พายุบัวลอย ขึ้นฝั่งถล่มเวียดนาม เสียชีวิตแล้ว 2 ราย สูญหายอีก 17 คน บ้านเรือนพังยับ

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 13:15 น.
สื่อเวียดนามเผย “พายุบัวลอย” ขึ้นฝั่งแล้ว ถล่มภาคกลางของเวียดนามอย่างหนัก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สูญหายอีก 17 ราย บ้านเรือนเสียหาย ไฟดับหลายพื้นที่

พายุไต้ฝุ่นบัวลอย พัดถล่มประเทศเวียดนามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และสูญหาย 17 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ระบบไฟฟ้าถูกตัดขาด ขณะที่พายุได้นำพาฝนตกหนักและคลื่นยักษ์ ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงและมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศลาว

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่า พายุบัวลอยเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งภาคกลางตอนเหนือของประเทศ ก่อนจะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าวันจันทร์ ทำให้เกิดคลื่นสูงถึง 8 เมตร

หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิต 1 รายจากการถูกน้ำท่วมในเมืองเว้ และอีก 1 รายเสียชีวิตจากการถูกต้นไม้ล้มทับในจังหวัดแถงฮวา นอกจากนี้ ยังมีชาวประมง 17 คนสูญหาย หลังคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่เรือประมง 2 ลำนอกชายฝั่งจังหวัดกว๋างจิ ขณะที่เรือประมงอีกลำก็ขาดการติดต่อระหว่างเกิดพายุ

A fishing boat is grounded in the aftermath of typhoon Bualoi in Quang Tri, Vietnam, Monday, Sept. 29, 2025. (Vo Thi Dung/VNA via AP)

เหงียน ตวน วินห์ ชายวัย 45 ปีในจังหวัดเหงะอานกล่าวว่า “ผมเคยเห็นพายุมาหลายลูก แต่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุด” เพื่อนบ้านของวินห์เล่าว่า พวกเขาต้องอยู่เฝ้าตลอดทั้งคืนเพื่อปกป้องบ้านเรือน แม้ว่าไฟฟ้าในอาคารจะดับลงไปแล้ว

In this photo provided by the Philippine Coast Guard, members of the Philippine Coast Guard walk beside a fallen electrical post due to Tropical Storm Bualoi in the municipality of Romblon, in Romblon province, Philippines on Friday Sept. 26, 2025. (Philippine Coast Guard via AP)

สำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่า เมื่อเวลา 11:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พายุไต้ฝุ่นได้เคลื่อนตัวจากจังหวัดเหงะอานเข้าสู่ลาว โดยความเร็วลมสูงสุดอ่อนกำลังลงเหลือ 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเดิมที่ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่ง

พายุบัวลอยสร้างความเสียหายอย่างมาก โดยทำให้บ้านเรือนเสียหาย 245 หลัง พื้นที่ปลูกข้าวและพืชผลอื่น ๆ ถูกน้ำท่วมเกือบ 1,400 เฮกตาร์ และตัดขาดเส้นทางเข้าออกหลายพื้นที่ ก่อนที่พายุจะพัดถล่ม รัฐบาลได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 28,500 คน และยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยว เนื่องจากมีการปิดสนามบิน 4 แห่งในจังหวัดทางภาคกลาง

เนื่องจากเวียดนามมีแนวชายฝั่งทะเลยาวนาน จึงมักจะเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นที่ก่อตัวทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ ซึ่งก่อนหน้านี้พายุบัวลอยได้พัดถล่มฟิลิปปินส์และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คน

อ้างอิง : www.reuters.com

 

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021

