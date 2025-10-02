หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

‘หนูแหม่ม สุริวิภา’ อวดโฉมใหม่หลังศัลยกรรม สวยแซ่บในวัย 58 ปี หน้าเรียวเป๊ะทุกองศา เพื่อนดาราแห่ชม ‘นก จริยา’ ลั่น สวยจนต้องขยี้ตากันเลย
สวยกระชากวัยแบบสุด ๆ สำหรับพิธีกรสาวมากความสามารถ หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพอวดลุคใหม่สุดปัง หลังจากที่ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ บินลัดฟ้าไปทำศัลยกรรมดึงหน้าที่ประเทศเกาหลีใต้ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสวยเป๊ะและดูอ่อนกว่าวัยจนเพื่อนพ้องในวงการอดใจไม่ไหวออกมาชื่นชมกันมากมาย
หลังจากที่เธอเปิดเผยใบหน้าหลังการผ่าตัดไปแล้ว ล่าสุด หนูแหม่ม โพสต์ภาพอัปเดตความสวยที่เข้าที่แล้วลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว mamsurivipa พร้อมแคปชันสั้น ๆ อย่างอารมณ์ดีว่า “ฮาโลเทส…. Hello there… mommy เอง” จากภาพล่าสุดจะเห็นได้ว่าพิธีกรสาวดูสดใสและมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าดูเรียวสวยเข้ารูป ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รวมทั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าเพื่อนนักแสดงและคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น นก จริยา แอนโฟเน่ คอมเมนต์ว่า “โอ้ยสวย ต้องขยี้ตากันเลย” รวมทั้ง เมย์ เฟื่องอารมย์ ที่ชื่นชมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า “สวยมากค่ะพี่” ขณะที่ บอย ภิษณุ เข้ามาแสดงความเห็นว่า “สวยมากคร้าบ”
ก่อนหน้านี้ หนูแหม่มเปิดใจถึงการทำศัลยกรรมครั้งนี้ไม่ใช่การตัดสินใจแบบปุบปับ แต่เป็นโปรเจกต์ที่เธอวางแผนมานานกว่า 1 ปีเต็ม โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการดึงหน้าเพื่อย้อนวัยในอายุ 57 ปี ในฐานะที่ยังคงทำงานอยู่หน้าจอโทรทัศน์ โดยได้ให้โจทย์กับทีมแพทย์ว่า ขอสวยแบบไม่โป๊ะ ยังคงมีความเป็นตัวเอง แต่อายุลดลงไปเหลือสัก 30 ปลาย ๆ ก็พอใจแล้ว
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สวยลดอายุ ‘หนูแหม่ม สุริวิภา’ หน้าใหม่เด็กมาก แจงยิบทำอะไรบ้าง รู้แล้วมีอึ้ง
- ตกใจ “หนูแหม่ม สุริวิภา” นี่หรือหน้าคนอายุ 58
- โอ้โห หนูแหม่ม สุริวิภา อวดหน้าใหม่ หลังทำศัลยกรรม 1 เดือน ผิวเด็กลงมาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: