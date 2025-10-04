อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 04 ต.ค. 68

4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล กัลโช เซเรีย อา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม จูเซปเป้ เมอัซซ่า ระหว่าง อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กัลโช เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน VS เครโมเนเซ่ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : กัลโช เซเรีย อา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น.
- สนาม : จูเซปเป้ เมอัซซ่า
- ถ่ายทอดสด : True Premier Football 3
วิเคราะห์บอล อินเตอร์ มิลาน – เครโมเนเซ่
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ คริสเตียน คิวู ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียว
คาดว่าจะนำทัพมาโดย โจเซป มาร์ตีเนซ, มานูเอล อคานจี, ฟรานเชสโก้ อแชร์บี้, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโกโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชาลาโนลู, เปตาร์ ซูชิช, เฟเดริโก ดิมาร์โก, มาร์กกุส ตูราม, เลาตาโร่ มาร์ตีเนซ
เครโมเนเซ่
ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ดาวิเด้ นิโคล่า ต้องเช็คความฟิตของ เจมี่ วาร์ดี้, มิเคเล่ คอลโลโชโล่, เฮเรมี่ ซาร์เมียนโต้ และ มาร์ติน ปาเยโร่ อีกครั้ง
คาดว่าจะนำทัพมาโดย เอมิล อูเดโร่, ฟิลิปโป แตร์ราชชาโน่, เฟเดริโก้ บาสชีร็อตโต้, มัตเตโอ เบียงเค็ตติ, อเลสซิโอ แซร์บิน, อัลแบร์โต้ กราสซี่, วาร์เรน บ็องโด้, ยารี่ ฟานเดปุตเต้, จูเซปเป้ เปซเซลล่า, ฟรังโก้ วาซเกซ, อันโตนิโอ ซานาเบรีย
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ มิลาน – เครโมเนเซ่
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 29/01/2023 เครโมเนเซ่ 1-2 อินเตอร์ มิลาน (เซเรีย อา)
- 31/08/2022 อินเตอร์ มิลาน 3-1 เครโมเนเซ่ (เซเรีย อา)
- 20/07/2011 อินเตอร์ มิลาน 4-1 เครโมเนเซ่ (กระชับมิตร)
- 06/04/1996 เครโมเนเซ่ 2-4 อินเตอร์ มิลาน (เซเรีย อา)
- 03/12/1995 อินเตอร์ มิลาน 2-0 เครโมเนเซ่ (เซเรีย อา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
- 27/09/2025 ชนะ กายารี่ 2-0 (เซเรีย อา)
- 21/09/2025 ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1 (เซเรีย อา)
- 17/09/2025 ชนะ อาแจ็กซ์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/2025 แพ้ ยูเวนตุส 3-4 (เซเรีย อา)
- 01/09/2025 แพ้ อูดิเนเซ่ 1-2 (เซเรีย อา)
เครโมเนเซ่
- 27/09/2025 เสมอ โคโม่ 1-1 (เซเรีย อา)
- 21/09/2025 เสมอ ปาร์ม่า 0-0 (เซเรีย อา)
- 13/09/2025 เสมอ เวโรน่า 0-0 (เซเรีย อา)
- 29/08/2025 ชนะ ซาสซูโอโล่ 3-2 (เซเรีย อา)
- 24/08/2025 ชนะ เอซี มิลาน 2-1 (เซเรีย อา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : โจเซป มาร์ตีเนซ (GK) – ยานน์ บิสเซ็ค, สเตฟาน เดอ ฟราย, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, นิโกโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชาลาโนลู, เปตาร์ ซูชิช, คาร์ลอส ออกุสโต – มาร์กกุส ตูราม, ฟรานเชสโก้ ปิโอ เอสโปซิโต้
เครโมเนเซ่ (3-5-2) : เอมิล อูเดโร่ (GK) – ฟิลิปโป แตร์ราชชาโน่, เฟเดริโก้ บาสชีร็อตโต้, มัตเตโอ เบียงเค็ตติ – อเลสซิโอ แซร์บิน, อัลแบร์โต้ กราสซี่, วาร์เรน บ็องโด้, ยารี่ ฟานเดปุตเต้, จูเซปเป้ เปซเซลล่า – ฟรังโก้ วาซเกซ, อันโตนิโอ ซานาเบรีย
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล เซเรีย อา
อินเตอร์ มิลาน 2-0 เครโมเนเซ่
