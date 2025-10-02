ดาราหนุ่ม “ริว ภาสกร” น้ำตาตกใน สูญเสียคุณยาย ขณะเป็นทหารแนวหน้าชายแดน
ริว ภาสกร โพสต์อาลัยผ่านไอจี เล่าคิดถึง คุณยายมานิตย์ สร้อยสาย แต่ติดภารกิจรับใช้ชาติ เพื่อนร่วมวงการ–แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจล้นหลาม
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิง เมื่อ ริว ภาสกร นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ ‘Our Days รักได้ไหมนายไม่ยิ้ม’ ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่ทหารเกณฑ์อยู่บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ได้แจ้งข่าวการสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ริวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยความรู้สึกอาลัยต่อ คุณยายมานิตย์ สร้อยสาย โดยใจความสำคัญคือการแสดงความเสียใจและขอโทษที่ไม่สามารถกลับไปดูแลหรือช่วยงานศพของคุณยายได้ทันเวลา เนื่องจากติดภารกิจรับใช้ชาติ
“หนูมาหาแล้วนะคุณ มานิตย์ ขอโทษที่หนูไม่ได้อยู่ด้วยในวันที่หนูควรอยู่ ไม่ได้ช่วยงานศพไม่ได้ช่วยต้อนรับแขก ไม่ได้ช่วยแม่ช่วยลุง ป้า น้า ทำหน้าที่หลาน วันที่คุณมานิตย์ สร้อยสาย ได้เดินทางไปข้างหน้าเป็นวันเดียวกับที่ผมต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจจึงไม่ได้มีโอกาสได้ร่ำลาหรือร่วมพิธีใดๆ แต่หนูหวังว่ายายจะภูมิใจในตัวไอ้ริวนะ ไอ้ตัวเหี้xของยาย ได้เติบโต ทำหน้าที่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งครบแล้ว ทำได้อย่างที่สัญญาทุกอย่างเลย หนูรักยายนะครับ แล้วก็อย่าลืมขอเลขตรงๆสักชุดเดียวทำบ้านให้หลังใหญ่เลยยย”
โพสต์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่เขามีต่อคุณยาย และความเสียสละในฐานะทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของครอบครัว
เพื่อนวงการ-แฟนคลับส่งกำลังใจ
หลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปโดยสื่อหลายสำนัก เช่น ไทยรัฐ และ อีจัน เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ริวและครอบครัวผ่านคอมเมนต์อย่างล้นหลาม ขอให้เข้มแข็งและก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปให้ได้
ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของ ริว ภาสกร และครอบครัวมา ณ ที่นี้
