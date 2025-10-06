ปลายตุลาคม ลมหนาวมาแน่ คนไทยเตรียมปากสั่น อุณหภูมิลด 5 องศา
จับตา ปลายเดือน 18-20 ตุลาคม ลมหนาวระลอกใหม่แรงขึ้นชัดเจน ไทยตอนบนเย็นลงทั่วถึง-เตือนภาคใต้รับมือฝนตกหนัก
แบบจำลองสภาพอากาศ Windy.com ชี้แนวโน้มชัดเจน ปลายช่วงปลายเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 18 เป็นต้นไป มวลอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่จะเริ่มแผ่ลงมา แล้วทวีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอย่างรู้สึกได้ คาดว่าจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
คาดการณ์ว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูอย่างเต็มตัว ประมาณวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังแรงขึ้น
แนวโน้มจะชัดเจนยิ่งขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม มวลอากาศเย็นกำลังแรงจะแผ่ลงมาลึกขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออกทั้งหมด ส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่ดังกล่าวลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ประชาชนจะรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นสบายในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานที่อุณหภูมิอาจลดต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ และถือเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวที่ชัดเจน
ในทางกลับกัน การที่ลมหนาวมีกำลังแรงขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในภาคใต้ โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้พัดพาความชื้นจากทะเลเข้าหาชายฝั่งภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาส จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเริ่มเตรียมเสื้อกันหนาวและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ควรเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในระยะนี้ และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
