สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี
สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
วงการวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ทั่วโลกต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ เจน กูดดอลล์ (Jane Goodall) นักวานรวิทยาและนักอนุรักษ์ชื่อก้องโลก โดยสถาบันเจน กูดดอลล์ ได้ออกแถลงการณ์ว่า เธอได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยสาเหตุตามธรรมชาติในวัย 91 ปี ขณะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อบรรยาย
แถลงการณ์ระบุว่า “การค้นพบของคุณกูดดอลล์ในฐานะนักพฤติกรรมวิทยาสัตว์ได้ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ เธอคือผู้ที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการรณรงค์เพื่อปกป้องและฟื้นฟูโลกธรรมชาติของเรา”
เจน กูดดอลล์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการศึกษาพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในอุทยานแห่งชาติกอมเบ สตรีม ประเทศแทนซาเนีย ซึ่งเธอเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 การค้นพบของเธอได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อไพรเมตไปตลอดกาล โดยเฉพาะการพิสูจน์ว่าชิมแปนซีรู้จักการใช้เครื่องมือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อน และไม่ได้กินแต่มังสวิรัติ ซึ่งท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเดียวที่ทำเช่นนั้นได้
ตลอดชีวิตการทำงานกว่า 60 ปี เธอได้ก่อตั้ง สถาบันเจน กูดดอลล์ ในปี 1977 เพื่อปกป้องชิมแปนซีและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทั่วโลก และได้ริเริ่มโครงการ ‘Roots and Shoots’ ในปี 1991 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เธอได้รับการยกย่องมากมาย รวมถึงการแต่งตั้งให้เป็นผู้ส่งสารสันติภาพแห่งสหประชาชาติ และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน (Dame) จากสหราชอาณาจักร
เจน กูดดอลล์ ยังคงทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแม้จะเข้าสู่วัย 90 ปี โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอยังขึ้นเวทีบรรยายที่นิวยอร์ก และมีกำหนดการอีกหลายแห่ง หลังข่าวการเสียชีวิตของเธอ องค์กรต่างๆ ทั่วโลก เช่น สหประชาชาติ และกรีนพีซ ได้ออกมาแสดงความอาลัยและยกย่องเธอในฐานะ ‘หนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งวงการอนุรักษ์ในยุคของเรา’
ชีวิตในวัยเด็กของเธอมีคุณแม่เป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญที่ผลักดันให้เธอทำตามความฝันเสมอมา เจนเคยให้สัมภาษณ์ถึงการต่อสู้เพื่อโลกใบนี้ไว้ว่า “คุณต้องรู้สึกสิ้นหวังบ้าง แต่แล้วก็จะมีบางอย่างบอกว่า ยังมีอีกมากที่เหลืออยู่ และนั่นคือสิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อรักษามันไว้… ฉันจะไม่ยอมแพ้ ฉันจะสู้จนตัวตาย นั่นแน่นอน”
