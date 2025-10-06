ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม
ทรัมป์ ส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ 300 นายเข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม ปะทะเดือดผู้ว่าการรัฐที่ซัดกลับว่า “พยายามสร้างวิกฤต”
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ใช้อำนาจอนุมัติการส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (National Guard) จำนวน 300 นาย เข้าไปยังเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ โดยทำเนียบขาวอ้างว่าเพื่อจัดการกับปัญหาจลาจลที่รุนแรงที่ยังคงดำเนินอยู่ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองและทางกฎหมายอย่างรุนแรงกับผู้นำรัฐและเมืองต่าง ๆ ที่พรรคเดโมแครตบริหารอยู่
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้ยิงผู้หญิงติดอาวุธคนหนึ่งในชิคาโก โดยถูกกล่าวหาว่าขับรถพุ่งชนยานพาหนะของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งยิ่งเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นไปอีก
ด้าน นายเจบี พริตซ์เกอร์ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยกล่าวหาว่าทรัมป์กำลัง “พยายามสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นด้วยตัวเอง” และใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อสร้างเขตพื้นที่สงคราม และเพื่อให้มีเหตุผลรองรับในการส่งทหารเข้าไปมากขึ้น
การส่งทหารเข้าชิคาโกเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลทรัมป์เพิ่งแพ้ในชั้นศาลที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน โดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้มีคำสั่งห้ามรัฐบาลทรัมป์ส่งทหาร 200 นายเข้าไปในเมืองเป็นการชั่วคราว
ผู้พิพากษาให้เหตุผลว่าคำกล่าวอ้างของทรัมป์เกี่ยวกับสถานการณ์ในพอร์ตแลนด์นั้น “ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง” และการกระทำดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสี่ยงต่ออธิปไตยของรัฐ ขณะที่รัฐบาลทรัมป์ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวแล้ว
ด้านทรัมป์นั้นยังคงเดินหน้าต่อโดยไม่สนต่อคำสั่งศาล ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยว่า ทรัมป์ได้สั่งให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิของแคลิฟอร์เนีย 300 นายไปประจำการที่โอเรกอน หลังจากมีคำสั่งห้ามของศาล และวางแผนที่จะยื่นฟ้องร้องต่อต้านคำสั่งนี้
นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ยังเปิดเผยอีกว่า ทรัมป์ได้สั่งการให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิของเท็กซัส 400 นายเตรียมพร้อมเคลื่อนกำลังไปยังอิลลินอยส์ โอเรกอน และพื้นที่อื่น ๆ
การส่งกำลังทหารข้ามรัฐโดยคำสั่งของประธานาธิบดี ก่อให้เกิดคำถามข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เนื่องจากปกติแล้วกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิจะถูกส่งไปโดยผู้ว่าการของรัฐนั้น ๆ และกฎหมายที่มีอายุยาวนานหลายศตวรรษได้จำกัดการใช้ทหารของรัฐบาลกลางในกิจการภายในประเทศ แต่ทรัมป์กล่าวกับผู้นำของกองทัพเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เขาต้องการให้เมืองต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ถูกใช้เป็นสนามฝึกสำหรับทหารเพื่อต่อสู้กับศัตรูจากภายใน
ที่มา: BBC
