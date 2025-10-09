วิว วรรณรท ปล่อยโฮ แบกครอบครัว 7 ชีวิต ธุรกิจเกือบเจ๊ง มี 3 เดือนพิสูจน์ตัวเอง

ทำเอาแฟนคลับน้ำตาซึมไปตามๆ กัน หลังจากนางเอกสาว วิว-วรรณรท สนธิไชย ได้โพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจทั้งน้ำตาผ่าน TikTok ระบายความรู้สึกอัดอั้นในฐานะเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลสมาชิก 7 ชีวิต และการต่อสู้กับปัญหาธุรกิจที่เกือบล้มเหลว จนเป็นที่มาของความ “เหนื่อย” ทั้งกายและใจ
คลิปดังกล่าวเป็นคำชี้แจงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นาน วิวได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ลงในอินสตาแกรมว่า “เหนื่อย” เพียงคำเดียว จนทำให้แฟนคลับและแฟนหนุ่ม แม็ค-วีรคณิศร์ ต่างเป็นห่วง ส่งกำลังใจให้ท่วมท้น ซึ่งวิวได้ชี้แจงว่าความเหนื่อยนั้นไม่ได้มาจากเรื่องความรัก แต่มาจากภาระหน้าที่และการต่อสู้ในชีวิตจริง
วิวได้เล่าถึงวิกฤตที่หนักที่สุดของเธอคือธุรกิจเครื่องสำอาง “VBrand” ที่ทำมาเกือบ 8 ปี โดยหลังช่วงโควิด มาสคาร่าของเธอประสบปัญหายอดขายลดลงจนถูกถอดออกจากร้าน 7-Eleven ช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดคือตอนที่โรงงานแจ้งให้เข้าไปรับสินค้าทั้งหมดกลับมาเพื่อนำไปกำจัดทิ้ง ซึ่งวินาทีนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนล้มเหลวแบบไม่เหลืออะไรเลย
แต่แทนที่จะยอมแพ้ วิวเลือกที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้ง โดยเข้าไปเจรจากับโรงงานเพื่อขอโอกาสและพัฒนามาสคาร่าสูตรใหม่ จนได้รับข่าวดีจาก 7-Eleven อีกครั้ง โดยได้รับโอกาสนำสินค้ากลับมาขายใหม่ แต่มีเงื่อนไขสุดท้าทายว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ภายใน 3 เดือน หากยอดขายไม่ดีก็จะถูกถอดออกทันที ซึ่งเธอกล่าวว่านั่นหมายถึง “เจ๊ง” นั่นเอง
นางเอกช่องวัน ยอมรับว่าที่ต้องสู้หนักขนาดนี้เพราะงานในวงการบันเทิงที่ทำมา 17 ปี ไม่ได้มีมากเหมือนในอดีต ทำให้ตนต้องหารายได้จากทางอื่นเพื่อดูแลครอบครัว วิวกล่าวทั้งน้ำตาว่า “เหนื่อยแต่ก็จะสู้ต่อไป” พร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังสู้ชีวิตเช่นกัน
