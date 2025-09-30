การเงินเศรษฐกิจ

ปิดตำนาน ห้างดัง จ.นครศรีธรรมราช อยู่คู่คนคอนมากว่า 30 ปี ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 13:26 น.
62
ปิดตำนาน ห้างดัง จ.นครศรีธรรมราช อยู่คู่คนคอนมากว่า 30 ปี ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69

ใจหาย! ประกาศปิดตำนาน ห้างดัง “โรบินสัน โอเชี่ยน” จ.นครศรีธรรมราช ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69 หลังอยู่คู่คนเมืองคอนมากว่า 30 ปี

กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความใจหายให้คนนครฯ เป็นอย่างมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Robinson Lifestyle Nakornsrithammarat ได้โพสต์ข้อความประกาศนับถอยหลังการปิดตัวของห้างสรรพสินค้า โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี 1 ซึ่งถือเป็นตำนานที่อยู่คู่เมืองคอนมาอย่างยาวนานถึง 30 ปี ระบุว่า “โรบินสันโอเชี่ยน นครศรี1 เตรียมนับถอยหลัง #ห้างเก่าแก่คู่เมืองคอนยาวนานถึง 30 ปี”

ปิดตำนาน ห้างดัง จ.นครศรีธรรมราช อยู่คู่คนคอนมากว่า 30 ปี ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69

ห้างโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรี 1 ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการคูขวาง ได้เปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 และถือเป็นผู้บุกเบิกที่นำพาความทันสมัยมาสู่เมืองนครอย่างแท้จริงในยุคนั้น สำหรับชาวนครฯ หลายรุ่น สถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าห้างสรรพสินค้า แต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ทั้งการได้ลิ้มรส KFC และ MK เป็นครั้งแรก, การได้ไปเล่น สวนน้ำบนชั้นดาดฟ้า ที่สุดแสนตื่นเต้น หรือการได้ชมภาพยนตร์ในโรงหนังที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น

การประกาศนับถอยหลังปิดกิจการในครั้งนี้ ได้สร้างความรู้สึกเสียดายและใจหายเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ย้อนรำลึกถึงความทรงจำดี ๆ ที่เคยมีร่วมกับห้างแห่งนี้

ทั้งนี้ ทางห้างฯ ได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการอำลาและขอบคุณลูกค้า โดยจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายให้ชาวนครศรีธรรมราชได้กลับไปเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งความทรงจำแห่งนี้ ก่อนที่จะปิดฉากตำนาน 30 ปีลงอย่างถาวร

ปิดตำนาน ห้างดัง จ.นครศรีธรรมราช อยู่คู่คนคอนมากว่า 30 ปี ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69-2 ปิดตำนาน ห้างดัง จ.นครศรีธรรมราช อยู่คู่คนคอนมากว่า 30 ปี ให้บริการถึง 5 ม.ค. 69-1

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Robinson Lifestyle Nakornsrithammarat

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

6 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

20 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

45 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 13:26 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button