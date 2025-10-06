ด่วน! “ปารีณา” รอดนอนคุก ยื่น 1 ล้านบาท ศาลให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไข
ปารีณา รอดนอนคุก ศาลพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัว หลังยื่นหลักทรัพย์ 1 ล้านบาท หลังศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 1 เดือน คดีรุกป่า
จากกรณีที่ ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำพิพากษาให้จำคุก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส. พรรคพลังประชารัฐ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงอาญา ปรับเงินอีก 60,000 บาท ในคดีที่ น.ส.ปารีณาถูกกล่าวหาบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ก่อนที่จะมีรายงานว่าทนายของ น.ส.ปารีณา กำลังยื่นขอประกันตัวนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า น.ส.ปารีณา ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 1 ล้านบาท เพื่อขอประกันตัว ซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตโดยไม่กำหนดเงื่อนไข
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ อัยการจังหวัดราชบุรีเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัทปารีณา ไกรคุปต์ และ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี เป็นจำเลยที่ 1 และ 2 ในความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวน, พระราชบัญญัติป่าไม้, ประมวลกฎหมายที่ดิน และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
โจทก์ฟ้องว่าระหว่างปี 2555 ถึง 24 พ.ย. 2565 ต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสองร่วมกันบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (ป่าเขาสน) หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยได้ร่วมกันก่อสร้างแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 4 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ 387 ไร่ 80 ตารางวา, แปลงที่ 2 เนื้อที่ 207 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา, แปลงที่ 3 เนื้อที่ 70 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา และแปลงที่ 4 เนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา รวมที่ดิน 4 แปลงเนื้อที่ 681 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา เพื่อประโยชน์ของจำเลยทั้งสอง ในการปลูกสร้างโรงเรือน เลี้ยงไก่ สร้างบ้านพัก ปักเสาไฟ สร้างแทงค์น้ำ และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ เป็นเหตุให้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้รับความเสียหายโดยจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ และไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับการยกเว้นใดๆ คิดเป็นเงินค่าเสียหายของรัฐรวม 35,369,459.10 บาท
