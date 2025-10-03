ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:39 น.
638
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม
ภาพจาก : @bodhidhara

รู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงคราม ประวัติ พระนักเขียน นักเทศน์บนโลกออนไลน์ จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ถูกกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม

กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระนักเทศน์ชื่อดัง ได้ออกมาวิจารณ์ แพรรี่-ไพรวัลย์ วรรณบุตร ด้วยถ้อยคำที่ถูกมองว่าเป็นการเหยียดเพศ จนเกิดการโต้เถียงอย่างดุเดือด และทำให้หลายคนสงสัยว่าพระมหาอุเทนคือใคร

เปิดประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ เป็นพระนักเทศน์และนักปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน สื่อหลายสำนักระบุว่าท่านมีความเชื่อมโยงกับวัดชนะสงคราม วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

จากข้อมูลที่ท่านเคยบรรยายไว้ในคลิปอัตชีวประวัติ ระบุว่าท่านสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมุ่งเน้นศึกษาด้านกรรมฐานตั้งแต่วัยหนุ่ม ท่านมีผลงานการเผยแผ่ธรรมะหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานเขียนหนังสือธรรมะ เช่น ชุด ‘วิปัสสนาสาธิต’ และการบรรยายธรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะช่องยูทูบ @bodhidhara ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก

ในบันทึกดังกล่าว พระมหาอุเทนเล่าว่า ท่านใช้เวลา 10-11 ปีในการศึกษาพระปริยัติธรรม จนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดคือ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และใกล้จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต

ประวัติ พระมหาอุเทน
ภาพจาก : @bodhidhara

4 เหตุผลแห่งการตื่นรู้ สู่การปฏิบัติ

พระมหาอุเทน เคยระบุว่า ท่านได้เกิดคำถามสำคัญกับตนเอง 4 ประการ ซึ่งกลายเป็นเหตุผลให้ท่านตัดสินใจครั้งใหญ่ ดังนี้

1. ท่านตระหนักว่าปริญญาทางโลกอาจเป็นเพียง ‘คัมภีร์ใบลานเปล่า’ หากไม่มีการปฏิบัติธรรม (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ) ควบคู่ไป

2. ท่านสำรวจจิตใจตนเองแล้วพบว่า แม้จะบวชมานาน แต่กิเลสยังไม่ลดลง และเห็นว่าการทำกรรมฐานเท่านั้นที่จะช่วยขัดเกลาได้

3. ท่านมองว่าการจะเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงให้แก่ญาติโยมได้นั้น ต้องเกิดจากการปฏิบัติของตนเอง

4. ท่านยอมรับว่าการศึกษาที่สูงทำให้เกิดอัตตาตัวตนและความยึดมั่นในความคิดเห็นมากขึ้น จึงต้องการนำความรู้ (ปริยัติ) มาสู่การปฏิบัติ (นำออก) เพื่อลดทิฐิมานะ

ด้วยเหตุผลทั้ง 4 ประการนี้ ทำให้เมื่ออายุได้ 23 ปี ท่านจึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจัง โดยท่านได้แต่งบทกลอนเพื่อเป็นอุดมคติของตนเองไว้ว่า

ไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์
ชีพนี้จักจริงแท้มิแปรผัน
ขอสักครั้งหวังสักคราว่าสักวัน
จะพบฝันดังใฝ่ไม่ยากเย็น

ไม่ต้องการจำนรรจ์คำสรรเสริญ
จะเผชิญเดินผจญเพื่อตนเห็น
แสงสว่างทางไสวอำไพเพ็ญ
ขอเพียงเป็นผู้หนึ่งเข้าถึงธรรม ฯ

ชีวประวัติ พระมหาอุเทน
ภาพจาก : @bodhidhara

ย้อนไทม์ไลน์ดราม่า #พระมหาอุเทน vs #แพรรี่, #อ.จตุรงค์

จุดเริ่มต้นของดราม่าครั้งนี้ เกิดจากการที่พระมหาอุเทนได้วิจารณ์ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ก่อนจะพาดพิงถึงแพรรี่ด้วยถ้อยคำที่กระทบต่อประเด็นเพศสภาพ ทำให้แพรรี่ออกมาตอบโต้ทันที

ประเด็นดังกล่าวได้ขยายวงกว้างจากความขัดแย้งส่วนบุคคล กลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับ ขอบเขตการใช้ถ้อยคำของพระสงฆ์ในพื้นที่สาธารณะ ว่าควรเป็นไปในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม โดยในภายหลังพระมหาอุเทนได้ชี้แจงว่าตนไม่มีเจตนาเหยียดเพศ แต่พูดไปตามความจริงที่ตนเชื่อ

แถมก่อนหน้านี้ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ เมื่อ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความรุนแรงถึง อาจารย์จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระ โดยใช้ถ้อยคำที่ถูกมองว่าเป็นการเหยียดหยามและหมิ่นประมาท

เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระมหาอุเทน ซึ่งได้แต่งกลอนตอบโต้ อ.จตุรงค์ อย่างดุเดือด โดยมีเนื้อหาบางส่วนระบุถึงนักวิชาการผู้นี้ด้วยคำว่า “กะเทยเฒ่า เจ้าจตุรงค์ ก็มาร่วมวง (ฝูง) กับเขาแล้ว” และตบท้ายด้วยการประกาศว่า “เราไม่เคยให้ค่าให้ราคา กะเทยเฒ่าเขลาปัญญาจาตุรงค์เลย” พร้อมทั้งสาปแช่งให้ “สิ้นชีวิตเทอญ”

ประวัติ พระมหาอุเทน พระนักเทศน์
ภาพจาก : @bodhidhara

หลังถูกพาดพิงอย่างรุนแรง ล่าสุด อ.จตุรงค์ จงอาษา ได้ออกมาตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทันที พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ยอมความ โดยระบุว่า หากมีหลักฐานการพาดพิงหรือหมิ่นประมาทจากพระมหาอุเทนอีกครั้ง จะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด

“หากใครพบการพาดพิงผม/หมิ่นประมาทผม โดยพระมหาอุเทน วัดชนะสงคราม ขอความเมตตาส่งหลักฐานทั้งในอดีตและปัจจุบันให้ผมด้วยนะครับ จะได้ดำเนินคดีให้มันขาดจากผ้าเหลืองเสียที #รําคาญ” อ.จตุรงค์ โพสต์อย่างชัดเจน

ประวัติ พระมหาอุเทน คือใคร มาจากไหน และจะไปไหน
ภาพจาก : @bodhidhara

นอกจากนี้ อ.จตุรงค์ ยังได้โพสต์กลอนร่ายยาวตอบกลับพระมหาอุเทน โดยมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงด่าทาโยมผู้มีส่วนร่วมในธรรมะและสังคม โดยมีประโยคที่สะท้อนความไม่พอใจอย่างรุนแรง เช่น “ชายด่าโยม อ้างว่าเทศน์ เปรตจริง ๆ” และการใช้ถ้อยคำที่สื่อถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

เปิดมุมมองพุทธศาสน์ บัณเฑาะก์ คือใคร?

ในประเด็นนี้ เพจ Chohokun Ch. โชโฮ ธรรมราชบุตร ได้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่น่าสนใจว่า คำว่า ‘บัณเฑาะก์’ ในพระไตรปิฎกนั้นมีความซับซ้อน และอาจไม่ได้หมายถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศในความหมายปัจจุบันทั้งหมด

นอกจากนี้ ในพระวินัยยังระบุว่าบัณเฑาะก์บางประเภท (ซึ่งเป็นผู้มีรสนิยมทางเพศ) ไม่ถูกห้ามไม่ให้บวช ซึ่งหมายความว่าพวกเขายังมีโอกาสบรรลุธรรมได้

ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดที่ว่า ในทางพระพุทธศาสนา คุณค่าของบุคคลไม่ได้ถูกตัดสินจากเพศสภาพหรือวิบากกรรมในอดีต แต่ตัดสินจากการกระทำในปัจจุบัน ตราบใดที่การดำเนินชีวิตไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น ทุกคนก็ล้วนมีศักยภาพในการสร้างความดีและเข้าถึงธรรมะได้ไม่ต่างกัน

ดราม่าครั้งนี้จึงได้ขยายวงจากการโต้เถียงส่วนบุคคลไปสู่การถกเถียงเชิงหลักการ ว่าด้วยเรื่องการให้เกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์ และการตีความหลักธรรมให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

เหตุการณ์นี้ได้ทำให้ชื่อของพระมหาอุเทนกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง พร้อมกับทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและจริยธรรมการสื่อสารของนักบวชในยุคโซเชียลมีเดีย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

33 นาที ที่แล้ว
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง ข่าว

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน ข่าวการเมือง

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เชิญหุ้นส่วนเจอโหนกระแส ประเชิญหน้าเหยื่อเพียบ บันเทิง

เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชระ” ยื่นสอบ “วันนอร์” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมยืมตัว “ผู้กองแคท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาด &quot;พระมหาอุเทน&quot; ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้ ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดชนะสงครามฯ ออกหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทนปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส ข่าว

วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ สวน พระมหาอุเทน หลังถูกด่ากะเทยแก่ ข่าว

เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เอ้ สุชัชวีร์&quot; เปิดตัว &quot;พรรคไทยก้าวใหม่&quot; ชูนโยบาย &quot;ธนู 4 ดอก&quot; หวังฟื้นประเทศ ข่าว

“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง &quot;โสด&quot; จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่ ข่าว

สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:39 น.
638
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเงินทุน

บริหารเงินทุนให้ธุรกิจเติบโตง่าย ๆ ด้วยทริคสำรองเงินจากมือโปร

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
Back to top button