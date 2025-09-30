ปิดตำนาน ห้างดัง จ.นครศรีธรรมราช อยู่คู่คนคอนมากว่า 30 ปี ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69

ใจหาย! ประกาศปิดตำนาน ห้างดัง “โรบินสัน โอเชี่ยน” จ.นครศรีธรรมราช ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69 หลังอยู่คู่คนเมืองคอนมากว่า 30 ปี
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความใจหายให้คนนครฯ เป็นอย่างมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Robinson Lifestyle Nakornsrithammarat ได้โพสต์ข้อความประกาศนับถอยหลังการปิดตัวของห้างสรรพสินค้า โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี 1 ซึ่งถือเป็นตำนานที่อยู่คู่เมืองคอนมาอย่างยาวนานถึง 30 ปี ระบุว่า “โรบินสันโอเชี่ยน นครศรี1 เตรียมนับถอยหลัง #ห้างเก่าแก่คู่เมืองคอนยาวนานถึง 30 ปี”
ห้างโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี 1 ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการคูขวาง ได้เปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 และถือเป็นผู้บุกเบิกที่นำพาความทันสมัยมาสู่เมืองนครอย่างแท้จริงในยุคนั้น สำหรับชาวนครฯ หลายรุ่น สถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าห้างสรรพสินค้า แต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ทั้งการได้ลิ้มรส KFC และ MK เป็นครั้งแรก, การได้ไปเล่น สวนน้ำบนชั้นดาดฟ้า ที่สุดแสนตื่นเต้น หรือการได้ชมภาพยนตร์ในโรงหนังที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น
การประกาศนับถอยหลังปิดกิจการในครั้งนี้ ได้สร้างความรู้สึกเสียดายและใจหายเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ย้อนรำลึกถึงความทรงจำดี ๆ ที่เคยมีร่วมกับห้างแห่งนี้
ทั้งนี้ ทางห้างฯ ได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการอำลาและขอบคุณลูกค้า โดยจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายให้ชาวนครศรีธรรมราชได้กลับไปเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งความทรงจำแห่งนี้ ก่อนที่จะปิดฉากตำนาน 30 ปีลงอย่างถาวร
