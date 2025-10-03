“กองทัพบก” แต่งตั้ง “พล.ท.บุญสิน” เป็นที่ปรึกษาบัญชาการทหารบก
กองทัพบก แต่งตั้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เป็นที่ปรึกษาบัญชาการทหารบก สะท้อนความมุ่งมั่นนำประสบการณ์ ประยุกต์ใช้ภารกิจปัจจุบัน
ทีมโฆษกกองทัพบก โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพบกแต่งตั้ง “พลโท บุญสิน พาดกลาง” เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก นำประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงของกองทัพ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 กองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1519/68 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก โดยแต่งตั้งให้ พลโท บุญสิน พาดกลาง นายทหารนอกราชการ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก
การแต่งตั้งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย พลโท บุญสิน ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำกองทัพที่มีความรู้ความสามารถ ความเสียสละ และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ที่สามารถรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ และคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นที่ประจักษ์
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกมีหน้าที่หลักในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ รวมถึงการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้บัญชาการทหารบก
การแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการนำประสบการณ์อันทรงคุณค่ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจปัจจุบัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและเกียรติภูมิของกองทัพบกและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แม่ทัพภาค 2” รับมีหลายพรรคมาทาบทาม แต่ยืนยันคำเดิม ไม่เล่นการเมือง
- ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา
- เปิดคลิปนาที แม่ทัพกุ้ง นำเหล่าทหารกล้า ร้องเพลงชาติไทย ณ ยอดภูมะเขือ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: