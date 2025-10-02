เพจดัง จี้รัฐบาลตอบ ปมกัมพูชายึด “ปราสาทคนา” สร้างบันได-ตั้งฐานทัพ ชายแดนสุรินทร์
เพจดังแฉ กัมพูชารุกคืบชายแดนสุรินทร์ สร้างบันได ตั้งฐานทหารครอบครอง “ปราสาทคนา” กรมศิลป์เคยสำรวจแล้ว จี้หน่วยงานไทยเร่งดำเนินการ
เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ ได้โพสต์ข้อความ และภาพถ่ายชุดใหญ่ เปิดประเด็นเกี่ยวกับ “ปราสาทคนา” ปราสาทโบราณบนเส้นเขตแดนที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยอ้างว่าฝ่ายกัมพูชาได้รุกคืบเข้ามาสร้างบันไดไม้ความยาวกว่าพันขั้นและตั้งฐานทหารครอบครองพื้นที่ปราสาท ซึ่งผู้โพสต์เชื่อว่าตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย
“เรื่องนี้ผมตามมาพักหนึ่งละแต่มีเรื่องอื่นให้ทำเลยยังไม่ได้เขียนบทความหากใครจำได้ เด็กเขมรที่ได้ทุนจากคนไทยแล้วได้เข้าศึกษาที่ราชภัฏสุรินทร์ ที่ชื่อ รณชิต ในช่วงที่ผมตามหาข้อมูล รณชิต พบว่า รณชิต มีหน้าที่ขนเสบียงขึ้นฐานทหาร กพช. บริเวณแนวเส้นปฎิบัติการของไทยแถวบริเวณหนองคนา (หนอง -คะ-นา ไม่ใช่หนองคันนา)ที่กาบเชิง สุรินทร์
ซึ่งบริเวณนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีซากปราสาทโบราณที่เรียกว่าปราสาทคนาตั้งอยู่ และที่สำคัญมีการสร้างบันได้ไม้ยาว 1181 ขั้น ขึ้นมาจากที่ราบ ไปบนเขาเพื่อไปยังฐานทหาร กพช. ผมก็เกิดความสงสัยว่าทำไมมันต้องไปสร้างฐานบนนั้นและสร้างบันไดไม้ด้วย หรือว่าทหาร กพช. อาจจะขึ้นมาเพื่อควบคุมพื้นที่ปราสาทแห่งนี้
จากสมมุติฐานของผม ผมจึงหาข้อมูลต่อ พบข้อมูลเก่าๆของฝั่ง กพช. ระบุว่า เมื่อปี 2558 มีทหาร กพช. กลุ่มหนึ่งโพสใน FB ส่วนตัวว่า หลังจากฝึกเสร็จสิ้นได้เดินขึ้นมาเที่ยวที่ปราสาทคนา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของปราสาทตาควาย(จริงๆก็ไกลกันพอสมควรครับ) ทหารคนนี้ยังกล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ขึ้นมาดู เหน็ดเหนื่อยแต่ก็สนุกดี” แล้วก็มีการโพสภาพฐานโยนี และซากปราสาทคนา สามสี่รูป(ปัจจุบันที่มีคนถ่ายและโพสลงโซเชียลเขมร ผมไม่เห็นมีฐานโยนีแล้วนะครับ น่าจะหายไปละ)
หากวิเคราะห์จากข้อความนี้จะพบว่า ปราสาทนี้น่าจะเป็นที่รู้จักในหมู่ทหารเขมรในพื้นที่มาพอสมควร ทหารชุดนี้เลยอยากปีนขึ้นมาดูกันครับ
อีกสองปีถัดมามีชาวกัมพูชาจำนวนมากถ่ายภาพว่าตนเองได้มาท่องเที่ยวที่ปราสาทคนา โดยเดินขึ้นทางบันไดไม้ที่สร้างอย่างสวยงาม ซึ่งก็เป็นบันไดไม้เดียวกันกับที่ทหาร กพช. ใช้ขนส่งอาหารและอาวุธขึ้นไปบนฐานในปัจจุบันนั่นแหละครับ แต่ตอนนั้นบันไดยังดูใหม่มากๆ ตอนนี้เก่าและผุพังไปบ้างแล้ว นั่นหมายความว่าหลังจากที่ทหารชุดนี้กลับไป ทาง กพช. ก็เข้ามาสร้างบันได และตั้งฐานทหารบนเขา
เมื่อวิเคราะห์จาก GG map พบว่าด้านบนมีฐานทหาร กพช.จริงและขยายขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงปีที่ดู ก่อนเกิดสงครามไทย กพช. ก็ยังมีนักท่องเที่ยว กพช. ขึ้นไปปราสาทอยู่เลยนะครับ แต่เมื่อมาหาข้อมูลฝั่งไทยกลับมีข้อมูลน้อยมาก มีเพียงคนไทยที่ไปเที่ยวปราสาทคนาแล้วโพสใน Pantip โพสเดียวเท่านั้น และเป็นการเข้าไปเที่ยวต้องข้ามแดนทางช่องจอมแล้วเดินทางไปในประเทศ กพช แล้วค่อยไปเดินขึ้นบันไดไม้ฝั่ง กพช. ขึ้นมาปราสาทอีกที
แล้วปราสาทคนา สรุปเป็นของไทยหรือกัมพูชากันแน่? หากยึดถือตามแผนที่ L7018 และเอาภาพ GG map มาวิเคราะห์ ผมเชื่อว่าปราสาทคนาและบารายอยู่ในฝั่งไทยครับ ผมไม่สามารถยืนยันจุดปราสาทได้ 100% แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้ครับ 14.3673152, 103.4645055 ใครแปลงไม่เป็นไปดูในช่องแสดงความคิดเห็นผมจะแปะลิงค์ไว้ให้ครับ แต่อาจจะมี บ่อน้ำหรือสิ่งก่อสร้างบางส่วนอยู่ในบริเวณเส้นปฏิบัติการ หรือตรงริมผาเลยก็มี
เนื่องจากผมไม่มีความรู้ด้านโบราณคดีครับ คิดว่าถ้าปราสาทเป็นของไทยจริง ทางกรมศิลป์น่าจะมีข้อมูลการสำรวจ หรืออาจจะเป็นปราสาทที่ตกสำรวจ เพราะถามใครหลายๆคนไปก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่แน่ชัด ผมจึงติดต่อผู้รู้ที่ผมรู้จัก นั่นก็คือพี่โย (ผมขอเอ่ยนามพี่นะครับ)
พี่โยจบโบราณคดี ม.ศิลปากร ครับ และเป็นหนึ่งในคณะขุดค้นนักรบนิรนาม 333 ครับ (พี่โยเก่งมากนะครับไปทำงานโบราณคดีในอังกฤษและปัจจุบันกลับมาช่วยงานในไทยเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333) เมื่อติดต่อไป ผมก็เล่าเรื่องราวให้พี่โยฟัง พี่โยก็ติดต่อรุ่นพี่ที่ปัจจุบันเป็นระดับหัวหน้าในกรมศิลป์ครับ ว่าเคยมีข้อมูลการสำรวจปราสาทคนาหรือไม่ ทีแรกหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นพื้นที่หนองคันนา บางคนแทบไม่คุ้นชินชื่อนี้เลย (มันคือหนองคนา (คะ นา) ไม่ใช่คันนา)
สรุปข้อมูลที่ได้ตอบกลับคือ ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่กรมศิลป์เคยไปสำรวจมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ยังต้องใช้กล้องถ่ายภาพ(น่าจะหลายสิบปีมาแล้ว) และเหมือนกับว่าในช่วงเวลานั้น อบต.มีความประสงค์จะพัฒนาจึงให้กรมศิลป์ไปสำรวจ แล้วเรื่องก็เงียบไป ผมจึงกล้าพูดได้ว่าปราสาทนี้กลายเป็นปราสาทที่ถูกลืมจากฝั่งไทย แล้วทำไมปัจจุบันจึงเป็นเช่นนี้ ผมก็ไม่ทราบได้ครับ แต่ที่ผมกลัวที่สุดคือไม่มีทหารไทยในพื้นที่
เมื่อมาวิเคราะห์ดูแผนที่ดาวเทียมพบว่ามีถนนจากฝั่งไทยเข้ามาแถวปราสาท แต่ผมไม่เห็นฐานทหารไทยที่แน่ชัด จึงขอคำยืนยันจากพี่ทหารท่านหนึ่ง ท่านก็ยืนยันกับผมมาว่าบริเวณนั้นมีฐานทหารไทยประจำอยู่เช่นกัน
ผมไม่อยากให้ไปโจมตีทหารในเรื่องแบบนี้เพราะในมุมมองผม MOU43 มันค้ำคอทหารครับ ในเมื่อระดับรัฐบาลไปทำ MOU กับเขมร จะให้ทหารไปไล่ยิงเขมรที่ขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ ก็ต้องทำการประท้วงไปครับ แต่ก็อย่างที่เราทราบกันทำไปเขมรมันก็มึนไม่สนใจ และทหารก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปป่าวประกาศบอกเรื่องนี้แก่สื่อครับ เพราะแจ้งเรื่องนี้ไปกลายเป็นเอาความลับทางราชการไปเปิดเผยอีก เพราะฉนั้นผมเห็นใจทหารที่ทำงานนะครับ มีบางท่านบอกปราสาทอยู่ฝั่ง กพช. บางท่านก็บอกผมว่าอยู่ฝั่งไทย
ส่วนตัวจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายและเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม ผมน่าจะอยู่ฝั่งไทยหากยึดแผนที่ L7018 ครับ แล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ ก็ต้องให้สื่อต่างๆช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ปล.บางภาพถ่ายของฝั่ง กพช. ซึ่งเป็นช่วงแรกๆของการเปิดให้คนเข้าชม ยังมีการปักป้ายระวังทุ่นระเบิดอยู่นะครับ แสดงว่าน่าจะมีการวางระเบิดของทหารเขมรแดงในพื้นที่ก็เป็นได้ แต่ปัจจุบันก็ไม่ทราบได้ว่าเขมรจะวางเพิ่มอีกหรือไม่”
