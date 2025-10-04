ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:01 น.
66

4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ดอยช์แบงก์ พาร์ค ระหว่าง แฟร้งค์เฟิร์ต พบ บาเยิร์น มิวนิค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา แฟร้งค์เฟิร์ต VS บาเยิร์น มิวนิค ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แฟร้งค์เฟิร์ต พบ บาเยิร์น มิวนิค
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : ดอยช์แบงก์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : FC Bayern München

วิเคราะห์บอล แฟร้งค์เฟิร์ต – บาเยิร์น มิวนิค

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอินทรีแดงดำ ของกุนซือ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่สามารถใช้งาน ราสมุส คริสเตนเซ่น กับ เจสสิก เอ็นกันคาม ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เคลาอา ซานโตส, เอ็นดัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อช, อาร์ตูร์ เตอัต, นาเธเนี่ยล บราวน์, เอลเลียส สคิรี่, ฟาเรส ชาไอบี, ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, เยนส์-มัตเตโอ บาโฮย่า และ โจนาธาน เบอร์การ์ดต์

Credit : Eintracht Frankfurt

บาเยิร์น มิวนิค

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่สามารถใช้งาน อัลฟองโซ่ เดวิส, จามาล มูเซียล่า, โยซิป สตานิซิช และ โยนาส เออร์บิก ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฮิโรกิ อิโตะ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, ซาช่า โบอี้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แฟร้งค์เฟิร์ต – บาเยิร์น

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 23/02/25 บาเยิร์น มิวนิค 4-0 แฟร้งค์เฟิร์ต (บุนเดสลีกา)
  • 06/10/24 แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 27/04/24 บาเยิร์น มิยนิค 2-1 แฟร้งค์เฟิร์ต (บุนเดสลีกา)
  • 09/12/23 แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 28/01/23 บาเยิร์น มิวนิค 1-1 แฟร้งค์เฟิร์ต (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

  • 30/09/25 แพ้ แอตเลติโก มาดริด 1-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 6-4 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-4 (บุนเดสลีกา)
  • 18/09/25 ชนะ กาลาตาซาราย 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 12/09/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 1-3 (บุนเดสลีกา)

บาเยิร์น มิวนิค

  • 30/09/25 ชนะ ปาฟอส 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/09/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
  • 20/09/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 4-1 (บุนเดสลีกา)
  • 17/09/25 ชนะ เชลซี 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ ฮัมบูร์ก 5-0 (บุนเดสลีกา)

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต (4-2-3-1) : เคลาอา ซานโตส (GK) – เอ็นดัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อช, อาร์ตูร์ เตอัต, นาเธเนี่ยล บราวน์ – เอลเลียส สคิรี่, ฟาเรส ชาไอบี – ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, เยนส์-มัตเตโอ บาโฮย่า – โจนาธาน เบอร์การ์ดต์

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ซาช่า โบอี้, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

แฟร้งค์เฟิร์ต 1-3 บาเยิร์น มิวนิค

 

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:01 น.
66
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

