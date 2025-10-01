ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’
สร้างเสียงหัวเราะและเสียงกรี๊ดไปพร้อม ๆ กันในเช้าวันนี้ (1 ต.ค. 68) กับเหตุการณ์สุดป่วนในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ เมื่อทีมงานภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด 3 จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ ส่งนักแสดงผีปอบสาวชุดดำบุกเข้ามาถึงกลางห้องส่ง
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นระหว่างที่ นายองอาจ เจียมเจริญพรกุล ผู้รับบท จ่าประพันธ์ ในเรื่อง กำลังให้สัมภาษณ์ถึงความน่าสนใจของภาพยนตร์ โดยเฉพาะระบบเสียง IMAX ที่ยอดเยี่ยม
ทันใดนั้น ก็มีเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นในสตูดิโอ ก่อนที่นักแสดงหญิงในบท ปอบสาวชุดดำ (ออม มานิตา ชอบชื่น) จะค่อย ๆ คลานออกมาจากด้านหลัง ทำเอา คุณไบรท์ พิชญทัฬห์ ตกใจสุดขีดจนต้องวิ่งเข้าไปหลบอยู่ด้านหลังของนายสรยุทธทันที
ผีปอบได้คลานตรงเข้ามาหานายสรยุทธ พร้อมกับเขย่ากระพรวนสร้างบรรยากาศน่าขนลุก ขณะที่ไฟในห้องส่งก็ค่อย ๆ หรี่ลง แต่สรยุทธกลับตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “ไม่ได้ตกใจพี่ แต่ตกใจเสียงกรี๊ดของไบรท์”
จากนั้น นักแสดงผีปอบได้เข้ามากอดขา ก่อนจะค่อย ๆ ปีนขึ้นไปบนหลังและกอดคอของนายสรยุทธ จนเจ้าตัวต้องร้องลั่นออกมาอย่างขบขันว่า “อีผี!!!!…กางเกงจะหลุด”
ปิดท้ายด้วยการที่นักแสดงผีปอบพูดประโยคเด็ดจากหนังว่า “หนูเกลียดไอ้ยักษ์” ซึ่งนายสรยุทธก็ตบมุกรับส่งทันควันว่า “ไอยักษ์มึงมาทำกับเขาได้ยังไง แล้วเขามาทำกับกูต่อเนี่ย!!” สร้างเสียงหัวเราะดังสนั่น
การโปรโมตภาพยนตร์ ‘ธี่หยด 3’ ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสีสันและกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันที ด้วยความกล้าเล่นของทีมงาน และความเป็นมืออาชีพสายฮาของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา
