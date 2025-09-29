พายุบัวลอย ขึ้นฝั่งถล่มเวียดนาม เสียชีวิตแล้ว 2 ราย สูญหายอีก 17 คน บ้านเรือนพังยับ
สื่อเวียดนามเผย “พายุบัวลอย” ขึ้นฝั่งแล้ว ถล่มภาคกลางของเวียดนามอย่างหนัก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สูญหายอีก 17 ราย บ้านเรือนเสียหาย ไฟดับหลายพื้นที่
พายุไต้ฝุ่นบัวลอย พัดถล่มประเทศเวียดนามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และสูญหาย 17 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ระบบไฟฟ้าถูกตัดขาด ขณะที่พายุได้นำพาฝนตกหนักและคลื่นยักษ์ ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงและมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศลาว
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่า พายุบัวลอยเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งภาคกลางตอนเหนือของประเทศ ก่อนจะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าวันจันทร์ ทำให้เกิดคลื่นสูงถึง 8 เมตร
หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิต 1 รายจากการถูกน้ำท่วมในเมืองเว้ และอีก 1 รายเสียชีวิตจากการถูกต้นไม้ล้มทับในจังหวัดแถงฮวา นอกจากนี้ ยังมีชาวประมง 17 คนสูญหาย หลังคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่เรือประมง 2 ลำนอกชายฝั่งจังหวัดกว๋างจิ ขณะที่เรือประมงอีกลำก็ขาดการติดต่อระหว่างเกิดพายุ
เหงียน ตวน วินห์ ชายวัย 45 ปีในจังหวัดเหงะอานกล่าวว่า “ผมเคยเห็นพายุมาหลายลูก แต่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุด” เพื่อนบ้านของวินห์เล่าว่า พวกเขาต้องอยู่เฝ้าตลอดทั้งคืนเพื่อปกป้องบ้านเรือน แม้ว่าไฟฟ้าในอาคารจะดับลงไปแล้ว
สำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่า เมื่อเวลา 11:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พายุไต้ฝุ่นได้เคลื่อนตัวจากจังหวัดเหงะอานเข้าสู่ลาว โดยความเร็วลมสูงสุดอ่อนกำลังลงเหลือ 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเดิมที่ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่ง
พายุบัวลอยสร้างความเสียหายอย่างมาก โดยทำให้บ้านเรือนเสียหาย 245 หลัง พื้นที่ปลูกข้าวและพืชผลอื่น ๆ ถูกน้ำท่วมเกือบ 1,400 เฮกตาร์ และตัดขาดเส้นทางเข้าออกหลายพื้นที่ ก่อนที่พายุจะพัดถล่ม รัฐบาลได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 28,500 คน และยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยว เนื่องจากมีการปิดสนามบิน 4 แห่งในจังหวัดทางภาคกลาง
เนื่องจากเวียดนามมีแนวชายฝั่งทะเลยาวนาน จึงมักจะเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นที่ก่อตัวทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ ซึ่งก่อนหน้านี้พายุบัวลอยได้พัดถล่มฟิลิปปินส์และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คน
อ้างอิง : www.reuters.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกหญิงญี่ปุ่นไม่ลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้อง 10 ครั้ง ยันไม่ได้เล่นชู้
- พายุ ‘บัวลอย’ เข้าไทยวันนี้? เช็กจังหวัดฝนตกหนัก 30 ก.ย. ยังเจอร่องมรสุม
- อัปเดตเส้นทาง ‘พายุบัวลอย’ เข้าไทยไหม? เช็กจังหวัดรับมือฝนถล่ม-น้ำท่วม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: