เศร้า ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิต 7 ศพ เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน
เศร้า ไฟไหม้บ้านระยอง ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 ศพ เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ถนนทางไผ่ 2 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือ เทศบาลนครระยอง ได้นำรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน เข้าทำการระงับเหตุดังกล่าว สามารถควบคุมเพลิงได้ เวลาประมาณ 03.00 น.
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนเสียหายจำนวน 3 หลัง และพบว่ามีผู้เสียชีวิต 7 ศพ โดยทั้งหมดเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
โดยในกลุ่มผู้เสียชีวิตมี หลานอายุ 4 ปี และ 2 ปี รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บ 3 ราย เป็นเพื่อนบ้าน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป
