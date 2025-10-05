สนุก สิงห์มาตร เจ้าของเพลงฮิต ลูกเทวดา นั่งเก้าอี้ ผอ. ยศวิชาการไม่ธรรมดาสำนักวิชาการ
สุดยินดี ‘สนุก สิงห์มาตร’ เจ้าของเพลงลูกเทวดา สู่บทบาทใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ ม.มหาจุฬาฯ ร้อยเอ็ด
อีกหนึ่งเรื่องราวน่าภาคภูมิใจของวงการเพลง หลัง สนุก สิงห์มาตร นักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับบริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊กของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โพสต์ภาพและข้อความแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สนุก สิงห์มาตร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย
สำหรับแฟนเพลงทั่วประเทศ สนุก สิงห์มาตร มีภูมิลำเนาเดิมที่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นจึงขอกับแม่ว่าอยากเรียนต่อ ในสมัยเรียนเขาชื่นชอบกการร้องเพลง เคยเข้าประกวดร้องเพลงตามงานวัด
ต่อมาด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงทำให้เขากลายเป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เคยมีผลงานเพลงฮิตมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เพลงลูกทุ่งอีสานกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง สังกัดอาร์สยาม (ในเครืออาร์เอส) โดยมีเพลงสร้างชื่ออย่าง ลูกเทวดา ที่กลายเป็นเพลงที่โด่งดังไปทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน, บ่ไว้ใจทาง บ่วางใจเธอ, แค่เศษผ้า และ แยกกันเดินเพราะเกินทน รวมทั้งผลงานเพลงของเขามักจะถูกรวมอยู่ในอัลบั้มชุดร็อกแปดแสน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผอ.โรงเรียน ทำกุศลครั้งสุดท้าย บริจาคดวงตา ช่วยให้ผู้พิการกลับมามองเห็น
- สมปองยังอยู่ในข่าย บิ๊กเต่าเผย วงดังพบตร.แล้ว จี้อดีตผอ.สำนักพุทธ-ตลกดัง โยงโฉนดอลงกต
- แม่ยันเอาเรื่องถึงที่สุด ครูพละตบเด็กอนุบาล 3 หน้าคะมำ ผอ.ออกมาเคลียร์ชัด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: