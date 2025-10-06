ข่าว

“สมชาย” เล่าหลังเยี่ยม “ทักษิณ” ทำใจได้แล้วอยู่ในคุก รู้ว่าอยู่แค่ชั่วคราว

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 11:35 น.
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เล่าหลังเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร บอกทำใจได้แล้วอยู่ในคุก รู้ว่าอยู่แค่ชั่วคราว ส่วนเรื่องขออภัยโทษครั้ง 2 ทนายบอกตอนนี้ยังไม่ทราบ

นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภรรยา ซึ่งเป็นน้องสาวนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม

โดยนายสมชาย ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมว่า นายทักษิณไม่ได้ฝากอะไร ส่วนมีท่าทีเครียดหรือสดใสนั้น นายสมชาย ระบุว่า จะว่าสดใสก็ไม่ใช่ เพียงแต่ว่าท่านทำใจได้ รู้ว่าควรจะอยู่แบบไหนอย่างไร และก็รู้ว่าอยู่ชั่วคราว พร้อมฝากขอบคุณทุกๆ คนที่มาติดตามดูความเป็นไป โดยเฉพาะคนเสื้อแดง

เมื่อถามว่า นายทักษิณห่วงอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายสมชาย ระบุว่า ไม่มี คุยตามประสาพี่น้อง มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจกัน และไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องขออภัยโทษครั้งที่ 2

ขณะที่นาย วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ระบุถึง เรื่องการขออภัยโทษครั้งที่ 2 ว่ายังไม่ทราบ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ น่าจะอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งไม่ขอก้าวล่วงการดำเนินการต่างๆ เพราะเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 11:35 น.
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

