เดนมาร์กเตรียมออกกฎหมายใหม่ ห้ามเด็กต่ำกว่า 15 ปีใช้ “โซเชียลมีเดีย”
นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์ก เตรียมแผน ห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีใข้งาน “โซเชียลมีเดีย” ทุกชนิด อ้างเพื่อลดความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในคนรุ่นใหม่
เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก ได้ประกาศแผนการที่จะสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้โซเชียลมีเดีย โดยกล่าวหาว่าโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายสังคมออนไลน์กำลัง “ขโมยวัยเด็กไปจากลูกๆ ของเรา”
ในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เมตเต เฟรเดอริกเซน กล่าวว่า “เราได้ปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกมา ไม่เคยมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากขนาดนี้ที่ต้องทนทุกข์จากความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า” นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่า เด็กหลายคนมีปัญหาในการอ่านและมีสมาธิสั้น โดยระบุว่า “ในหน้าจอนั้น พวกเขาเห็นสิ่งที่ไม่มีเด็กหรือเยาวชนคนไหนควรจะเห็น”
นายกรัฐมนตรีไม่ได้ระบุเจาะจงว่ามาตรการใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดบ้าง แต่กล่าวว่าครอบคลุม “หลายแพลตฟอร์ม” อย่างไรก็ตาม จะมีตัวเลือกให้ผู้ปกครองสามารถให้ความยินยอมอนุญาตให้บุตรหลานใช้โซเชียลมีเดียได้ตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยคาดหวังว่ากฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดในปีหน้า
การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามแนวทางของหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งกำลังเริ่มใช้มาตรการห้ามใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี และนอร์เวย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรี โจนาส กาห์ร สเตอเร ก็เคยกล่าวไว้ว่า จะบังคับใช้การจำกัดอายุขั้นต่ำที่ 15 ปี
แคโรไลน์ สเตจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของเดนมาร์ก กล่าวว่า การประกาศของรัฐบาลถือเป็น “การบุกเบิกครั้งสำคัญ” “เราเคยไร้เดียงสาเกินไป เราปล่อยให้ชีวิตดิจิทัลของเด็กๆ อยู่กับแพลตฟอร์มที่ไม่เคยคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาเลย เราต้องเปลี่ยนจากการถูกควบคุมทางดิจิทัล มาสู่การสร้างชุมชน” เธอกล่าว
ในสุนทรพจน์ นายกรัฐมนตรีได้อ้างถึงตัวเลขที่น่ากังวล โดยแสดงให้เห็นว่า 60% ของเด็กชายอายุ 11-19 ปี ไม่ได้พบเพื่อนแม้แต่คนเดียวในช่วงเวลาว่าง ขณะที่ 94% ของเด็กชาวเดนมาร์กในชั้นประถมปีที่ 7 มีบัญชีโซเชียลมีเดียก่อนอายุ 13 ปี
การค้นพบงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อเด็กและเยาวชนกำลังบีบให้รัฐบาลทั่วโลกต้องพิจารณาเรื่องการเข้าถึงโซเชียลมีเดียใหม่ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่กรีซเคยเสนอให้สหภาพยุโรปกำหนด “อายุบรรลุนิติภาวะดิจิทัล” ที่จะป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
อ้างอิง : www.theguardian.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิจารณ์สนั่น! สตรีมเมอร์สาวชาวมะกันไลฟ์สดตัวเอง ขณะคลอดลูก
- “ทรัมป์” ประกาศ “อิสราเอล-ฮามาส” บรรลุข้อตกลงเฟสแรก ปูทางหยุดยิง
- ปู่ฝรั่งเศสสิ้นหวัง ปล้นซุเปอร์ฯ อยากเข้าไปช่วยหลาน ถูกลวนลามในคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: