาจส่งมอบพื้นที่ ให้กระทรวงมหาดไทยดูแลได้ภายในปี 2570

9 ตุลาคม 2568 นางสาววาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานว่า พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคง ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการประเมินความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยดูแลภายในปี 2570

“พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พร้อมคณะฯ ติดตามสถานการณ์ และความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคง ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดยมี พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ชาคริต อุจะรัตน รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมหารือ

พลโท นรธิป กล่าวต้อนรับว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รู้สึกยินดีที่รมว.กลาโหม และคณะฯ ที่มีความห่วงใยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
FB/ Wassana Nanuam

โดยปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ แผนขับเคลื่อนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2569 โดยดำเนินการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา 8 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการก่อเหตุรุนแรง ด้านความมั่นคง ตามแนวชายแดน ด้านการแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะ ด้านภัยแทรกซ้อน ด้านความเคลื่อนไหว ขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ด้านการพัฒนา ด้านการสร้างความเข้าใจ และด้านอื่น ๆ

โดยเน้นงานการเมือง นำการทหารและการเสริมสร้างประสิทธิภาพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการทดแทนกำลังทหารในระยะเปลี่ยนผ่าน สู่การบริหารพื้นที่ ภายใต้กลไกปกติของทางราชการ ดำเนินการควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ การบูรณาการ กับทุกภาคส่วน

พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตั้งใจมารับฟังข้อมูลต่าง ๆ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมอย่างรอบด้าน พร้อมติดตามการจัดเตรียมข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

สำหรับแนวทางบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้เกิดความประสานสอดคล้องเกื้อกูลกันในทุกมิติ เพื่อดูแลความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพยสินของพี่น้องประชาชน และยังได้รับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ด้านสถานการณ์ด้านการข่าว ภาพข่าวความเคลื่อนไหว และการปฏิบัติต่อภาพข่าวที่สำคัญ

โครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง ปี 2569 และกรอบแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา จชต. รวมถึงแนวความคิดในการใช้กำลังและการจัดกำลังรับผิดชอบพื้นที่ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พลเอก ณัฐพล ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนในครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ทุกส่วน เชื่อว่าทุกส่วน ทุกหน่วยได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มอย่างเต็มความสามารถ

สำคัญที่สุดคือ ทุกส่วนต้องร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนอย่างสำคัญยิ่ง”รวมถึงได้หารือถึงความคืบหน้าของแผนงานการส่งมอบพื้นที่

จากการบรรยายสรุป เห็นถึงความมั่นใจในความพร้อมของทุกหน่วยงานในพื้นที่ และคาดการณ์ว่าพื้นที่น่าจะมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ภายในปี 2570 อย่างไรก็ตาม จะมีการประเมินอีกครั้ง เมื่อใกล้ถึงกำหนดเพื่อพิจารณาความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป”

