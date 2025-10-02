เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ
ถนนทรุด หลังห้างเซ็นทรัลชลบุรี ความลึกกว่า 3 เมตร ชาวบ้านเผยนาทีระทึกนึกว่าเหตุการณ์ซ้ำรอยกรุงเทพฯ คาดต้องปิดซ่อมนาน 1 เดือน
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (2 ต.ค. 68) เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางเมืองชลบุรี เมื่อถนนบริเวณหลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชลบุรีเกิดการทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ลึกกว่า 3 เมตร และยาวกว่า 10 เมตร สร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ผู้สื่อข่าว ch3plus ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนหระโดน-คลองกะปิ ต.เสม็ด ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ พบว่าถนนได้ทรุดตัวลงไปติดกับสะพานข้ามคลอง ส่งผลให้กำแพงของหอพักที่อยู่ติดกันพังถล่มลงมาด้วย
แม่ค้าในพื้นที่เล่าด้วยอาการตื่นตระหนกว่า ถนนเริ่มยุบตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้ ก่อนจะทรุดลงอย่างรุนแรงจนเสาไฟฟ้าเอนและกำแพงพังลงมาต่อหน้าต่อตา ทำให้รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก
ด้าน นายนิติ กุญชู ผู้รับเหมา ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ ได้เปิดเผยถึงสาเหตุว่า เกิดจาก น้ำได้กัดเซาะดินริมตลิ่งใต้สะพานมาเป็นเวลานานหลายปี จนทำให้ดินที่รองรับถนนอยู่หายไปและเกิดการทรุดตัวในที่สุด
ขณะนี้ได้มีการปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยแล้ว และจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า จะต้องใช้เวลาประมาณ 30 วัน จึงจะสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติ จึงขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
