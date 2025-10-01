ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง ดอร์ทมุนด์ พบ แอธ.บิลเบา ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ดอร์ทมุนด์ VS แอธ.บิลเบา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ แอธ.บิลเบา
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ เอ็มเร่ ชาน, ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ และ โคล แคมป์เบลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ แซร์อู กิราสซี่, ฟาบิโอ วิลวา และ อารอน อันเซลมิโน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนไซเบนี่ แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย คาริม อเดลเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ คอยซัพพอร์ตกองหน้าตัวเป้าอย่าง แซร์อู กิราสซี่
แอธเลติก บิลเบา
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ จะยังไม่มีชื่อของ อัอูไน เอกิลุซ, มิเกล เวสก้า, เออร์โก อิเซต้า, ยาเรย์ อัลวาเรซ และ นิโก้ วิลเลี่ยมส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซ์ เบเรนเกอร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูไน ซิมอนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน อันโดนี โกโรซาเบล, อายเมริค ลาปอร์ต, ดานี่ วิเวียน, อดาม่า โบอิโร แดนกลางเป็น มิเกล เจาเรซิการ์, อิญิโก รุยซ์ เด กาลาร์เรต้า แนวรุกนำทัพมาโดย อิญากี้ วิลเลี่ยมส์, โออิฮาน ซานเซต, โรแบร์ นาวาร์โร่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กอร์คา กูรูเซต้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – แอธ.บิลเบา
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 24/07/21 ดอร์ทมุนด์ 0-2 แอธ.บิลเบา (กระชับมิตร)
- 09/08/16 แอธ.บิลเบา 1-0 ดอร์ทมุนด์ (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 24/09/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 16/09/25 เสมอ ยูเวนตุส 4-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 31/08/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-0 (บุนเดสลีกา)
แอธ.บิลเบา
- 27/09/25 แพ้ บียาร์เรอัล 0-1 (ลาลีกา)
- 23/09/25 เสมอ คิโรน่า 1-1 (ลาลีกา)
- 20/09/25 แพ้ บาเลนเซีย 0-2 (ลาลีกา)
- 16/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 แพ้ อลาเบส 0-1 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนไซเบนี่ – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดลเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ – แซร์อู กิราสซี่
แอธเลติก บิลเบา (4-2-3-1) : อูไน ซิมอนส์ (GK) – อันโดนี โกโรซาเบล, อายเมริค ลาปอร์ต, ดานี่ วิเวียน, อดาม่า โบอิโร – มิเกล เจาเรซิการ์, อิญิโก รุยซ์ เด กาลาร์เรต้า – อิญากี้ วิลเลี่ยมส์, โออิฮาน ซานเซต, โรแบร์ นาวาร์โร่ – กอร์คา กูรูเซต้า
Thaiger ทายผลบอล ดอร์ทมุนด์ 2-0 แอธ.บิลเบา
ดอร์ทมุนด์ ฟอร์มกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้ง ไม่แพ้ใครตลอด 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 4 เสมอ 2 ส่วนทางด้าน แอธเลติก บิลเบา สะกดคำว่าชนะไม่เป็นตลอด 5 เกมหลังสุด และเป็นการแพ้ไปถึง 4 เกม เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นทัพเสือเหลืองที่บุกเข้าใส่ และน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก
