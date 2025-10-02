หวาดเสียว! ภูผา เตชะณรงค์ ถูกสิงโตจู่โจมไม่ทันตั้งตัว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

นาทีระทึก! เปิดคลิปนาที ภูผา เตชะณรงค์ เล่นกับสิงโตตัวต่อตัว ถูกจู่โจมกะทันหัน ณ โบนันซ่า เขาใหญ่ แฟน ๆ ใจหาย ระวังอันตราย
ทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำไปตาม ๆ กัน สำหรับนักธุรกิจหนุ่มทายาทโบนันซ่า เขาใหญ่ ‘ภูผา เตชะณรงค์’ หวานใจของนางเอกสาว ‘มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง’ ที่ล่าสุดได้เผยคลิปวิดีโอสุดหวาดเสียวขณะกำลังเล่นกับเจ้าป่าอย่างสิงโตแบบใกล้ชิดสนิทสนมจนชาวเน็ตห่วงถึงความปลอดภัย
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านบัญชี TikTok ของโบนันซ่า เขาใหญ่ @hrbonanzazoo เผยให้เห็นนาทีที่ภูผาเดินเข้าไปในกรงสิงโตที่มีอยู่ประมาณ 4 ตัว ก่อนที่สิงโตตัวหนึ่งจะวิ่งเข้ามากระโดดใส่เขาด้วยท่าทีที่ดูเหมือนดีใจที่ได้เจอเจ้าของ นอกจากนี้ยังมีอีกคลิปที่เขานั่งเล่นอยู่กับพื้น โดยมีสิงโตเข้ามาคลอเคลียอยู่ไม่ห่าง แถมยังนั่งนิ่ง ๆ อย่างสงบ ซึ่งภาพดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยและความผูกพันที่เขามีต่อสัตว์เหล่านี้เป็นอย่างดี
แม้ว่าภาพที่เห็นจะดูน่ารักและน่าทึ่ง แต่ก็สร้างความเป็นห่วงให้กับแฟน ๆ จำนวนไม่น้อย ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาอธิบายด้วยความเข้าใจในความสัมพันธ์ของภูผากับสัตว์เหล่านี้ คอมเมนต์ส่วนใหญ่แสดงความกังวลว่า “เกาะได้ปุ๊บจะกัดเข้าซอกคอเลย ต้องระมัดระวังครับ”, “ตอนน้องกระโดดใส่ ตกใจนะคะ” และ “อันตรายเหมือนกันนะ”
ขณะที่แฟนคลับอีกกลุ่มที่ติดตามมานานได้เข้ามาอธิบายว่า “เขาคือน้องชาย คุณสงกรานต์ ชื่อภูผา ซึ่งก็คลุกคลีกับเสือและสิงโต ตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋แล้วค่ะ และเค้ารู้วิธีรับมืออยู่แล้ว” และ “สังเกตว่าเค้าจะไม่หันหลังเลย..”
