“อนุทิน” ไม่ขวาง “ทรัมป์” เป็นตัวกลาง หากโน้มน้าวเขมร ทำตามข้อตกลงได้
“อนุทิน” เปิดทาง “โดนัลด์ ทรัมป์” เป็นตัวกลางเจรจาไทย-กัมพูชา แต่ยื่นคำขาด กัมพูชาต้องถอนกำลังทหาร-อาวุธออกจากพื้นที่พิพาทก่อน
8 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ถึงกรณีที่มีสื่อต่างประเทศรายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา โดยนายอนุทินมองว่าผู้ที่เข้ามาเป็นตัวกลางถือว่ามีเจตนาที่ดี
นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นฝ่ายที่ถูกรุกรานและถูกกระทำก่อน ดังนั้นหากจะมีการเจรจาเกิดขึ้น ฝ่ายกัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพื้นฐานก่อน คือการถอนกำลังทหารและอาวุธออกจากพื้นที่ การจัดการบุคคลที่รุกรานให้ออกไปจากเขตอธิปไตยของไทย และเก็บกู้สิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมด ซึ่งหากกัมพูชาปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ประเทศไทยก็พร้อมที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจา
นายกรัฐมนตรีระบุเพิ่มเติมว่า แม้คนกลางจะอยู่ไกลคนละทวีป แต่หากสามารถโน้มน้าวให้ประเทศกัมพูชาทำตามข้อตกลงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยจะไม่ถูกรุกรานอีก ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการเริ่มต้นเจรจาต่อไป
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากัมพูชาจะเสนอชื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จะทำให้เกิดความได้เปรียบหรือไม่ นายอนุทินตอบว่าตนเองสนใจเฉพาะประโยชน์ของประเทศไทยเท่านั้น เรื่องอื่นใครจะได้รับรางวัลอะไรก็ยินดีด้วย แต่เรื่องเหล่านั้นจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของไทยอย่างแน่นอน
สำหรับความกังวลว่าในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ อาจมีการเคลื่อนไหวขนคนเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว นายอนุทินยืนยันว่าประเทศไทยมีกฎหมายและได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้ว หากมีการรุกล้ำอธิปไตยเกิดขึ้น ประเทศไทยไม่มีวันยอมเด็ดขาด
