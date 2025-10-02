บันเทิง

ดาราหนุ่ม “ริว ภาสกร” น้ำตาตกใน สูญเสียคุณยาย ขณะเป็นทหารแนวหน้าชายแดน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 09:15 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 09:15 น.
60
ริว ภาสกร โพสต์อาลัยผ่านไอจี เล่าคิดถึง คุณยายมานิตย์ สร้อยสาย แต่ติดภารกิจรับใช้ชาติ เพื่อนร่วมวงการ–แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจล้นหลาม
ภาพจาก : IG/passakon_rew

ริว ภาสกร โพสต์อาลัยผ่านไอจี เล่าคิดถึง คุณยายมานิตย์ สร้อยสาย แต่ติดภารกิจรับใช้ชาติ เพื่อนร่วมวงการ–แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจล้นหลาม

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิง เมื่อ ริว ภาสกร นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ ‘Our Days รักได้ไหมนายไม่ยิ้ม’ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ทหารเกณฑ์อยู่บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ได้แจ้งข่าวการสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ริวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยความรู้สึกอาลัยต่อ คุณยายมานิตย์ สร้อยสาย โดยใจความสำคัญคือการแสดงความเสียใจและขอโทษที่ไม่สามารถกลับไปดูแลหรือช่วยงานศพของคุณยายได้ทันเวลา เนื่องจากติดภารกิจรับใช้ชาติ

“หนูมาหาแล้วนะคุณ มานิตย์ ขอโทษที่หนูไม่ได้อยู่ด้วยในวันที่หนูควรอยู่ ไม่ได้ช่วยงานศพไม่ได้ช่วยต้อนรับแขก ไม่ได้ช่วยแม่ช่วยลุง ป้า น้า ทำหน้าที่หลาน วันที่คุณมานิตย์ สร้อยสาย ได้เดินทางไปข้างหน้าเป็นวันเดียวกับที่ผมต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจจึงไม่ได้มีโอกาสได้ร่ำลาหรือร่วมพิธีใดๆ แต่หนูหวังว่ายายจะภูมิใจในตัวไอ้ริวนะ ไอ้ตัวเหี้xของยาย ได้เติบโต ทำหน้าที่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งครบแล้ว ทำได้อย่างที่สัญญาทุกอย่างเลย หนูรักยายนะครับ แล้วก็อย่าลืมขอเลขตรงๆสักชุดเดียวทำบ้านให้หลังใหญ่เลยยย”

ริว ภาสกร สูญเสียคุณยาย
ภาพจาก : IG/passakon_rew

โพสต์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่เขามีต่อคุณยาย และความเสียสละในฐานะทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของครอบครัว

เพื่อนวงการ-แฟนคลับส่งกำลังใจ
หลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปโดยสื่อหลายสำนัก เช่น ไทยรัฐ และ อีจัน เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ริวและครอบครัวผ่านคอมเมนต์อย่างล้นหลาม ขอให้เข้มแข็งและก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปให้ได้

ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของ ริว ภาสกร และครอบครัวมา ณ ที่นี้

ริว ภาสกร สูญเสียคุณยาย ขณะไปเป็นทหาร
ภาพจาก : IG/passakon_rew

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล/ภาพจาก :

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข่าวต่างประเทศ

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

36 นาที ที่แล้ว
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี บันเทิง

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

39 นาที ที่แล้ว
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา ข่าว

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

46 นาที ที่แล้ว
หมอช้าง ทำนาย ดาวพฤหัสบดีย้าย 2 ตุลาคม 2568 เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ แนะสวดบูชา 19:50 น. หันหน้าทิศตะวันตก พร้อมฟันธง 2 ราศีเฮงสุดคือ กรกฎ-มังกร ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย วันนี้ 2 ต.ค. “มหาอุจจ์” สองราศีเฮงสุด แนะวิธีไหว้รับทรัพย์

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อมะกันแฉ “จีน” ส่งอาวุธให้ “เขมร”

59 นาที ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง-เอม นำ หนังสือธรรมะ เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง-เอม เยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำเผยนำ ‘หนังสือธรรมะ’ เป็นของฝากให้พ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พล.อ.ทรงวิทย์&quot; น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด &quot;ภูมะเขือ&quot; เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แแพ้แน่นอน ข่าว

“พล.อ.ทรงวิทย์” น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด “ภูมะเขือ” เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แพ้แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” เตือน “ขรก.สาวสวย” หลังยื่นลาออกประสงค์ไปทำอาชีพอื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้บริการปกติ จัดรถรับ-ส่งฟรี 3 เส้นทาง ข่าว

วิธีเดินทางไป รพ.วชิรพยาบาล มีบริการรถรับ-ส่ง เชื่อมรถไฟฟ้า เช็กจุดจอดรถที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พันเบิร์ด หรือ พลโท วันชนะ สวัสดี โพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศนายพล ขณะที่ภรรยาและแฟนคลับร่วมยินดี ข่าว

ร่วมยินดี “ผู้พันเบิร์ด” ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “พลโท วันชนะ” เจ้าตัวโพสต์ซึ้งถึงแรงบันดาลใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ บันเทิง

ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา เตชะณรงค์ โพสต์คลิปเล่นกับสิงโต บันเทิง

หวาดเสียว! ภูผา เตชะณรงค์ ถูกสิงโตจู่โจมไม่ทันตั้งตัว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สั่งเด้งแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เซ่นคดี “ทักษิณ” ชั้น 14

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เบบี๋ สุพรรณี เดือด! หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น “ไม่ใช่ลูกคุณหนู”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายเดินผ่านกล้อง ขณะผู้สื่อข่าวกำลังรายงาน สุดท้ายโดนรวบ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวงานนวราตรี 2568 วัดแขก สีลม เริ่ม 2 ต.ค. 2568 ขบวนแห่ วันวิชัยทัสมิ เวลา19:30 น. ปิดถนนหลักตั้งแต่เย็น—แนะนั่งรถไฟฟ้าไปจะง่ายสุด ท่องเที่ยว

ครบจบที่เดียว งานนวราตรี 2568 เริ่มขบวนแห่วันนี้ 2 ต.ค. วัดแขก สีลม ปิดถนน-การเดินทาง-ของไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หดหู่ พบศพแม่กอดลูก ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิตยกครัว 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม? ข่าวการเมือง

สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “วันวิชัยทัศมิ” วันสำคัญหลังเทศกาล “นวราตรี” การฉลองชัยชนะที่แท้จริงของชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พลเอก จักรภพ ภูริเดช ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จนท. เร่งสอบหาสาเหตุถนนทรุดบางคอแหลม ตั้งเป้าซ่อมเสร็จใน 3 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG พบในไทยแล้ว 33 ราย ข่าว

เช็กอาการ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG ระบาดในไทยแล้ว 33 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 09:15 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 09:15 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
หมอช้าง ทำนาย ดาวพฤหัสบดีย้าย 2 ตุลาคม 2568 เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ แนะสวดบูชา 19:50 น. หันหน้าทิศตะวันตก พร้อมฟันธง 2 ราศีเฮงสุดคือ กรกฎ-มังกร

ดาวพฤหัสย้าย วันนี้ 2 ต.ค. “มหาอุจจ์” สองราศีเฮงสุด แนะวิธีไหว้รับทรัพย์

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button