ปลายตุลาคม ลมหนาวมาแน่ คนไทยเตรียมปากสั่น อุณหภูมิลด 5 องศา

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 12:53 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 12:53 น.
97
พยากรณ์อากาศ 18-20 ต.ค.

จับตา ปลายเดือน 18-20 ตุลาคม ลมหนาวระลอกใหม่แรงขึ้นชัดเจน ไทยตอนบนเย็นลงทั่วถึง-เตือนภาคใต้รับมือฝนตกหนัก

แบบจำลองสภาพอากาศ Windy.com ชี้แนวโน้มชัดเจน ปลายช่วงปลายเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 18 เป็นต้นไป มวลอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่จะเริ่มแผ่ลงมา แล้วทวีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอย่างรู้สึกได้ คาดว่าจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

คาดการณ์ว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูอย่างเต็มตัว ประมาณวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังแรงขึ้น

แนวโน้มจะชัดเจนยิ่งขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม มวลอากาศเย็นกำลังแรงจะแผ่ลงมาลึกขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออกทั้งหมด ส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่ดังกล่าวลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ประชาชนจะรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นสบายในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานที่อุณหภูมิอาจลดต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ และถือเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวที่ชัดเจน

ในทางกลับกัน การที่ลมหนาวมีกำลังแรงขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในภาคใต้ โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้พัดพาความชื้นจากทะเลเข้าหาชายฝั่งภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาส จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเริ่มเตรียมเสื้อกันหนาวและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ควรเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในระยะนี้ และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ปลายตุลาคม คนไทยเตรียมตัวหนาว

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

