ข่าวกีฬาฟุตบอล

อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 04 ต.ค. 68

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 13:38 น.
62
ดูบอลสด เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน เครโมเนเซ่

4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล กัลโช เซเรีย อา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม จูเซปเป้ เมอัซซ่า ระหว่าง อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กัลโช เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน VS เครโมเนเซ่ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : กัลโช เซเรีย อา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น.
  • สนาม : จูเซปเป้ เมอัซซ่า
  • ถ่ายทอดสด : True Premier Football 3

วิเคราะห์บอล อินเตอร์ มิลาน – เครโมเนเซ่

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ คริสเตียน คิวู ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียว

คาดว่าจะนำทัพมาโดย โจเซป มาร์ตีเนซ, มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโกโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชาลาโนลู, เปตาร์ ซูชิช, เฟเดริโก ดิมาร์โก, มาร์กกุส ตูราม, เลาตาโร่ มาร์ตีเนซ

Credit @Inter

เครโมเนเซ่

ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ดาวิเด้ นิโคล่า ต้องเช็คความฟิตของ เจมี่ วาร์ดี้, มิเคเล่ คอลโลโชโล่, เฮเรมี่ ซาร์เมียนโต้ และ มาร์ติน ปาเยโร่ อีกครั้ง

คาดว่าจะนำทัพมาโดย เอมิล อูเดโร่, ฟิลิปโป แตร์ราชชาโน่, เฟเดริโก้ บาสชีร็อตโต้, มัตเตโอ เบียงเค็ตติ, อเลสซิโอ แซร์บิน, อัลแบร์โต้ กราสซี่, วาร์เรน บ็องโด้, ยารี่ ฟานเดปุตเต้, จูเซปเป้ เปซเซลล่า, ฟรังโก้ วาซเกซ, อันโตนิโอ ซานาเบรีย

Credit @USCremonese

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ มิลาน – เครโมเนเซ่

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 29/01/2023 เครโมเนเซ่ 1-2 อินเตอร์ มิลาน (เซเรีย อา)
  • 31/08/2022 อินเตอร์ มิลาน 3-1 เครโมเนเซ่ (เซเรีย อา)
  • 20/07/2011 อินเตอร์ มิลาน 4-1 เครโมเนเซ่ (กระชับมิตร)
  • 06/04/1996 เครโมเนเซ่ 2-4 อินเตอร์ มิลาน (เซเรีย อา)
  • 03/12/1995 อินเตอร์ มิลาน 2-0 เครโมเนเซ่ (เซเรีย อา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน

  • 27/09/2025 ชนะ กายารี่ 2-0 (เซเรีย อา)
  • 21/09/2025 ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1 (เซเรีย อา)
  • 17/09/2025 ชนะ อาแจ็กซ์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/2025 แพ้ ยูเวนตุส 3-4 (เซเรีย อา)
  • 01/09/2025 แพ้ อูดิเนเซ่ 1-2 (เซเรีย อา)

เครโมเนเซ่

  • 27/09/2025 เสมอ โคโม่ 1-1 (เซเรีย อา)
  • 21/09/2025 เสมอ ปาร์ม่า 0-0 (เซเรีย อา)
  • 13/09/2025 เสมอ เวโรน่า 0-0 (เซเรีย อา)
  • 29/08/2025 ชนะ ซาสซูโอโล่ 3-2 (เซเรีย อา)
  • 24/08/2025 ชนะ เอซี มิลาน 2-1 (เซเรีย อา)

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : โจเซป มาร์ตีเนซ (GK) – ยานน์ บิสเซ็ค, สเตฟาน เดอ ฟราย, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโกโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชาลาโนลู, เปตาร์ ซูชิช, คาร์ลอส ออกุสโต – มาร์กกุส ตูราม, ฟรานเชสโก้ ปิโอ เอสโปซิโต้

เครโมเนเซ่ (3-5-2) : เอมิล อูเดโร่ (GK) – ฟิลิปโป แตร์ราชชาโน่, เฟเดริโก้ บาสชีร็อตโต้, มัตเตโอ เบียงเค็ตติ – อเลสซิโอ แซร์บิน, อัลแบร์โต้ กราสซี่, วาร์เรน บ็องโด้, ยารี่ ฟานเดปุตเต้, จูเซปเป้ เปซเซลล่า – ฟรังโก้ วาซเกซ, อันโตนิโอ ซานาเบรีย

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล เซเรีย อา

อินเตอร์ มิลาน 2-0 เครโมเนเซ่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย ข่าวอาชญากรรม

อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อนอกแชร์นาทีชีวิต เก๋งพุ่งข้ามที่กั้นโผล่กลางโต๊ะ ร้านหมาล่า จ.เชียงใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาพาราลิมปิกมอริเชียส ข่าวกีฬา

เปิดคลิปไร้น้ำใจนักกีฬา พาราลิมปิกมอริเชียส จงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ ล้มเจ็บจนดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแผนทุบ-รื้ออาคาร สน. สามเสน พาดู 6 มาตรการด่วน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน เครโมเนเซ่ ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 04 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาทีระทึก ได้แต่ลั่นขอ “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” ควันหลง จัดงานนวราตรี วัดแขก 2568 แน่นถนนสีลม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงสารมาก “เด็กน้อยถูกแกล้ง” สักคำอุบาทว์หรา จี้ล่าคนใจหยาบสักหน้าผากน้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล ข่าวต่างประเทศ

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาววัยเพียง 21 ปี เสียชีวิตกะทันหันเพราะโรคลมบ้าหมู ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ “ลดราคาน้ำมัน” ดีเซล-เบนซิน รัฐบาลเคาะ ลงทุกชนิด 50 สตางค์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง ดูดวง

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต บันเทิง

สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13 ข่าวต่างประเทศ

ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 13:38 น.
62
Photo of sorrawit

sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย

อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

สื่อนอกแชร์นาทีชีวิต เก๋งพุ่งข้ามที่กั้นโผล่กลางโต๊ะ ร้านหมาล่า จ.เชียงใหม่

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

เปิดแผนทุบ-รื้ออาคาร สน. สามเสน พาดู 6 มาตรการด่วน

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

คลิปนาทีระทึก ได้แต่ลั่นขอ “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” ควันหลง จัดงานนวราตรี วัดแขก 2568 แน่นถนนสีลม

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568
Back to top button