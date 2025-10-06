ข่าวการเมือง

คนสนิท “บิ๊กจิ๋ว” เผยอาการป่วยติดเตียง-ครอบครัวฟ้องกันไปมา ย้ำไม่ใช่ต้นตอ “วิกฤตต้มยำกุ้ง”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 11:00 น.
69
บิ๊กจิ๋ว อาการ 2568
แฟ้มภาพ

คนใกล้ชิดเผยอาการป่วยปัจจุบันของ “บิ๊กจิ๋ว” พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ตอนนี้ติดเตียงต้องเจาะคอ ฟอกไต วอนครอบครัวยุติปมขัดแย้ง ย้ำสื่ออดีตนายกฯ คนที่ 22 ไม่ใช่ต้นตอวิกฤตต้มยำกุ้ง

วานนี้ (5 ต.ค.68) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้าอาการป่วยของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยร่ายยาว 5 ข้อสำคัญ ในปัจจุบันซึ่งบิ๊กจิ๋วต้องล้มป่วยติดเตียง

นายชวลิต กล่าวถึงอันดับแรก ข้อ1. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี/อดีต ผบ.ทบ./ผบ.สส. ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งขณะนี้ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ตอนไปเยี่ยม พล.อ.ชวลิต ฯ ล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านป่วยติดเตียง เจาะคอ ฟอกไต ให้อาหารทางสายยาง อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

2.กรณีมีข่าวในสื่อมวลชนถึง “ความขัดแย้งในครอบครัว” ของท่าน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ในฐานะลูกศิษย์ของพล.อ.ชวลิต ฯ ด้วยคนหนึ่ง ใคร่ขอร้องทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งที่จะมีการฟ้องร้องกันไปมา ขอให้เห็นแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัว และได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมามากถึงระดับสูงสุดในสายราชการ และระดับสูงสุดในสายการเมืองดังกล่าวข้างต้น

บิ๊กจิ๋วกับคนใกล้ชิด
ภาพ Fb. @ChavalitVichayasuthi

3.สำหรับสื่อมวลชนบางสื่อที่กำลังทำหน้าที่รายงานข่าวความขัดแย้งในครอบครัวของพล.อ.ชวลิต ฯ นั้น ตนเข้าใจในหน้าที่ของท่าน แต่กรณีนี้ พล.อ.ชวลิต ฯ ท่านป่วยมาก ติดเตียงอยู่ พูดก็ไม่ได้จึงขอความเป็นธรรมให้ท่านด้วย ท่านไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงใด ๆ ได้ ถ้ายุติเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ก็จะขอบคุณยิ่ง

4.กรณีมีนักวิจารณ์การเมืองให้ความเห็นผ่านรายการ TV และสื่อโซเชียล พูดสรุปสั้น ๆ ถึง พล.อ.ชวลิต ฯ ว่า เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เศรษฐกิจพัง ที่เรียกว่า วิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” นั้น ในฐานะเป็นคนร่วมสมัย และเคยอภิปรายในสภา ฯ เพราะ พล.อ.ชวลิต ฯ อยู่นอกสภา ฯ ไม่อาจทำความเข้าใจกับสังคมว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสียทั้งหมด

ชวลิต วิชยสุทธิ์ ย้ำในบทความนี้ด้วยว่า “บิ๊กจิ๋ว” เป็นบุคคลที่สนใจประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ-การเมือง ไปสืบค้นข้อมูลซึ่งสมัยนี้หาได้ไม่ยากจะพบว่า พล.อ.ชวลิต ฯ ไม่ใช่ต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง แต่รัฐบาลของท่านเป็นรัฐบาลที่วิกฤตมาปะทุขึ้นในช่วงนั้นพอดี

แฟ้มภาพ

สำหรับสาเหตุเชิงโครงสร้างโดยข้อเท็จจริงแล้วปัญหาได้สั่งสมมาก่อนรัฐบาล พล.อ.ชวลิตถึงสองรัฐบาลที่ได้ดำเนินนโยบายการเงินและการคลังเสรี (Finalcial Liberalization) โดยเฉพาะโครงการ “Bangkok International Bangking Facility” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “BIBF” โดยไม่มีระบบควบคุมเพียงพอ

กล่าวโดยสรุป ต้นเหตุแท้จริงของวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากการเปิดเสรีทางการเงินและการตรึงค่าเงินบาทที่สะสมมาหลายปี (ก่อนรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ฯ) รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ฯ จึงเป็นผู้มารับวิกฤตที่ตนไม่ได้เป็นผู้สร้าง โดยวิกฤตมาระเบิดในเวลานั้นพอดี

5. พล.อ.ชวลิต ฯ ในวัย 93 ปี ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านวิกฤตของประเทศมามากมาย ทั้งการรับราชการทหารจนได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในด้านงานการเมือง พล.อ.ชวลิต ฯ เป็นผู้บริหารสูงสุด คือ นายกรัฐมนตรี เวลาการทำงาน ทั้งการรับราชการ และงานการเมือง ผมมั่นใจว่า พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้ที่มั่นคงในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยผู้หนึ่ง จนได้รับพระราชทานเหรียญรามาธิบดี กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พล.อ.ชวลิต ฯ ได้ชื่อว่า เป็นนายทหารประชาธิปไตย แม้จะมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง แต่ท่านยินดีลาออกจากราชการก่อนกำหนดถึง 5 ปี เพื่อมาเดินหาเสียงเลือกตั้งเหมือนนักการเมืองทั่วไป

ครั้งรับราชการ พล.อ.ชวลิต ฯ มีผลงานสำคัญยิ่งในการนำนโยบายการเมืองนำการทหารเสนอ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 สามารถยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองที่คนไทยรบราฆ่าฟันกันเองจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับทางราชการ เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ให้ยุติลงได้ ด้วยการให้อภัยต่อกัน ออกจากป่ามาร่วมพัฒนาชาติบ้านเมือง

ชวลิต วิชยสุทธิ์
ชวลิต วิชยสุทธิ์ (แฟ้มภาพ)

นอกจากนั้น งานสำคัญยิ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ครั้ง พล.อ.ชวลิต ฯ ขณะดำรงตำแหน่งเพียงยศ พ.ท. (อีก 2 ท่าน ไม่ได้ลงชื่อไว้ ณ ที่นี้) ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปประเทศจีน เพื่อพบกับนายเติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้นำจีนในขณะนั้น เพื่อขอความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ผลการเจรจาเป็นผลสำเร็จ ทำให้เวียดนามซึ่งยกกำลังมาจ่อคอหอยไทยที่ภาคอีสานต้องถอนกำลังกลับไปป้องกันตนเองจากสงครามสั่งสอนจากจีน (สถานการณ์ขณะนั้น เวียตนามเป็นคอมมิวนิสต์สายรัสเซีย ปัจจุบัน สถานการณ์พัฒนาไปตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป) ฯลฯ

ตอนท้ายเจ้าของโพสต์ยังกล่าวถึง ในช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ย่อมมีประสบการณ์มากมาย ทั้งที่สำเร็จ และไม่สำเร็จ สิ่งไหนที่สำเร็จ เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมือง ตนและอีกหลายๆ คนซึ่งเป็นบุคคลรุ่นหลังก็ศึกษาดูเป็นแบบอย่าง สิ่งไหนที่ไม่สำเร็จ ก็ศึกษาดูเป็นบทเรียน

ส่วนคนในครอบครัว อีกฝ่ายเน้นชัดเจนว่า “ควรตอบแทนบุญคุณท่าน” สิ่งที่ดีที่สุด คือ สามัคคีกัน หากกระทบจิตใจใคร ต้องขอประทานโทษ ด้วยเจตนาอยากจะให้ พล.อ.ชวลิต ฯ ซึ่งป่วยหนัก ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจ.

บิ๊กจิ๋ว ภรรยา ปัจจุบัน 2568
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
บิ๊กจิ๋ว ภรรยา ปัจจุบัน 2568
แฟ้มภาพ
ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
ภาพ @มติชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

2 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

45 นาที ที่แล้ว
อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 &quot;เซ็นทรัล&quot; แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน ข่าว

อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 “เซ็นทรัล” แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน

48 นาที ที่แล้ว
ฮอยลุนด์ เซสโก้ ข่าวกีฬา

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

53 นาที ที่แล้ว
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง &quot;เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง&quot; เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี บันเทิง

ปิดตำนาน 6 ปี “มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน ชาวเน็ตสะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมชาย” เล่าหลังเยี่ยม “ทักษิณ” ทำใจได้แล้วอยู่ในคุก รู้ว่าอยู่แค่ชั่วคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ยกเลิกสูติบัตร “อลิส กัว” พบเป็นชาวจีน หวั่นเป็นสายลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6 ต.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กจิ๋ว อาการ 2568 ข่าวการเมือง

คนสนิท “บิ๊กจิ๋ว” เผยอาการป่วยติดเตียง-ครอบครัวฟ้องกันไปมา ย้ำไม่ใช่ต้นตอ “วิกฤตต้มยำกุ้ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น &quot;แมตโม&quot; ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับ เสียหายหนัก จนท.เร่งกู้ระบบไฟฟ้า ข่าวต่างประเทศ

จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับทั้งเมือง ทางการอัดฉีดงบเร่งแก้วิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษหายตัวชายแดนไทย เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มอังกฤษวัย 19 หายตัวลึกลับชายแดนไทย-เมียนมา ความหวังริบหรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเที่ยวสะดุ้ง “เกียวโต” เตรียมเก็บภาษีโรงแรมสูดสุด 1 หมื่นเยน หวังแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

วันไหว้พระจันทร์ 2568 วิธีจัดของไหว้ กี่โมง จันทร์ซ้อนจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปารีณา โดนพิพากษาจำคุก 4 ปี 1 เดือน คดีรุกป่า ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” มอง “โรม” อภิปรายตรงไปตรงมา ไม่ควรถูกดำเนินคดี ฟ้องเรียก 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ เมลดา สร้างเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวหนัง ‘อนงค์ 2’ หลังตอบคำถามสื่อเรื่องหนัง ‘ธี่หยด’ ภาคใหม่แบบมีเลศนัย แฟนคลับลุ้นหนัก มีโอกาสจริงหรือไม่? บันเทิง

เซอร์ไพรส์! “โบว์ เมลดา” ลุ้นโผล่ “ธี่หยด” ภาคต่อ เปิดจักรวาลผีครั้งใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 1700 บาท วิธีเช็กเงินเข้าวันไหน เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 1700 บาท วิธีเช็กเงินเข้าวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไวรัลอีกครั้ง “ยูซุฟ ดิเคช” นักแม่นปืนตุรกี คว้าแชมป์ยุโรปที่อิสตันบูล แบบไร้อุปกรณ์ช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวบ้าน 50 คน ท้องเสียรุนแรง ทานข้าวขาหมูงานศพ ส่ง รพ. วุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สลด ผู้ประกาศข่าวดัง-เมีย รุมทุบลูก 8 ขวบจนตาย ปล่อยอดอาหารสุดทรมาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำราทำนายฝัน ฝันเห็น &quot;วันไหว้พระจันทร์&quot; ตีเลขเด็ดงวด 16 ต.ค. 68 Line News

ฝันเห็น “วันไหว้พระจันทร์” ตีเลขเด็ด งวด 16 ต.ค. 68 พร้อมรับโชคแบบเฮงๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ผดส. เพี้ยนบอกชาวเกย์เผยแพร่รังสี ทำเป็นมะเร็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

SCB แจ้งข่าวสำคัญ ถึงผู้ใช้ “บัตร Planet SCB”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 11:00 น.
69
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 &quot;เซ็นทรัล&quot; แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน

อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 “เซ็นทรัล” แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
ฮอยลุนด์ เซสโก้

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button