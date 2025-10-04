อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68
4 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS เวสต์แฮม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – เวสต์แฮม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์ และ โนนี่ มาดูเอเก้ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาวิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เอเบเรชี่ เอเซ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
เวสต์แฮม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิลิโต้ ซานโต้ ไม่มีนักเตะบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ โทมัส ซูเช็ก ที่ติดโทษแบน รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อารอน วาน-บิสซาก้า
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมดส์ เฮอร์มันเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, แม็กซ์ คิลแมน, มาลิค ดิยุฟ แดนกลางเป็น ซุงกูตู มาแกสซา, มาเตอุส เฟอร์นันเดส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาร์ร็อด โบเว่น, ลูคัส ปาเกต้า, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น นิคลาส ฟูลล์ครูก
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS เวสต์แฮม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 22/02/25 อาร์เซนอล 0-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/24 เวสต์แฮม 2-5 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 11/02/24 เวสต์แฮม 0-6 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/23 อาร์เซนอล 0-2 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/23 เวสต์แฮม 3-1 อาร์เซนอล (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 01/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ พอร์ท เวล 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 21/09/25 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/25 ชนะ แอธเลติก บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
เวสต์แฮม
- 29/09/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/09/25 แพ้ สเปอร์ส 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 31/08/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/08/25 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-3 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาวิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดคแลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เอเบเรชี่ เอเซ่ – วิคตอร์ โยเคเรส
เวสต์แฮม (4-2-3-1) : แมดส์ เฮอร์มันเซ่น (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, แม็กซ์ คิลแมน, มาลิค ดิยุฟ – ซุงกูตู มาแกสซา, มาเตอุส เฟอร์นันเดส – จาร์ร็อด โบเว่น, ลูคัส ปาเกต้า, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ – นิคลาส ฟูลล์ครูก
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 2-0 เวสต์แฮม
