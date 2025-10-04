ข่าว

เปิดแผนทุบ-รื้ออาคาร สน. สามเสน พาดู 6 มาตรการด่วน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 15:14 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 15:21 น.
212

ตรวจสอบแผน “เตรียมรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน” ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กรุงเทพ ลั่นเดินหน้า 6 มาตรการ เน้นปลอดภัยพร้อมยืดเวลาเปิดใช้ถนนเพื่อความมั่นคงระยะยาว

วันนี้ (4 ต.ค.68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ถนนสามเสนทรุดตัว และอาคารสถานีตำรวจนครบาล สามเสน ที่เกิดความเสียหายเพิ่มเติม พร้อมความคืบหน้าการดำเนินการ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า มีการสไลด์ของดินและทำให้เสาเข็ม สน.สามเสน หักเพิ่ม คือเสาต้นที่ 5 ซึ่งเป็นเสาหลักในการรับน้ำหนักของ สน. ชำรุด และความเสียหายได้ขยายตัวต่อเนื่องไปยังเสาต้นที่ 3 ทำให้มีกำลังรับน้ำหนักได้น้อยลง แม้ยังไม่ถึงขั้นทำให้อาคารพังถล่ม แต่ทำให้เห็นว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย และคนที่ลงไปทำงานจะได้ไม่กังวลทั้งเรื่องตึกถล่มและดินสไลด์ หากเรากำจัดปัญหาด้านบนไปก่อน เชื่อว่าการทำงานจะปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น ทั้งนี้ เสาเข็มที่หัก เกิดจากการสไลด์ของดินไม่ได้เกิดจากทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำให้มั่นคงมากขึ้นด้วย ไม่ได้ทำให้เกิดความกระทบกระเทือน หรือเสียหายเพิ่มขึ้น

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่เราพยายามทำตอนแรกคือ เพื่อกู้เอาถนนกลับมา เรื่องการรื้อถอนหรือไม่ในตอนนั้นต้องประเมินอีกครั้ง เพราะ สน.สามเสน เป็นอาคารใหม่ แต่สถานการณ์ขณะนี้ปรากฏว่าอาคารเกิดความเสียหายเพิ่มเติม และมีโอกาสพังถล่มได้ทุกเวลา จึงต้องมีการรื้อถอน ซึ่งโอกาสรื้อถอนทั้งตึกมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากเป็นอาคารใหม่และมีความเชื่อมต่อเนื่องทั้งตึก เชื่อว่าหากแก้ไขเฉพาะจุดอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า โดยงบประมาณก่อสร้างตึก อยู่ที่ประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจะมีการหารืออีกครั้ง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของ รฟม.

สำหรับการรื้อถอนอาคาร จะทยอยรื้อจากฝั่งขวาสุดที่เป็นจุดที่เสาขาดก่อน และต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยระบบการรื้อถอนคาดว่าจะใช้เครื่องจักรคล้ายแขนหุ่นยนต์ไปตัด และยกวัสดุขึ้นรถเทรลเลอร์และขนออกเลย ไม่มีการกองทับลงในหลุม จากนี้จะมีการวางแผน และบ่ายนี้จะเริ่มดำเนินการได้ โดยสรุปมาตรการดำเนินการจากนี้คือ

  1. นำรถในพื้นที่อาคารออกให้หมดเพื่อลดความเสียหาย
  2. เริ่มรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน
  3. เสริมความมั่นคงพื้นที่ทำงาน
  4. ค้ำยันใต้ดินเพิ่ม
  5. ตรวจอาคารแฟลตตำรวจ (ข้างเคียง) เพิ่มเติม
  6. ดูแลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะมีบุคลากรเฝ้าระวังอยู่ตลอด ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในการดูแล

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ คาดการณ์ว่า การรื้อถอนจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ เพราะเราไม่ได้เร่ง แต่สามารถทำควบคู่กันได้ เมื่อเรารื้อถอนไปถึงจุดหนึ่งที่น้ำหนักตัวอาคารไม่เป็นอันตรายแล้ว การทำงานในหลุมยุบก็สามารถดำเนินการคู่ขนานได้ต่อ สำหรับอุปสรรค ด้านผลกระทบจากฝนตก ก็มีผลกระทบได้เพราะฝนจะชะล้างหน้าดินทำให้มีการสไลด์มากขึ้น และต้องดูระดับน้ำในหลุม ซึ่งต้องให้ทาง รฟม. และผู้รับเหมา เป็นผู้ควบคุมว่าให้สูบน้ำตอนไหนและแจ้งให้ทาง กทม. ดำเนินการ แต่ก็ไม่เป็นปัญหากับการรื้อถอน อีกด้านคือ มีท่อประปาที่อยู่ถัดไปไม่ไกลบริเวณสี่แยกฝั่งวชิรพยาบาล ซึ่งได้แจ้งผู้รับเหมาแล้วให้ระวัง

ส่วนห้องแถวบริเวณหัวมุมถนน ประเมินแล้วยังไม่มีอะไร ปัจจุบันยังไม่ให้กลับเข้ามาอาศัยและได้ให้ที่พักชั่วคราวอยู่ รวมถึงบ้านเรือนใกล้เคียงได้ทำการเฝ้าระวังตลอด หลังไหนที่มีความเสี่ยงก็ให้ย้ายออกไปหมดแล้ว และได้ขยายเวลาการกลับเข้ามาในพื้นที่ไปก่อน เช่นเดียวกับ สน.สามเสน ที่ต้องเช่าที่ทำการชั่วคราว โดย รฟม. และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์นี้ ทำให้การเปิดถนนสามเสน อาจมีความล่าช้าขึ้นเป็นหลังวันที่ 9 ต.ค. 68 แต่ปัจจุบันการจราจรบริเวณนี้ยังไม่วิกฤต เพราะโรงเรียนยังปิดเทอมอยู่ วชิรพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ การเปิดถนนเร็วหรือช้ายังไม่มีผลกระทบมาก สุดท้ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการทำงานและความมั่นคงในระยะยาวเป็นหลัก ไม่อยากให้ทำไม่ดีเร่งเปิดถนนแล้วต้องกลับมารื้อทำใหม่ โดยขณะนี้ ถมหลุมยุบได้ประมาณ 2,000 ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งตอนนี้ขาดอีกประมาณ 5,000 ลบ.ม. หากกำจัดอุปสรรคได้ก็ใช้เวลาถมไม่เกิน 3 วัน

“จากที่เคยคาดการณ์ว่าอาคาร สน.สามเสน จะไม่พังและอยู่ได้ เกิดจากการเคลื่อนตัวของดินต่อเนื่อง ทำให้เสาเข็มไม่มีดินรองรับ จึงส่งผลต่อเนื่องกับอาคาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากดินยุบช่วงแรกซึ่งไม่มีใครคาดคิด ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ส่วนเรื่องอาคาร เราคิดไว้แล้วว่าถึงแม้เรากู้อาคารได้และซ่อมแซมถนนเสร็จ สุดท้ายแล้วโอกาสรื้อถอนก็มีสูงอยู่ดี” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ด้านนายกิตติกร กล่าวว่า สำหรับการสืบสวนหาสาเหตุถนนทรุดตัวครั้งนี้ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น กำลังเตรียมการรวบรวมข้อมูลและหาข้อสรุป ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงควบคุมความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างก่อน และคืนพื้นที่ให้กับประชาชนโดยเร็ว และเนื่องจากพื้นที่ที่ต้องหาข้อเท็จจริงถึงเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ใต้ดิน ทุกอย่างจึงต้องนิ่งก่อน จากนั้นการลงไปกู้สถานการณ์ข้างล่างก็จะได้ข้อมูลมาประกอบว่าเกิดอะไรขึ้น

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเสริมว่า ข้อสรุปของสาเหตุถนนทรุดตัวครั้งนี้ เราอย่าเพิ่งเร่งสรุป เพราะสรุปแล้วเปลี่ยนแปลงยาก เก็บข้อมูลให้ละเอียดและรอบคอบ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นบทเรียนในอนาคตด้วย.

ภาพ @กทม.
ภาพ @กทม.
ภาพ @กทม.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย ข่าวอาชญากรรม

อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อนอกแชร์นาทีชีวิต เก๋งพุ่งข้ามที่กั้นโผล่กลางโต๊ะ ร้านหมาล่า จ.เชียงใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาพาราลิมปิกมอริเชียส ข่าวกีฬา

เปิดคลิปไร้น้ำใจนักกีฬา พาราลิมปิกมอริเชียส จงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ ล้มเจ็บจนดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแผนทุบ-รื้ออาคาร สน. สามเสน พาดู 6 มาตรการด่วน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน เครโมเนเซ่ ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 04 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาทีระทึก ได้แต่ลั่นขอ “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” ควันหลง จัดงานนวราตรี วัดแขก 2568 แน่นถนนสีลม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงสารมาก “เด็กน้อยถูกแกล้ง” สักคำอุบาทว์หรา จี้ล่าคนใจหยาบสักหน้าผากน้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล ข่าวต่างประเทศ

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาววัยเพียง 21 ปี เสียชีวิตกะทันหันเพราะโรคลมบ้าหมู ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ “ลดราคาน้ำมัน” ดีเซล-เบนซิน รัฐบาลเคาะ ลงทุกชนิด 50 สตางค์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง ดูดวง

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต บันเทิง

สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13 ข่าวต่างประเทศ

ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 15:14 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 15:21 น.
212
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย

อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568
นักกีฬาพาราลิมปิกมอริเชียส

เปิดคลิปไร้น้ำใจนักกีฬา พาราลิมปิกมอริเชียส จงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ ล้มเจ็บจนดราม่า

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568
Back to top button