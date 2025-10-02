ข่าวดาราบันเทิง

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 11:56 น.
62
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี

‘หนูแหม่ม สุริวิภา’ อวดโฉมใหม่หลังศัลยกรรม สวยแซ่บในวัย 58 ปี หน้าเรียวเป๊ะทุกองศา เพื่อนดาราแห่ชม ‘นก จริยา’ ลั่น สวยจนต้องขยี้ตากันเลย

สวยกระชากวัยแบบสุด ๆ สำหรับพิธีกรสาวมากความสามารถ หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพอวดลุคใหม่สุดปัง หลังจากที่ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ บินลัดฟ้าไปทำศัลยกรรมดึงหน้าที่ประเทศเกาหลีใต้ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสวยเป๊ะและดูอ่อนกว่าวัยจนเพื่อนพ้องในวงการอดใจไม่ไหวออกมาชื่นชมกันมากมาย

หลังจากที่เธอเปิดเผยใบหน้าหลังการผ่าตัดไปแล้ว ล่าสุด หนูแหม่ม โพสต์ภาพอัปเดตความสวยที่เข้าที่แล้วลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว mamsurivipa พร้อมแคปชันสั้น ๆ อย่างอารมณ์ดีว่า “ฮาโลเทส…. Hello there… mommy เอง” จากภาพล่าสุดจะเห็นได้ว่าพิธีกรสาวดูสดใสและมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าดูเรียวสวยเข้ารูป ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รวมทั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าเพื่อนนักแสดงและคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น นก จริยา แอนโฟเน่ คอมเมนต์ว่า “โอ้ยสวย ต้องขยี้ตากันเลย” รวมทั้ง เมย์ เฟื่องอารมย์ ที่ชื่นชมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า “สวยมากค่ะพี่” ขณะที่ บอย ภิษณุ เข้ามาแสดงความเห็นว่า “สวยมากคร้าบ”

ก่อนหน้านี้ หนูแหม่มเปิดใจถึงการทำศัลยกรรมครั้งนี้ไม่ใช่การตัดสินใจแบบปุบปับ แต่เป็นโปรเจกต์ที่เธอวางแผนมานานกว่า 1 ปีเต็ม โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการดึงหน้าเพื่อย้อนวัยในอายุ 57 ปี ในฐานะที่ยังคงทำงานอยู่หน้าจอโทรทัศน์ โดยได้ให้โจทย์กับทีมแพทย์ว่า ขอสวยแบบไม่โป๊ะ ยังคงมีความเป็นตัวเอง แต่อายุลดลงไปเหลือสัก 30 ปลาย ๆ ก็พอใจแล้ว

หนูแหม่มเปิดหน้าหลังศัลยกรรม
ภาพจาก Instagram : mamsurivipa
หนูแหม่ม สุริวิภา - 4
ภาพจาก Instagram : mamsurivipa
หนูแหม่ม สุริวิภา - 1
ภาพจาก Instagram : mamsurivipa
หนูแหม่ม สุริวิภา - 2
ภาพจาก Instagram : mamsurivipa
หนูแหม่ม สุริวิภา - 3
ภาพจาก Instagram : mamsurivipa

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

