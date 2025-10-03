ขอเพลงหมอลำไม่ได้ ใช้ปืนแก๊ปเหนี่ยวไกยิงตัวเอง บาดเจ็บสาหัส
ชาววัย 47 ปี จ.บุรีรัมย์ บาดเจ็บสาหัส ขอเพลงหมอลำไม่ได้ พระไม่ยอมเปิดให้ ใช้ปืนแก๊ปเหนี่ยวไกยิงตัวเอง ตำรวจคาดเครียดและเมา
ร.ต.อ.อิงค์รัตน์ สินทราโชติ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หินเหล็กไฟ ได้รับแจ้งเหตุมีชาวบ้านใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง ภายในบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 11 บ้านปะคำดง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 2 ต.ค. 68 จึงรีบประสานกำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงนายเล็ก อายุ 47 ปี นอนได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลถูกยิงเข้าหน้าอกซ้ายทะลุหลัง 1 นัด ข้างกายพบปืนแก๊ปยาวตกอยู่ เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลคูเมือง อาการสาหัส
จากการสอบถามพระบุญช่วย อายุ 68 ปี หัวหน้าที่พักสงฆ์วัดบ้านปะคำดง เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ นายเล็กซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับวัด ได้เดินมาในลักษณะมึนเมา ขอให้วัดเปิดเครื่องกระจายเสียงและให้เปิดเพลงหมอลำ แต่พระไม่ยอมเปิดให้ เพราะไม่ใช่วันทำบุญหรืองานสำคัญ
จากนั้นนายเล็กได้เดินกลับบ้านไป ไม่ถึง 10 นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4 นัด จึงเดินไปดู พบว่านายเล็กใช้ปืนแก๊ปยิงตัวเอง ส่วนตัวคาดว่านายเล็กน่าจะบรรจุกระสุนปืนแก๊ปยิงขึ้นฟ้าทีละนัด นัดสุดท้ายจึงหันกระบอกปืนมายิงตัวเอง และคาดว่าว่าน่าจะใช้นิ้วเท้าเหนี่ยวไกยิงเพราะปืนแก๊ปมีความยาว
ด้าน นางน้อย (นามสมมุติ) อายุ 70 ปี มารดาของผู้บาดเจ็บ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุลูกชายมาขอเงิน 20 บาท เพื่อไปซื้อเหล้าขาว แต่แม่ไม่ให้ ทำให้ไม่พอใจ ก่อนเดินไปหาพระที่วัด และสุดท้ายก่อเหตุยิงตัวเองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง คาดอาจเกิดจากความเครียดผสมกับอาการเมาสุรา
