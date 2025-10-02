เช็กด่วน! ปิดถนน 4 เส้น วัดแขก สีลม รับแห่ขบวน งานนวราตรี 2568 เลี่ยงได้เลี่ยง
แจ้งปิดถนน! ขบวนแห่งานนวราตรี 2568 คืนนี้ (2 ต.ค.) ขบวนเริ่ม 19.30 น. แนะเลี่ยงเส้นทาง ถ.สีลม-นราธิวาสฯ-สาทรเหนือ-สุรศักดิ์ ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป
สำนักงานเขตบางรัก ออกประกาศแจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรโดยรอบ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในช่วงเย็นของวันนี้ (2 ต.ค.) ต่อเนื่องไปจนถึงเช้ามืดของอีกวัน เนื่องจากจะมีการจัดงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของวัด
เนื่องในเทศกาลนวราตรี ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้กำหนดจัดขบวนแห่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในค่ำคืนนี้ โดยขบวนจะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากวัดในเวลาประมาณ 19:30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการปิดการจราจรในหลายเส้นทางโดยรอบ
เช็ก 4 เส้นทางปิดการจราจรเลี่ยงขบวนแห่งานนวราตรี 2568
เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง สำนักงานเขตบางรักได้ประกาศเส้นทางและช่วงเวลาที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ดังนี้
- ถนนสีลม (ฝั่งขาเข้า) เส้นทางแยกนรารมย์ ถึง แยกสุรศักดิ์ ตั้งแต่เวลา 16:00 – 04:00 น.
- ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ฝั่งขาเข้า) บริเวณแยกนรินธร ถึง แยกนรารมย์ ตั้งแต่เวลา 17:00 – 02:00 น.
- ถนนสาทรเหนือ ช่วงแยกสาทร ถึง แยกนรินธร ตั้งแต่เวลา 19:00 – 04:00 น.
- ถนนสุรศักดิ์ แยกสุรศักดิ์ ถึง แยกสาทร ตั้งแต่เวลา 16:00 – 04:00 น.
ขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวในวันและเวลาที่กำหนด หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวก และสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาร่วมงาน ขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
