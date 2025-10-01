ข่าวกีฬาฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 11:50 น.
179

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง ดอร์ทมุนด์ พบ แอธ.บิลเบา ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ดอร์ทมุนด์ VS แอธ.บิลเบา ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ แอธ.บิลเบา
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
Credit : Athletic Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ เอ็มเร่ ชาน, ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ และ โคล แคมป์เบลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ แซร์อู กิราสซี่, ฟาบิโอ วิลวา และ อารอน อันเซลมิโน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนไซเบนี่ แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย คาริม อเดลเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ คอยซัพพอร์ตกองหน้าตัวเป้าอย่าง แซร์อู กิราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

แอธเลติก บิลเบา

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ จะยังไม่มีชื่อของ อัอูไน เอกิลุซ, มิเกล เวสก้า, เออร์โก อิเซต้า, ยาเรย์ อัลวาเรซ และ นิโก้ วิลเลี่ยมส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซ์ เบเรนเกอร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูไน ซิมอนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน อันโดนี โกโรซาเบล, อายเมริค ลาปอร์ต, ดานี่ วิเวียน, อดาม่า โบอิโร แดนกลางเป็น มิเกล เจาเรซิการ์, อิญิโก รุยซ์ เด กาลาร์เรต้า แนวรุกนำทัพมาโดย อิญากี้ วิลเลี่ยมส์, โออิฮาน ซานเซต, โรแบร์ นาวาร์โร่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กอร์คา กูรูเซต้า

Credit : Athletic Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – แอธ.บิลเบา

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 24/07/21 ดอร์ทมุนด์ 0-2 แอธ.บิลเบา (กระชับมิตร)
  • 09/08/16 แอธ.บิลเบา 1-0 ดอร์ทมุนด์ (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

  • 24/09/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 16/09/25 เสมอ ยูเวนตุส 4-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 31/08/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-0 (บุนเดสลีกา)

แอธ.บิลเบา

  • 27/09/25 แพ้ บียาร์เรอัล 0-1 (ลาลีกา)
  • 23/09/25 เสมอ คิโรน่า 1-1 (ลาลีกา)
  • 20/09/25 แพ้ บาเลนเซีย 0-2 (ลาลีกา)
  • 16/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 แพ้ อลาเบส 0-1 (ลาลีกา)
Credit : Borussia Dortmund

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนไซเบนี่ – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดลเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ – แซร์อู กิราสซี่

แอธเลติก บิลเบา (4-2-3-1) : อูไน ซิมอนส์ (GK) – อันโดนี โกโรซาเบล, อายเมริค ลาปอร์ต, ดานี่ วิเวียน, อดาม่า โบอิโร – มิเกล เจาเรซิการ์, อิญิโก รุยซ์ เด กาลาร์เรต้า – อิญากี้ วิลเลี่ยมส์, โออิฮาน ซานเซต, โรแบร์ นาวาร์โร่ – กอร์คา กูรูเซต้า

Credit : Athletic Club

Thaiger ทายผลบอล ดอร์ทมุนด์ 2-0 แอธ.บิลเบา

ดอร์ทมุนด์ ฟอร์มกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้ง ไม่แพ้ใครตลอด 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 4 เสมอ 2 ส่วนทางด้าน แอธเลติก บิลเบา สะกดคำว่าชนะไม่เป็นตลอด 5 เกมหลังสุด และเป็นการแพ้ไปถึง 4 เกม เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นทัพเสือเหลืองที่บุกเข้าใส่ และน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

