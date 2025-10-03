ไม่รอด! จำคุกตลอดชีวิต “จ่าเอ็ม” มือสังหาร “ลิม กิมยา” อดีต สส.ฝ่ายค้านเขมร
ศาลอาญา พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต “พ.จ.อ.เอกลักษณ์ แพน้อย” หรือ “จ่าเอ็ม” มือปืนผู้ก่อเหตุยิง “นายลิม กิมยา” อดีต สส.ฝ่ายค้านกัมพูชา
3 ตุลาคม 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้มีคำพิพากษาในคดีลอบสังหาร สส.ฝ่ายค้าน ของกัมพูชา โดยตัดสินให้ จำคุกตลอดชีวิต พันจ่าเอก เอกลักษณ์ แพน้อย หรือ จ่าเอ็ม อดีตทหารเรือ ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 โดย จ่าเอ็ม ได้ใช้อาวุธปืนยิง นายลิม กิมยา อายุ 74 ปี อดีตสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านพรรคกู้ชาติกัมพูชา จำนวน 3 นัดเข้าที่กลางหลัง ขณะอยู่ที่บริเวณวงเวียน 13 ห้าง ย่านถนนข้าวสาร จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามจับกุม “จ่าเอ็ม” ได้ในเวลาต่อมา และได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 89(4) และ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อดังเปิดโปง ‘ลิม กิมยา’ ฝ่ายค้านเขมร ถูกฆ่าในไทย รัฐบาล ‘ฮุน เซน’ ใครอยู่เบื้องหลัง?
- รวบแล้ว จ่าเอ็ม มือยิง “ลิม กิมยา” ตร.ยื่นออกหมายจับ “คนชี้เป้า” เพิ่ม
- คุมตัวฝากขัง “จ่าเอ็ม” สารภาพมีผู้มีพระคุณจ้างฆ่า “ลิม กิมยา” 60,000 บาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: