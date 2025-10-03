“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้
“แพรรี่ ไพรวัลย์” ฟาดกลับ “พระมหาอุเทน” ปมถูกกล่าวหาลักเพศบวช พร้อมสวนกลับหลังถูกไล่ไปตัดพวงขลำ ถามกลับ “ท่านมีไว้ทำไม ไม่ใช้ก็ตัดออก”
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกรายการโหนกระแส จากกรณีประเด็นระหว่างพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระลูกวัด วัดชนะสงคราม ที่ได้มีการกล่าวพาดพิงเชิงเหยียดเพศสภาพถึง แพรรี่ ไพรวัลย์, อ.เบียร์ คนตื่นธรรม และ อ.จตุรรงค์ จงอาษา โดยแพรรี่ได้กล่าวในตอนหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังคลิปย้อนหลังของพระมหาอุเทนไว้ว่า
“ท่านอยู่ในฐานะอะไร ก็ตัวเองเป็นพระยังไม่รู้อยู่ในฐานะอะไร เป็นฆราวาสมั้ง ก็รู้อยู่ว่าอยู่ในฐานะเป็นพระ ยิ่งอยู่ในฐานะเป็นพระก็ต้องพูดได้ ถวายคำแนะนำได้ ตักเตือนได้ ท่านพูดธรรมหนูจะไปมีปัญหาอะไรกับท่านล่ะ ท่านปฏิบัติธรรมหนูจะไปมีปัญหาอะไรกับท่าน แค่ให้ระมัดระวังเรื่องการพูด ท่านอาจจะมีความรู้แน่นในทางธรรม แต่ประเด็นเชิงสังคมอื่น ๆ ที่ท่านควรระมัดระวัง ท่านก็ต้องระมัดระวัง
เพราะท่านไม่ได้สอนธรรมแค่กับกลุ่มคณะท่าน หรือถ้าไม่ใช่แค่นั่งพูดคนเดียว ท่านมีตัดแล้วก็ลงยูทูบ แล้วเวลาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น ชาวบ้านมองว่าสิ่งที่ท่านพูดไม่ใช่การพูดธรรมะแล้ว เป็นการไปเหยียดเขา ซ้ำเติมเขา ซึ่งแม้แต่คนปกติทั่วไปเขาไม่ทำกันท่านก็ต้องรู้ตัว
แล้วไปบอกว่าหนูปล้นผ้ากาสาวพักตร์ หนูก็บวชที่เดียวกับท่าน บวชในวัดพระแก้วค่ะ เป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อุปัชฌาย์หนูก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จ นั่งอันดับกันก็เปรียญ 9 ทั้งนั้น (พระ)อุเทนไม่ได้นั่งไปสาระแนอะไร ไม่ได้บวช ไม่ได้มี(พระ)อุเทนเป็นอุปัชฌาย์ สาระแนทำไม เปรียญ 9 (พระ)อุเทนก็ต้องรู้ว่าบัณเฑาะก์มี 5 ประเภท งั้นจะเรียนสมันตปาสาทิกาไปทำไม จะเรียนอนุฎีกาวิมติวิโนทนีทำไมว่าบัณเฑาะก์ประเภทไหนบวชได้ บวชไม่ได้
มาหาว่าหนูลักจีวรไปบวชนี่คือคำพูดที่ทุเรศมาก มันไม่ให้เกียรติกัน ตอนหนูบวช หนูไม่ได้มีวิสัยตุ้งติ้ง ไม่ได้ใส่วิกแบบนี้ที่ไหน ท่านอุเทนพูดแบบนี้คือไม่น่านับถือสำหรับหนู หนูรู้สึกว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับที่หนูแค่พูดเรื่องประเด็นที่ว่าอาจารย์เบียร์ป่วยก็ว่าไปตามธรรม แต่ไม่ใช่ว่ามาพูดเรื่องเพศสภาพ หาว่าหนูลักเพศไปบวชอยู่ตั้ง 18 ปี
ไม่ใช่แค่เหยียดเพศ มันคือคำกล่าวหาที่รุนแรงที่ว่าหนูลักเพศ หนูบวชโดยเปิดเผยค่ะ และบวชโดยมีเกียรตินะคะ บวชในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งไม่ได้บวชกันง่าย ๆ ถ้าไม่ได้เป็นสามเณรนาคหลวง ก็บวชไม่ได้ และถ้าหนูไม่อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่ควรแก่การบวช พระที่ท่านนั่งอันดับซึ่งท่านล้วนแต่ทรงภูมิความรู้ อุปัชฌาย์หนูก็เปรียญ 9 คู่สวดก็เปรียญ 9 หมด ท่านจะให้หนูบวชได้อย่างไร
ไม่ใช่ท่านอุเทนมีองคชาตนะคะ แล้วมาบอกว่าหนูให้ไปตัดพวงขลำออก จะได้ไม่ต้องหลอกลวงชาวบ้านแต่งเป็นแบบนี้ หนูก็ถามว่าท่านอุเทนก็มีองคชาตไม่ได้ใช้เอาไว้ทำไม ทำไมไม่ตัดออกล่ะ คนที่ควรตัดพวงขลำออกคือท่านอุเทนค่ะ เพราะว่าท่านมีแล้วก็ไม่ได้ใช้ เอาออกซะ”
