นางเอกดัง ขอพักกองถ่าย ลั่น ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว หนังอิโรติก ฉาวเสียวเบิ้ม

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 20:45 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 11:10 น.
ย้อนบทสัมภาษณ์ นิโคล คิดแมน เคยเบรกกองถ่ายหนังอีโรติก “ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว” หลังมีข่าวเลิกสามี คีธ เออร์บัน

บทสัมภาษณ์ในอดีตของ นิโคล คิดแมน นักแสดงหญิงแถวหน้าของฮอลลีวูด ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง หลังจากมีข่าวแยกทางกับสามี คีธ เออร์บัน โดยในบทสัมภาษณ์ดังกล่าว นางเอกวัย 58 เคยเปิดเผยว่าต้องขอหยุดพักกองถ่ายภาพยนตร์แนวอีโรติกระหว่างถ่ายทำ เพราะรู้สึก “ไม่อยากถึงจุดสุดยอดอีกต่อไปแล้ว”

เธอให้สัมภาษณ์กับ The Sun ระหว่างเดินสายโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง “Babygirl” ของค่าย A24 หนังแนวอีโรติกทริลเลอร์ กำกับโดย ฮาลินา ไรจ์น ในเรื่องนี้ คิดแมน รับบทเป็น CEO หญิงผู้ทรงอิทธิพล ที่เบื่อหน่ายชีวิตเซ็กซ์กับสามี (รับบทโดย อันโตนิโอ บันเดรัส) จนไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กฝึกงานหนุ่มที่อายุน้อยกว่ามาก (รับบทโดย แฮร์ริส ดิกคินสัน) ทำให้ในภาพยนตร์มีฉากร้อนแรงอยู่หลายฉาก

ย้อนบทสัมภาษณ์ นิโคล คิดแมน เคยเบรกกองถ่ายหนังอีโรติก &quot;ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว&quot; หลังมีข่าวเลิกสามี คีธ เออร์บัน

คิดแมนเล่าถึงประสบการณ์การถ่ายทำว่า “มันมีช่วงเวลาตอนถ่ายทำที่ฉันรู้สึกว่า ‘ฉันไม่อยากถึงจุดสุดยอดอีกต่อไปแล้ว อย่ามาใกล้ฉันเลย ฉันเกลียดที่ต้องทำแบบนี้ ฉันไม่สนว่าชีวิตนี้จะไม่มีใครมาแตะต้องฉันอีกแล้ว! ฉันพอแล้ว’”

เธอกล่าวเสริมว่า “ฉากเหล่านั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาจนเกือบจะเหมือนกับอาการเบิร์นเอาต์”

อย่างไรก็ตาม แม้จะต้องเผชิญกับความเข้มข้นของการถ่ายทำ แต่คิดแมนก็ยืนยันว่าเธอต้องการสำรวจบทบาทที่ท้าทายและเป็นพื้นที่ที่เธอไม่เคยแสดงมาก่อน

บทสัมภาษณ์นี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังจากมีข่าวว่า นิโคล คิดแมน ได้แยกทางกับ คีธ เออร์บัน สามีนักร้องคันทรีชื่อดังแล้ว หลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง 19 ปี

ย้อนบทสัมภาษณ์ นิโคล คิดแมน เคยเบรกกองถ่ายหนังอีโรติก &quot;ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว&quot; หลังมีข่าวเลิกสามี คีธ เออร์บัน

นิโคล คิดแมน พบกับ คีธ เออร์บัน ครั้งแรกในงาน G’Day USA Gala ที่ลอสแอนเจลิส เมื่อเดือนมกราคม ปี 2005 ในขณะนั้นคิดแมนเป็นฝ่ายสนใจก่อนและได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของเธอไว้ แต่เออร์บันกลับใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะรวบรวมความกล้าโทรหาได้

หลังจากได้เริ่มพูดคุย ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน ปี 2006 ได้จูงมือเข้าพิธีวิวาห์อย่างชื่นมื่นที่ Cardinal Cerretti Memorial Chapel ในย่านชานเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย บ้านเกิดของทั้งคู่

นางเอกดัง ขอพักกองถ่าย ลั่น ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว หนังอิโรติก ฉาวเสียวเบิ้ม

หลังจากแต่งงานได้ไม่นาน ชีวิตคู่ของพวกเขาก็เจอด่านทดสอบครั้งใหญ่ เออร์บันต้องเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ซึ่งคิดแมนได้อยู่เคียงข้างอย่างเต็มที่ จนทั้งผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ และมักกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองแข็งแกร่งขึ้น

ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน คือ ซันเดย์ โรส และ เฟธ มาร์กาเร็ต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาพของครอบครัวนี้มักจะปรากฏต่อสาธารณชนด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมอ

เส้นทางรัก นิโคล คิดแมน คีธ เออร์บัน

แม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าวหลายแห่งอ้างกับ Daily Mail ว่าตารางงานที่ยุ่งของทั้งสองคนทำให้ไม่มีเวลาให้กัน ขณะที่ TMZ รายงานว่าทั้งคู่แยกกันอยู่ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน และฝ่ายคิดแมนไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์สิ้นสุดลง

ข่าวดังกล่าวทำให้แฟนๆ กลับไปค้นหาบทสัมภาษณ์เก่าๆ เพื่อหาสัญญาณต่างๆ รวมถึงคลิปสัมภาษณ์ชวนอึดอัดใจของเออร์บัน ที่เขาเคยเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับฉากเลิฟซีนของภรรยา ซึ่งในภายหลังทีมงานของเขาชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

Photo of Aindravudh

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

