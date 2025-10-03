DSI เตรียมลงเรือพิสูจน์ จุด “แตงโม นิดา” ตกแม่น้ำเจ้าพระยา 28-29 ต.ค.
DSI เตรียมลงเรือพิสูจน์ จุด แตงโม นิดา ตกแม่น้ำเจ้าพระยา 28-29 ต.ค. 68 เพื่อพิสูจน์หลายประเด็น และคาดว่าจะสรุปผลช่วงสิ้นเดือนนี้
คณะพนักงานสืบสวนการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม นิดา ดาราสาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิต เมื่อปี 2565 เปิดเผยถึงความคืบหน้าและแผนการดำเนินการว่า คณะพนักงานสืบสวนจะมีการประชุมร่วมกันก่อนลงเรือ 1 ครั้ง ในวันที่ 24 ต.ค. จากนั้นจะลงเรือ 2 วัน คือ วันที่ 28-29 ต.ค. และจะประชุมอีกครั้งภายหลังลงเรือดังกล่าว เพื่อนัดหมายสรุปผลในวันที่ 31 ต.ค. อย่างไรก็ตาม การเปิดปฏิบัติการลงเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหลายประเด็น
ประเด็นที่ 1 การตรวจพิกัดสถานที่จริงตามพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบจุดที่อยู่ของคนบนเรือ ประกอบกับพิกัดทางโทรศัพท์ กับเสาสัญญาณโทรศัพท์ พิกัดสัญญาณ GPS (จีพีเอสเรือ) สถานที่เกิดเหตุจริง รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ และคำให้การที่เคยให้การกับศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และที่ได้จากการสืบสวนว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
ส่วนประเด็นที่ 2 เพื่อตรวจสอบจุดตกเรือและทิศทางการไหลของน้ำ พร้อมตรวจสอบตำแหน่งจุดที่อ้างว่า น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม ตกจากเรือ ประกอบกับจุดที่พบศพครั้งแรกว่ามีความสอดคล้องกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทิศทางการไหลเวียนของน้ำที่ตรวจวัดได้ในขณะเกิดเหตุการณ์ ประกอบการใช้เครื่องโซนาร์สแกนใต้น้ำ พร้อมประมวลผลการจำลองเหตุการณ์ภาพเสมือนจริง
ส่วนประเด็นที่ 3 เพื่อผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยจะนำผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากสำนวนที่ได้มีคำพิพากษาแล้วในคดีที่ได้จากศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และที่ได้จากคณะพนักงานสืบสวนส่งตรวจพิสูจน์เอง ขณะที่ประเด็นที่ 4 เพื่อการประชุมพิจารณาของคณะพนักงานสืบสวน
ทั้งนี้ เมื่อคณะพนักงานสืบสวนพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมได้จากการสืบสวนแล้วนั้น จากนั้นจะได้กำหนดประเด็นทางคดี และมีความเห็นทางคดี ประกอบการทำรายงานสืบสวน คาดว่าจะสรุปผลการสืบสวนได้ภายในวันที่ 31 ต.ค.68
