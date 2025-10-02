ผอ.โรงเรียน ทำกุศลครั้งสุดท้าย บริจาคดวงตา ช่วยให้ผู้พิการกลับมามองเห็น
ผอ.โรงเรียนเมตตาศึกษา ใน อ.หล่มสัก ทำกุศลครั้งสุดท้าย บริจาคดวงตา ช่วยให้ผู้พิการกลับมามองเห็น 2 คน
พญ.ศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณ และหรีดเคารพศพแก่ ดร.จินดา วรปัสสุ อายุ 73 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา อ.หล่มสัก ที่เสียชีวิตและได้บริจาคดวงตาเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยด้านสายตา โดยมีนายวิฑูรย์ วรปัสสุ (สามี) และลูกๆ เป็นตัวแทนรับมอบ
พญ.ศรีสุดา เปิดเผยว่า คนไข้มาด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก มีเลือดออกเป็นจำนวนมาก แพทย์จึงได้ทำการรักษาโดยการผ่าตัด แต่เนื่องจากคนไข้มีอายุมากจึงได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาและญาติประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่น
แต่มีข้อจำกัดคือผู้ป่วยมีอายุมากจึงสามารถบริจาคได้เพียง 2 ข้าง แต่ก็สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตาที่มองไม่เห็นให้กลับมาเห็นแสงสว่างได้อีกถึง 2 คน นับว่าเป็นการสร้างกุศลอย่างยิ่งใหญ่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มวัย 23 ทำกุศลครั้งสุดท้าย บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วย 4 ราย
- อาลัย น้องปั๊บ นักเรียนวัย 18 ปี บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจ ผู้ป่วยหลายชีวิต
- นักร้องหนุ่ม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทำกุศลครั้งสุดท้าย บริจาคอวัยวะ ต่อลมหลายชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: