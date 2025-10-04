คลิปนาทีระทึก ได้แต่ลั่นขอ “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” ควันหลง จัดงานนวราตรี วัดแขก 2568 แน่นถนนสีลม
ไปดูคลิประทึกคนถ่ายคลิปได้แต่ลั่นขอ “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” ควันหลงจบงาน “นวราตรี วัดแขก 2568“ แน่นถนนสีลม คนกลับบ้านชุลมุน ออกันแน่นบนบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าเจ้าเดิม
จากกรณี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เพจไทยเที่ยวทริปลงโพสต์บรรยากาศถนนสีลมกลายเป็นทะเลแห่งศรัทธา ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาร่วมงาน “วิชัยทัสมิ” ไฮไลต์สำคัญของเทศกาล นวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
โดยเทศกาลนวราตรี ถือเป็นพิธีสำคัญของศาสนาฮินดู จัดขึ้นเพื่อบูชา พระแม่ทุรคา หรือ พระแม่อุมาเทวี ปางแห่งเทพีผู้เป็นสัญลักษณ์ของ พลัง ความกล้าหาญ และชัยชนะเหนือความชั่วร้าย โดยมีความเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่ทุรคาที่ปราบอสูรได้สำเร็จ หลังต่อสู้นานถึง 9 วัน 9 คืน
อีกทั้งปีนี้ งานนวราตรีจัดขึ้นระหว่าง 22 กันยายน – 3 ตุลาคม 2568 กิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยพิธีบูชาศักดิ์สิทธิ์ และไฮไลต์ที่หลายคนรอคอยคือ ขบวนแห่ใหญ่ประจำปี ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงศรัทธาและสีสันแห่งวัฒนธรรม
ต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปา” มีการลงคลิปนาทีชุลมุนซึ่งเป็นควันหลงเกือบกล่ยเป็นนาทีสลด คนแห่ออกันแน่นบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) พร้อมกับระบุข้อความว่า “อันตรายมากนะน่ะ ถ้าโดนดูดหรือบันไดเลื่อนถล่ม ไฟนอลเดสติเนชั่นเลยนะ”
สำหรับในคลิปวิดีโอน้องจากจะได้ยินเสียงคนอุทานตกใจลั่นเอาแต่พูดคำว่า “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” เน้นย้ำอยู่ซ้ำๆ แล้ว ในภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวสังเกตดีให้ดีจะเห็นว่า ผู้คนจำนวนมาดต่างพากันออแน่นจนมีจังหวะที่เบียดกันด้วยความพลุกพล่านกระทั่งมีคนที่อยู่ตรงตีนบันไดเลื่อนเซถลาล้มลง แต่ยังเคราะห์ดีที่เหตุการชุลมุนวุ่นนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเหตุสลดเกิดขขึ้น
อย่างไรก็ดีเสียงค่อนขอดภายหลังเผยแพร่คลิปไม่นาน ปรากฏมีการวิพากษ์วิจารณ์ โดยบางส่วนอดไม่ได้จะย้อนนึกถึงกรณีบันไดเลื่อนที่รถไฟฟ้าสถานีสุรศักดิ์ เมื่อ 3 ปีก่อน จนต่อมาข้อถกเถียงลากยาวมาจี้ให้บริษัทเดินรถเจ้าดังรับผิดชอบต่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในฐานะเจ้าของสถานที่ ผู้ให้บริการประชาชนแต่ดันปล่อยให้เกิดข้อบกพร่องประเด็นทำไมตอนที่เห็นคนจำนวนมาก หรือควรทราบดีว่ามีการจัดงานใหญ่ยามที่คนใช้งานจนล้นก็ควร“สั่งปิดระบบบันไดเลื่อนในช่วงเวลาก่อนจะบานปลายจนคนพากันแห่ตระหนกในภายหลังหรือไม่ด้วย
”น่าจะ เซ็นหลุย BTS มันเปิดร้านข้างในสถานี ข้างในก็ยิ่งแคบไปอีก มาดูสถานีจตุจักรดิ ! สร้างต่อเติม ไม่รุู้มีการขอหรือไม่มี ไฟไหม้-วางระเบิด คนเหยียบกันตาย มันเป็นทางปากขวด“
”เหตุการณ์ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดครั้งแรกนะ เกิดมาหลายครั้งแล้ว BTS ไม่คิดจะอบรมพนักงานเรื่องนี้เหรอ ง่าย ๆ แค่ถ้ามีงานคนเยอะ ๆ ปิดบันไดเลื่อน หรือกั้นป้ายให้ใช้บันได้ปกคิ BTS น่าโดนฟ้องบ้างนะ“
”สภาพนี้ควรปิดใช้งานบันไดเลื่อนนะ ให้คนเดินขึ้นไปเอง“
”เหมือนจำได้ว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาหนนึงแล้วนะ เดจาวูชัดๆ“
“BTS สุรศักดิ์ สิงหาคม 2022“ (ดูคลิป).
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- คลิป บันไดเลื่อนสุวรรณภูมิ พังกลางคัน ผดส.หวิดร่วง สกรูขาด แต่เซฟตี้ตัดทัน
- รักแท้จากนักเรียน ไวรัล รุมติดสติ๊กเกอร์หัวใจให้ครู วันวาเลนไทน์ รักแน่นๆ ไม่เหลือที่ว่าง
- สยอง บันไดเลื่อนพัง-ยุบ กลางห้างดัง พระราม 4 จนท.เร่งหาสาเหตุแท้จริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: