ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper & Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันที่ผู้เข้าสอบทั่วประเทศรอคอย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดวันประกาศผลสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2568 ในรูปแบบ Paper & Pencil ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้
วิธีตรวจผลสอบ ก.พ. 68 และพิมพ์หนังสือรับรอง
เข้าไปที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th แล้วเลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2568 (Paper & Pencil)” จากนั้นให้ผู้เข้าสอบ คลิกที่เมนู “ดูผลคะแนนสอบ” และกรอกเลขบัตรประชาชนพร้อมรหัสผ่าน
สำหรับผู้ที่สอบผ่าน จะสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านได้ที่เมนู “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ” ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป (โปรดตรวจสอบวันที่แน่นอนจากประกาศของ ก.พ. อีกครั้ง)
สอบผ่านแล้วทำอะไรต่อ?
กรณีที่สอบผ่าน หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. สามารถใช้ได้ตลอดไป (ไม่มีวันหมดอายุ) เว้นแต่ ก.พ. จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบภาค ข (ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เปิดรับสมัครต่อไป
สอบไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร?
สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ ไม่ต้องเสียใจ สามารถเตรียมตัวสำหรับโอกาสครั้งต่อไปได้
- ตรวจสอบคะแนน : สามารถเข้าระบบเพื่อดูคะแนนรายวิชาของตนเองได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์จุดอ่อนและพัฒนาต่อไป
- เตรียมตัวสอบครั้งใหม่ : สามารถติดตามปฏิทินการสอบของสำนักงาน ก.พ. เพื่อสมัครสอบในรอบถัดไปได้ ทั้งในรูปแบบ e-Exam (ซึ่งเปิดเป็นรอบๆ ตลอดปี) และรอบ Paper & Pencil ในปีถัดไป
ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโชคดี สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. โดยตรง
กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2568 (Paper & Pencil)
สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2568 ในรูปแบบ Paper & Pencil ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปไทม์ไลน์สำคัญทั้งหมดมาให้เพื่อการเตรียมตัวที่สมบูรณ์แบบ
1. การประกาศรับสมัครสอบ
- ช่วงเวลา: ภายในเดือนมกราคม 2568
- ช่องทาง: เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th, ocsc.go.th และแอปพลิเคชัน “JOB OCSC”
2. การสมัครสอบ
- ช่วงเวลา: 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2568 (เริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป)
- หมายเหตุ: ระบบจะปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่นั่งแล้ว
3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ
- ช่วงเวลา: ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (ก่อนเวลา 22.00 น.)
- ช่องทาง: เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, ตู้ ATM, แอป Krungthai Next
4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
- วันที่: 19 มีนาคม 2568
5. การประกาศกำหนดวัน-เวลา-สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
- วันที่: ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป
6. วันสอบข้อเขียน
- วันที่: 3 สิงหาคม 2568
7. วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
- วันที่: 9 ตุลาคม 2568
8. การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
- ช่วงเวลา: ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
