ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 17:13 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 17:13 น.
57
ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยืนเฝ้าในย่านไบรตันพาร์ค เมืองชิคาโก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 หลังจากผู้ประท้วงทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนสหรัฐฯ ยิงผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของชิคาโก (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP)

ทรัมป์ ส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ 300 นายเข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม ปะทะเดือดผู้ว่าการรัฐที่ซัดกลับว่า “พยายามสร้างวิกฤต”

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ใช้อำนาจอนุมัติการส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ (National Guard) จำนวน 300 นาย เข้าไปยังเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ โดยทำเนียบขาวอ้างว่าเพื่อจัดการกับปัญหาจลาจลที่รุนแรงที่ยังคงดำเนินอยู่ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองและทางกฎหมายอย่างรุนแรงกับผู้นำรัฐและเมืองต่าง ๆ ที่พรรคเดโมแครตบริหารอยู่

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้ยิงผู้หญิงติดอาวุธคนหนึ่งในชิคาโก โดยถูกกล่าวหาว่าขับรถพุ่งชนยานพาหนะของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งยิ่งเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นไปอีก

ด้าน นายเจบี พริตซ์เกอร์ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยกล่าวหาว่าทรัมป์กำลัง “พยายามสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นด้วยตัวเอง” และใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อสร้างเขตพื้นที่สงคราม และเพื่อให้มีเหตุผลรองรับในการส่งทหารเข้าไปมากขึ้น

กลุ่มผู้ประท้วงกำลังเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ในเมืองพอร์ตแลนด์หรือชิคาโก
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยืนเฝ้าในย่านไบรตันพาร์ค เมืองชิคาโก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 หลังจากผู้ประท้วงทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนสหรัฐฯ ยิงผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของชิคาโก (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP)

การส่งทหารเข้าชิคาโกเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลทรัมป์เพิ่งแพ้ในชั้นศาลที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน โดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้มีคำสั่งห้ามรัฐบาลทรัมป์ส่งทหาร 200 นายเข้าไปในเมืองเป็นการชั่วคราว

ผู้พิพากษาให้เหตุผลว่าคำกล่าวอ้างของทรัมป์เกี่ยวกับสถานการณ์ในพอร์ตแลนด์นั้น “ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง” และการกระทำดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสี่ยงต่ออธิปไตยของรัฐ ขณะที่รัฐบาลทรัมป์ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวแล้ว

ด้านทรัมป์นั้นยังคงเดินหน้าต่อโดยไม่สนต่อคำสั่งศาล ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยว่า ทรัมป์ได้สั่งให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิของแคลิฟอร์เนีย 300 นายไปประจำการที่โอเรกอน หลังจากมีคำสั่งห้ามของศาล และวางแผนที่จะยื่นฟ้องร้องต่อต้านคำสั่งนี้

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ยังเปิดเผยอีกว่า ทรัมป์ได้สั่งการให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิของเท็กซัส 400 นายเตรียมพร้อมเคลื่อนกำลังไปยังอิลลินอยส์ โอเรกอน และพื้นที่อื่น ๆ

การส่งกำลังทหารข้ามรัฐโดยคำสั่งของประธานาธิบดี ก่อให้เกิดคำถามข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เนื่องจากปกติแล้วกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิจะถูกส่งไปโดยผู้ว่าการของรัฐนั้น ๆ และกฎหมายที่มีอายุยาวนานหลายศตวรรษได้จำกัดการใช้ทหารของรัฐบาลกลางในกิจการภายในประเทศ แต่ทรัมป์กล่าวกับผู้นำของกองทัพเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เขาต้องการให้เมืองต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ถูกใช้เป็นสนามฝึกสำหรับทหารเพื่อต่อสู้กับศัตรูจากภายใน

ที่มา: BBC

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย

1 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว

13 นาที ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

26 นาที ที่แล้ว
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค.) บริเวณถนนพระราม 9 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางกะปิถึงที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง

38 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม

48 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข่าวดี ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน หากป่วยอ้วนรุนแรง เข้าข่ายทุพพลภาพ รักษา-ตัดกระเพาะฟรี

55 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” โดดร่วมวง กางประวัติเพจคลินิก สวน “ญาญ่า” ไม่เกี่ยว “เม พรีมายา” จริงหรือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดตึงเครียด! หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ถึงกับต้องออกโรง ยกมือไหว้ห้ามทัพ &quot;เม พรีมายา ปะทะคารม ทนายตั้ม กลางโหนกระแส วอนทนาย อย่าเพิ่งพูดได้ไหม...ตอนนี้มีคนด่าทนายเยอะมาก ข่าว

นาทีเดือด หนุ่ม กรรชัย ถึงกับไหว้ขอ เบรก ทนายตั้ม “อย่าเพิ่งพูดได้ไหม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษหวังขนยาเข้าดูไบ กลืนโคเคนเข้าท้อง สุดท้ายห่อแตกในกระเพาะ เสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานเก็บเงินทางด่วนบางพลี ไม่รับเงิน ข่าว

ทัวร์ฉ่ำ! การทางพิเศษฯ โซเชียลคาใจลงโทษพนง.เก็บค่าทางด่วน ตัวตึง! แค่ตักเตือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอต่อ&quot; โฟนอินกลาง &quot;โหนกระแส&quot; แจงปมถูก &quot;หมอกวาง&quot; กล่าวหา เผยศาลยกฟ้องแล้ว หลังถูกพาดพิงว่าเป็น 1 ใน 4 หมอที่ทิ้งคนไข้ ยันมีหลักฐานสู้ในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุด และเผยความสัมพันธ์หลังดราม่าที่เคยดีต่อกัน ข่าว

“หมอต่อ” โฟนอินกลาง โหนกระแส ยัน ศาลตัดสินไม่ผิด ปม “หมอกวาง” กล่าวหา ทิ้งคนไข้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านใกล้ถนนสามเสนทรุดตัว ข่าว

คนในพื้นที่ทุกข์หนัก “ซ่อมหลุมยักษ์สามเสน” เกือบ 2 สัปดาห์ เข้าบ้านไม่ได้ เครียดทั้งสุขภาพ-รายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน! &quot;ญาญ่า&quot; หุ้นส่วน &quot;เม พรีมายา&quot; แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่ ข่าว

หนังคนละม้วน! “ญาญ่า” หุ้นส่วน “เม พรีมายา” แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” เจ้าแม่ธุรกิจความงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 17:13 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 17:13 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง

หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค.) บริเวณถนนพระราม 9 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางกะปิถึงที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง

ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button