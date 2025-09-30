หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส
หนุ่มวัย 21 ปี น้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส บริเวณก่อนถึงแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ล่าสุดยังไม่ได้สติ
เกิดเหตุชายจุดไฟเผาตัวเองถนนพหลโยธิน หน้ากรมพัฒนาที่ดิน ก่อนถึงแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจากภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนดังกล่าว วิ่งออกไปยังกลางถนน และชนเข้ากับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ขับมาและล้มลงบริเวณกลางถนนใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเสนานิคม
โดยพลเมืองดีที่ขับผ่านมาหยิบผ้าที่อยู่ท้ายรถไปช่วยคลุมตัวชายคนดังกล่าว แต่ไฟก็ยังลุกอยู่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะรีบวิ่งนำถังดับเพลิงไปฉีดที่ตัวผู้บาดเจ็บ เหตุการณ์ทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที จากนั้นก็มีรถเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวชายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
จากการพูดคุยกับ พันตำรวจเอกมารุต สุดหนองบัว ผู้กำกับฯ สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า ผู้บาดเจ็บเป็นชายวัยรุ่นอายุ 21 ปี ตอนที่เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ และกู้ภัยไปถึงผู้บาดเจ็บยังสามารถขยับร่างกายได้อยู่ แต่มีอาการบาดเจ็บสาหัสผิวหนังถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง และยังคงไม่ได้สติ
ส่วนปมสาเหตุ จากการสอบถามครอบครัว คาดว่าชายคนดังกล่าวน่าจะมีปัญหากับแฟน ทำให้เกิดอาการน้อยใจ ส่วนรายละเอียดยังอยู่ระหว่างรอสอบปากคำครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด รวมถึงหากผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นมากพอจะให้ปากคำได้ ก็ต้องมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
