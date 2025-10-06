ปิดตำนาน 6 ปี “มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน ชาวเน็ตสะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง “เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง” เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี
เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการบันเทิงในวันนี้ (6 ต.ค. 68) เมื่อ ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทคนเก่งของ อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม แห่ง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ คุกเข่าขอแฟนสาวนักแสดง มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์ แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า 6 ปี
สาวมิลลี่ได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดประทับใจนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพคู่กับหนุ่มระฟ้าพร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดงามที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษสุดโรแมนติกที่แปลเป็นไทยได้ว่า
“มันเรียบง่าย แต่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งชั่วครู่ บางครั้งสิ่งที่หวานที่สุด มักมาอย่างอ่อนโยน”
สำหรับ ระฟ้า ดำรงชัยธรรม เป็นลูกชายคนโตของ อากู๋ แกรมมี่ ส่วน มิลลี่ คามิลล่า เป็นอดีตนางเอกชื่อดัง และเป็นพี่สาวฝาแฝดของ นิกกี้ นิโคล กิตติวัฒน์
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลาม รวมถึงน้องสาวฝาแฝดอย่างนิกกี้ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความดีใจ
ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงมา ณ ที่นี้ และเชื่อว่าแฟน ๆ ทุกคนกำลังรอติดตามข่าวดีเรื่องงานวิวาห์ของทั้งคู่ในลำดับต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สู้ไม่ถอย! “แหม่ม อลิษา” โกนผมสู้มะเร็งปอด โพสต์ซึ้งถึงแฟนคลับ “ขอเวลาไปรักษาตัวก่อน”
- อาการล่าสุด ทอม อิศรา อุบัติเหตุรถล้ม ตับไตฉีก เจ็บสาหัสทั่วร่าง ใส่เหล็กดามหลายจุด
- หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น
ข้อมูลและภาพจาก :
ติดตาม The Thaiger บน Google News: