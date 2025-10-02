รู้จัก “วันวิชัยทัศมิ” วันสำคัญหลังเทศกาล “นวราตรี” การฉลองชัยชนะที่แท้จริงของชีวิต
รู้จัก “วันวิชัยทัศมิ” หรือ “ดุสเซห์รา” เทศกาลสำคัญในวันที่ 10 หลังนวราตรี สื่อถึงชัยชนะและการหลุดพ้น พร้อมชวนชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่ประจำปี ณ วัดแขก สีลม คืนนี้
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญตามปฏิทินฮินดู คือ “วันวิชัยทัศมิ” (Vijayadashami) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ดุสเซห์รา” (Dussehra) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลอง “ชัยชนะ” ที่จัดขึ้นในวันที่สิบ ต่อเนื่องจากเทศกาลนวราตรี (เก้าค่ำคืนแห่งการบูชาเทพี) สำหรับในประเทศไทย ไฮไลต์สำคัญจะอยู่ที่งานแห่ประเพณีประจำปีของ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ซึ่งขบวนแห่จะเคลื่อนออกจากเทวสถานในเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
หัวใจสำคัญของเทศกาลนี้คือการบูชาองค์เทพีในปางต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองแด่พลังแห่งสตรีเพศหรือเทวสตรี โดยในแต่ละท้องถิ่นของอินเดียจะบูชาเทพีแตกต่างกันไป เช่น พระแม่จามุนดีในรัฐกรณาฏกะ หรือพระแม่ทุรคาในแคว้นเบงกอล แต่ทั้งหมดล้วนมีแก่นแท้เดียวกันคือการแสดงความเคารพต่อพลังแห่งพระแม่
เพื่อที่จะเข้าใจความหมายของ “ชัยชนะ” ในวันที่สิบนี้ จะต้องเข้าใจสัญลักษณ์ของค่ำคืนทั้งเก้าแห่งนวราตรีก่อน โดยค่ำคืนทั้งเก้าจะถูกแบ่งออกเป็นสามช่วง ตามคุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของชีวิต สามคืนแรกอุทิศให้กับ “ตมัส” ซึ่งเป็นการบูชาองค์เทพีในปางที่ดุดันเช่นพระแม่ทุรคาและพระแม่กาลีเพื่อกำจัดความชั่วร้าย สามคืนถัดมาเป็นช่วงของ “รชัส” ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระแม่ลักษมีผู้ประทานพรด้านความมั่งคั่งและวัตถุ และสามคืนสุดท้ายอุทิศให้กับ “สัตตวะ” ซึ่งเชื่อมโยงกับพระแม่สรัสวดี เทพีแห่งความรู้และการตื่นรู้
การอุทิศตนต่อคุณสมบัติทั้งสามนี้จะช่วยหล่อหลอมชีวิต แต่ความหมายที่ลึกซึ้งของเทศกาลคือการก้าวข้ามคุณสมบัติทั้งสามประการไปให้ได้ ดังนั้น วันที่สิบ หรือ “วันวิชัยทัศมิ” จึงหมายถึงวันที่มนุษย์ได้บรรลุชัยชนะที่แท้จริง คือการเข้าใจในทุกคุณสมบัติของชีวิต เข้าร่วมแต่ไม่ยึดติด สามารถควบคุมตนเองได้เหนือพลังอำนาจทั้งปวง ซึ่งถือเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริง
วันวิชัยทัศมียังเป็นเครื่องเตือนใจว่า การแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตเรา ตั้งแต่ผืนดิน อากาศ อาหาร ผู้คน ไปจนถึงร่างกายและจิตใจของเราเอง จะเป็นหนทางที่นำเราไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะในทุกย่างก้าวของชีวิต โดยตามประเพณีดั้งเดิม เทศกาลนี้ควรได้รับการเฉลิมฉลองด้วยความเบิกบาน ความรัก และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือศาสนา
