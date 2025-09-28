แห่อาลัย เจ๊เกียว ตำนาน 88 ปี เจ้าแม่รถทัวร์ พร้อมเปิดกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
อาลัย เจ๊เกียว ตำนาน 88 ปี เจ้าแม่รถทัวร์ เปิดกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หลังหญิงแกร่งจากโลกนี้อย่างสงบ ครอบครัวเผยกำหนดพิธีจัดงานเศร้า
วันนี้ (28 ก.ย.) หลังจากช่วงเช้าทางญาติๆ และครอบครัวของนางสุจินดา เชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” เปิดเผยเหตุสูญเสียครั้งใหญ่ที่อดีตหญิงสู้ชีวิตตำนานโคราชได้จากคนรักไปอย่างสงบ ด้วยอายุ 88 ปี โดยหลังมีการแจ้งข่าวเศร้าดังกล่าว
ล่าสุดที่บ้านพักเลขที่ 1069 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ภายในบริษัทเชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด นายอัสนี เชิดชัย และนางลินดา เชิดชัย บุตรชายและบุตรสาว พร้อมด้วยพระมหาต่อ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน อำเภอเมืองนครราชสีมา และบรรดาพนักงานของบริษัทเชิดชัยฯ ได้นำอุปกรณ์จัดเตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลศพเจ๊เกียว
ด้าน นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่าจะเคลื่อนร่างเจ๊เกียว ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ในวันที่ 29 ก.ย. 2568 เวลา 10.00 น. มายังบ้านพักใน จ.นครราชสีมา
จากนั้นวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม โดยวันอังคารที่ 30 ก.ย. 2568 – วันที่ 5 ต.ค. 2568 เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม และวันที่ 6 ตุลาคม 2568
เจ้าภาพจะบรรจุศพหลังสวดมาติกาบังสุกุลและถวายภัตตาหารเพล ณ อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม ถ.มิตรภาพ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป.
