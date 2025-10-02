จนท. เร่งสอบหาสาเหตุถนนทรุดบางคอแหลม ตั้งเป้าซ่อมเสร็จใน 3 วัน
เจ้าหน้าที่เร่งสอบหาสาเหตุ ถนนทรุดบางคอแหลม ตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ตั้งเป้าเร่งซ่อมเสร็จภายใน 3 วัน
จากกรณีที่ สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ประกาศปิดช่องจราจร 2 เลนเป็นการเร่งด่วน บริเวณท้ายถนนตกฝั่งขาออก ตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา เนื่องจากเกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรและกลับรถในบริเวณดังกล่าวได้ เมื่อช่วงวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมานั้น
ในช่วงคืนวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาเร่งนำเครื่องมือหนัก เข้ารื้อพื้นถนนคอนกรีตที่ทรุดตัว ที่ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม เพื่อหาสาเหตุ ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งเร่งซ่อมถนนให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
เจ้าหน้าที่พร้อม เครื่องจักรหนัก เร่งเจาะพื้นถนนที่เกิดการทรุด เพื่อเตรียมเปิดพื้นผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในคืนที่ผ่านมา โดยบริเวณที่เจ้าหน้าที่ทำการขุดเจาะนั้นต้องทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากใต้ผิวถนนเป็นโพรงขนาดใหญ่กว่า 26 เมตร และลึกประมาณ 1 ถึง 2 เมตร
ขณะที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งในพื้นที่ เพื่อสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำ หลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนทรุด
