เข้าเยี่ยม นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษป่วย มีบทบาทสำคัญช่วยหมูป่าอะคาเดมี
ส่งกำลังใจให้ เวอร์นอน แฮร์รี อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ ผู้มีบทบาทสำคัญช่วยหมูป่าอะคาเดมี ซึ่งขณะนี้ป่วยปอดอักเสบนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พล.ต.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าให้กำลังใจ นาย เวอร์นอน แฮร์รี อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ ซึ่งมีบทบาทสำคัญช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2561
ขณะนี้นายอันสเวิร์ธ ได้พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตึกอายุรกรรมชาย ซึ่งป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ อาการปัจจุบันสามารถสื่อสารพูดคุยได้ตามปกติ โดยมีทีมแพทย์เฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด และยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่จัน จนกว่าอาการจะดีขึ้น
สำหรับตัวของนายอันสเวิร์ธ นั้น เคยเข้าไปสำรวจในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 6 ปี ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในถ้ำ ในการหาทางช่วยเหลือ นายเวอร์นอน ระบุว่ายังไม่สามารถคาดเดาถึงจุดที่ทั้ง 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้ำ เพราะไม่รู้ว่าเข้าไปในถ้ำลึกเท่าใด แถมลึกเข้าไป 2 กม. ยังมีทางแยกในถ้ำ ทั้ง 13 คน อาจจะไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้
ซึ่งตอนนั้นสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่า พวกเขาอาจไปทางซ้าย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในถ้ำ แต่หากไปทางขวาได้เช่นกัน จะต้องคลานผ่านเส้นทางเป็นระยะทาง 750 เมตร โดยรวมแล้วเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จากทางแยกไปจนถึงโพรงใหญ่ ในครั้งนั้น
