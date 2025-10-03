สลด นักเรียน ป.1 ถูกครูขับรถถอยหลังทับดับ กลางโรงเรียน
นักเรียน ป.1 ชาวไทยใหญ่ ถูกครูถอยรถทับเสียชีวิต ขณะกำลังวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียน ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุความประมาทครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุสลด เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถูกรถยนต์ของครูสาวถอยเหยียบได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเหตุเกิดที่โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จากการตรวจสอบทราบชื่อเด็กผู้เสียชีวิตคือ ด.ช.จายมน (ไม่ทราบนามสกุล) อายุ7ปี นักเรียนชั้น ป.1 เป็นชาวไทยใหญ่
จากการสอบถามทราบว่า ขณะเกิดเหตุเด็กชายรายนี้ กำลังวิ่งเล่นอยู่บริเวณด้านหลังรถยนต์ของครู ภายในโรงเรียนก่อนที่ครูจะขับรถถอยหลัง โดยไม่ทันเห็นว่ามีเด็กอยู่ด้านหลัง ขับรถถอยชนเด็กจนล้มลงและล้อเหยียบบริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะเลือดไหลออกทางปากและจมูก เจ้าหน้าที่และครูได้ช่วยกันปฐมพยาบาล เบื้องต้นพร้อมทำการCPR ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาแต่แพทย์แจ้งว่าเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์อย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย และตรวจสอบความประมาทที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
