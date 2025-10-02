ข่าว

เช็กด่วน! ปิดถนน 4 เส้น วัดแขก สีลม รับแห่ขบวน งานนวราตรี 2568 เลี่ยงได้เลี่ยง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 16:44 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 16:51 น.
148
เช็กเส้นทางเลี่ยงขบวนแห่ประเพณีวิชัยทัสมิวัดแขก สีลม

แจ้งปิดถนน! ขบวนแห่งานนวราตรี 2568 คืนนี้ (2 ต.ค.) ขบวนเริ่ม 19.30 น. แนะเลี่ยงเส้นทาง ถ.สีลม-นราธิวาสฯ-สาทรเหนือ-สุรศักดิ์ ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป

สำนักงานเขตบางรัก ออกประกาศแจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรโดยรอบ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในช่วงเย็นของวันนี้ (2 ต.ค.) ต่อเนื่องไปจนถึงเช้ามืดของอีกวัน เนื่องจากจะมีการจัดงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของวัด

เนื่องในเทศกาลนวราตรี ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้กำหนดจัดขบวนแห่ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในค่ำคืนนี้ โดยขบวนจะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากวัดในเวลาประมาณ 19:30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการปิดการจราจรในหลายเส้นทางโดยรอบ

เช็ก 4 เส้นทางปิดการจราจรเลี่ยงขบวนแห่งานนวราตรี 2568

เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง สำนักงานเขตบางรักได้ประกาศเส้นทางและช่วงเวลาที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร ดังนี้

  • ถนนสีลม (ฝั่งขาเข้า) เส้นทางแยกนรารมย์ ถึง แยกสุรศักดิ์ ตั้งแต่เวลา 16:00 – 04:00 น.
  • ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ฝั่งขาเข้า) บริเวณแยกนรินธร ถึง แยกนรารมย์ ตั้งแต่เวลา 17:00 – 02:00 น.
  • ถนนสาทรเหนือ ช่วงแยกสาทร ถึง แยกนรินธร ตั้งแต่เวลา 19:00 – 04:00 น.
  • ถนนสุรศักดิ์ แยกสุรศักดิ์ ถึง แยกสาทร ตั้งแต่เวลา 16:00 – 04:00 น.

ขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวในวันและเวลาที่กำหนด หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวก และสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาร่วมงาน ขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

สำนักงานเขตบางรัก ขอแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางขบวนแห่ประเพณี 'วิชัยทัสมิ' วัดแขก สีลม
ภาพจาก Facebook : สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office

