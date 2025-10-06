คนสนิท “บิ๊กจิ๋ว” เผยอาการป่วยติดเตียง-ครอบครัวฟ้องกันไปมา ย้ำไม่ใช่ต้นตอ “วิกฤตต้มยำกุ้ง”
คนใกล้ชิดเผยอาการป่วยปัจจุบันของ “บิ๊กจิ๋ว” พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ตอนนี้ติดเตียงต้องเจาะคอ ฟอกไต วอนครอบครัวยุติปมขัดแย้ง ย้ำสื่ออดีตนายกฯ คนที่ 22 ไม่ใช่ต้นตอวิกฤตต้มยำกุ้ง
วานนี้ (5 ต.ค.68) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้าอาการป่วยของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยร่ายยาว 5 ข้อสำคัญ ในปัจจุบันซึ่งบิ๊กจิ๋วต้องล้มป่วยติดเตียง
นายชวลิต กล่าวถึงอันดับแรก ข้อ1. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี/อดีต ผบ.ทบ./ผบ.สส. ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งขณะนี้ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ตอนไปเยี่ยม พล.อ.ชวลิต ฯ ล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านป่วยติดเตียง เจาะคอ ฟอกไต ให้อาหารทางสายยาง อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
2.กรณีมีข่าวในสื่อมวลชนถึง “ความขัดแย้งในครอบครัว” ของท่าน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ในฐานะลูกศิษย์ของพล.อ.ชวลิต ฯ ด้วยคนหนึ่ง ใคร่ขอร้องทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งที่จะมีการฟ้องร้องกันไปมา ขอให้เห็นแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัว และได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมามากถึงระดับสูงสุดในสายราชการ และระดับสูงสุดในสายการเมืองดังกล่าวข้างต้น
3.สำหรับสื่อมวลชนบางสื่อที่กำลังทำหน้าที่รายงานข่าวความขัดแย้งในครอบครัวของพล.อ.ชวลิต ฯ นั้น ตนเข้าใจในหน้าที่ของท่าน แต่กรณีนี้ พล.อ.ชวลิต ฯ ท่านป่วยมาก ติดเตียงอยู่ พูดก็ไม่ได้จึงขอความเป็นธรรมให้ท่านด้วย ท่านไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงใด ๆ ได้ ถ้ายุติเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ก็จะขอบคุณยิ่ง
4.กรณีมีนักวิจารณ์การเมืองให้ความเห็นผ่านรายการ TV และสื่อโซเชียล พูดสรุปสั้น ๆ ถึง พล.อ.ชวลิต ฯ ว่า เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เศรษฐกิจพัง ที่เรียกว่า วิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” นั้น ในฐานะเป็นคนร่วมสมัย และเคยอภิปรายในสภา ฯ เพราะ พล.อ.ชวลิต ฯ อยู่นอกสภา ฯ ไม่อาจทำความเข้าใจกับสังคมว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสียทั้งหมด
ชวลิต วิชยสุทธิ์ ย้ำในบทความนี้ด้วยว่า “บิ๊กจิ๋ว” เป็นบุคคลที่สนใจประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ-การเมือง ไปสืบค้นข้อมูลซึ่งสมัยนี้หาได้ไม่ยากจะพบว่า พล.อ.ชวลิต ฯ ไม่ใช่ต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง แต่รัฐบาลของท่านเป็นรัฐบาลที่วิกฤตมาปะทุขึ้นในช่วงนั้นพอดี
สำหรับสาเหตุเชิงโครงสร้างโดยข้อเท็จจริงแล้วปัญหาได้สั่งสมมาก่อนรัฐบาล พล.อ.ชวลิตถึงสองรัฐบาลที่ได้ดำเนินนโยบายการเงินและการคลังเสรี (Finalcial Liberalization) โดยเฉพาะโครงการ “Bangkok International Bangking Facility” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “BIBF” โดยไม่มีระบบควบคุมเพียงพอ
กล่าวโดยสรุป ต้นเหตุแท้จริงของวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากการเปิดเสรีทางการเงินและการตรึงค่าเงินบาทที่สะสมมาหลายปี (ก่อนรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ฯ) รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ฯ จึงเป็นผู้มารับวิกฤตที่ตนไม่ได้เป็นผู้สร้าง โดยวิกฤตมาระเบิดในเวลานั้นพอดี
5. พล.อ.ชวลิต ฯ ในวัย 93 ปี ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านวิกฤตของประเทศมามากมาย ทั้งการรับราชการทหารจนได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในด้านงานการเมือง พล.อ.ชวลิต ฯ เป็นผู้บริหารสูงสุด คือ นายกรัฐมนตรี เวลาการทำงาน ทั้งการรับราชการ และงานการเมือง ผมมั่นใจว่า พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้ที่มั่นคงในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยผู้หนึ่ง จนได้รับพระราชทานเหรียญรามาธิบดี กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พล.อ.ชวลิต ฯ ได้ชื่อว่า เป็นนายทหารประชาธิปไตย แม้จะมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง แต่ท่านยินดีลาออกจากราชการก่อนกำหนดถึง 5 ปี เพื่อมาเดินหาเสียงเลือกตั้งเหมือนนักการเมืองทั่วไป
ครั้งรับราชการ พล.อ.ชวลิต ฯ มีผลงานสำคัญยิ่งในการนำนโยบายการเมืองนำการทหารเสนอ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 สามารถยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองที่คนไทยรบราฆ่าฟันกันเองจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับทางราชการ เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ให้ยุติลงได้ ด้วยการให้อภัยต่อกัน ออกจากป่ามาร่วมพัฒนาชาติบ้านเมือง
นอกจากนั้น งานสำคัญยิ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ครั้ง พล.อ.ชวลิต ฯ ขณะดำรงตำแหน่งเพียงยศ พ.ท. (อีก 2 ท่าน ไม่ได้ลงชื่อไว้ ณ ที่นี้) ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปประเทศจีน เพื่อพบกับนายเติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้นำจีนในขณะนั้น เพื่อขอความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ผลการเจรจาเป็นผลสำเร็จ ทำให้เวียดนามซึ่งยกกำลังมาจ่อคอหอยไทยที่ภาคอีสานต้องถอนกำลังกลับไปป้องกันตนเองจากสงครามสั่งสอนจากจีน (สถานการณ์ขณะนั้น เวียตนามเป็นคอมมิวนิสต์สายรัสเซีย ปัจจุบัน สถานการณ์พัฒนาไปตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป) ฯลฯ
ตอนท้ายเจ้าของโพสต์ยังกล่าวถึง ในช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ย่อมมีประสบการณ์มากมาย ทั้งที่สำเร็จ และไม่สำเร็จ สิ่งไหนที่สำเร็จ เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมือง ตนและอีกหลายๆ คนซึ่งเป็นบุคคลรุ่นหลังก็ศึกษาดูเป็นแบบอย่าง สิ่งไหนที่ไม่สำเร็จ ก็ศึกษาดูเป็นบทเรียน
ส่วนคนในครอบครัว อีกฝ่ายเน้นชัดเจนว่า “ควรตอบแทนบุญคุณท่าน” สิ่งที่ดีที่สุด คือ สามัคคีกัน หากกระทบจิตใจใคร ต้องขอประทานโทษ ด้วยเจตนาอยากจะให้ พล.อ.ชวลิต ฯ ซึ่งป่วยหนัก ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจ.
