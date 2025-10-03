ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 14:11 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:11 น.
127
"แพรรี่" ฟาด "พระมหาอุเทน" ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ฟาดกลับ “พระมหาอุเทน” ปมถูกกล่าวหาลักเพศบวช พร้อมสวนกลับหลังถูกไล่ไปตัดพวงขลำ ถามกลับ “ท่านมีไว้ทำไม ไม่ใช้ก็ตัดออก”

แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกรายการโหนกระแส จากกรณีประเด็นระหว่างพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระลูกวัด วัดชนะสงคราม ที่ได้มีการกล่าวพาดพิงเชิงเหยียดเพศสภาพถึง แพรรี่ ไพรวัลย์, อ.เบียร์ คนตื่นธรรม และ อ.จตุรรงค์ จงอาษา โดยแพรรี่ได้กล่าวในตอนหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังคลิปย้อนหลังของพระมหาอุเทนไว้ว่า

“ท่านอยู่ในฐานะอะไร ก็ตัวเองเป็นพระยังไม่รู้อยู่ในฐานะอะไร เป็นฆราวาสมั้ง ก็รู้อยู่ว่าอยู่ในฐานะเป็นพระ ยิ่งอยู่ในฐานะเป็นพระก็ต้องพูดได้ ถวายคำแนะนำได้ ตักเตือนได้ ท่านพูดธรรมหนูจะไปมีปัญหาอะไรกับท่านล่ะ ท่านปฏิบัติธรรมหนูจะไปมีปัญหาอะไรกับท่าน แค่ให้ระมัดระวังเรื่องการพูด ท่านอาจจะมีความรู้แน่นในทางธรรม แต่ประเด็นเชิงสังคมอื่น ๆ ที่ท่านควรระมัดระวัง ท่านก็ต้องระมัดระวัง

เพราะท่านไม่ได้สอนธรรมแค่กับกลุ่มคณะท่าน หรือถ้าไม่ใช่แค่นั่งพูดคนเดียว ท่านมีตัดแล้วก็ลงยูทูบ แล้วเวลาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น ชาวบ้านมองว่าสิ่งที่ท่านพูดไม่ใช่การพูดธรรมะแล้ว เป็นการไปเหยียดเขา ซ้ำเติมเขา ซึ่งแม้แต่คนปกติทั่วไปเขาไม่ทำกันท่านก็ต้องรู้ตัว

แล้วไปบอกว่าหนูปล้นผ้ากาสาวพักตร์ หนูก็บวชที่เดียวกับท่าน บวชในวัดพระแก้วค่ะ เป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อุปัชฌาย์หนูก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จ นั่งอันดับกันก็เปรียญ 9 ทั้งนั้น (พระ)อุเทนไม่ได้นั่งไปสาระแนอะไร ไม่ได้บวช ไม่ได้มี(พระ)อุเทนเป็นอุปัชฌาย์ สาระแนทำไม เปรียญ 9 (พระ)อุเทนก็ต้องรู้ว่าบัณเฑาะก์มี 5 ประเภท งั้นจะเรียนสมันตปาสาทิกาไปทำไม จะเรียนอนุฎีกาวิมติวิโนทนีทำไมว่าบัณเฑาะก์ประเภทไหนบวชได้ บวชไม่ได้

YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
มาหาว่าหนูลักจีวรไปบวชนี่คือคำพูดที่ทุเรศมาก มันไม่ให้เกียรติกัน ตอนหนูบวช หนูไม่ได้มีวิสัยตุ้งติ้ง ไม่ได้ใส่วิกแบบนี้ที่ไหน ท่านอุเทนพูดแบบนี้คือไม่น่านับถือสำหรับหนู หนูรู้สึกว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับที่หนูแค่พูดเรื่องประเด็นที่ว่าอาจารย์เบียร์ป่วยก็ว่าไปตามธรรม แต่ไม่ใช่ว่ามาพูดเรื่องเพศสภาพ หาว่าหนูลักเพศไปบวชอยู่ตั้ง 18 ปี

ไม่ใช่แค่เหยียดเพศ มันคือคำกล่าวหาที่รุนแรงที่ว่าหนูลักเพศ หนูบวชโดยเปิดเผยค่ะ และบวชโดยมีเกียรตินะคะ บวชในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งไม่ได้บวชกันง่าย ๆ ถ้าไม่ได้เป็นสามเณรนาคหลวง ก็บวชไม่ได้ และถ้าหนูไม่อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่ควรแก่การบวช พระที่ท่านนั่งอันดับซึ่งท่านล้วนแต่ทรงภูมิความรู้ อุปัชฌาย์หนูก็เปรียญ 9 คู่สวดก็เปรียญ 9 หมด ท่านจะให้หนูบวชได้อย่างไร

ไม่ใช่ท่านอุเทนมีองคชาตนะคะ แล้วมาบอกว่าหนูให้ไปตัดพวงขลำออก จะได้ไม่ต้องหลอกลวงชาวบ้านแต่งเป็นแบบนี้ หนูก็ถามว่าท่านอุเทนก็มีองคชาตไม่ได้ใช้เอาไว้ทำไม ทำไมไม่ตัดออกล่ะ คนที่ควรตัดพวงขลำออกคือท่านอุเทนค่ะ เพราะว่าท่านมีแล้วก็ไม่ได้ใช้ เอาออกซะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

34 นาที ที่แล้ว
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง ข่าว

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน ข่าวการเมือง

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เชิญหุ้นส่วนเจอโหนกระแส ประเชิญหน้าเหยื่อเพียบ บันเทิง

เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชระ” ยื่นสอบ “วันนอร์” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมยืมตัว “ผู้กองแคท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาด &quot;พระมหาอุเทน&quot; ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้ ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดชนะสงครามฯ ออกหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทนปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส ข่าว

วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ สวน พระมหาอุเทน หลังถูกด่ากะเทยแก่ ข่าว

เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เอ้ สุชัชวีร์&quot; เปิดตัว &quot;พรรคไทยก้าวใหม่&quot; ชูนโยบาย &quot;ธนู 4 ดอก&quot; หวังฟื้นประเทศ ข่าว

“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง &quot;โสด&quot; จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่ ข่าว

สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 14:11 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:11 น.
127
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเงินทุน

บริหารเงินทุนให้ธุรกิจเติบโตง่าย ๆ ด้วยทริคสำรองเงินจากมือโปร

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
Back to top button