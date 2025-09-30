ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15
พายุโซนร้อน บัวลอย ต้นเหตุฝนตกหนัก น้ำท่วม 3 อำเภอใน อุตรดิตถ์ ประชาชนเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือ
วันนี้ (30 กันยายน 2568) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “บัวลอย” ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอนเอ่อล้นสปิลเวย์ เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ ขณะนี้มี 3 อำเภอได้รับผลกระทบ ได้แก่
- อำเภอทองแสนขัน 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน (เขตเศรษฐกิจถูกน้ำท่วมสูง 1.5–2 เมตร เป็นครั้งที่ 2)
- อำเภอน้ำปาด 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน
- อำเภอท่าปลา 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน
ปัจจุบันสถานการณ์ในอำเภอทองแสนขันน่าเป็นห่วง เนื่องจากมวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก ขณะที่ถนนสายสำคัญ เช่น สาย 117 (เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้) และถนนสายเขื่อนสิริกิติ์–อำเภอน้ำปาด ถูกน้ำท่วมผิวจราจร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
ด้านอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมบริเวณลานสนชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย หลังฝนตกหนัก ลมแรง เสี่ยงฟ้าผ่า และพบดินสไลด์หลายจุดในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (EOC) ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมจัดหาเรืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย จัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อน ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง และประสานกรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัย
จ.อุตรดิตถ์ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรายงานว่าสถานการณ์น้ำของอำเภอน้ำปาดและอำเภอทองแสนขันฝนตกหนักกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะลงพื้นที่อำเภอพิชัย จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ดำเนินการดังนี้
1. แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะริมตลิ่งหรือพื้นที่ลาดเอียง ให้ทราบสถานการณ์
2. เตรียมการขนย้ายผู้ป่วย กลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปอยู่ที่ปลอดภัย และขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
3. หากคาดว่าบ้านเรือนอยู่ไม่ปลอดภัยให้ย้ายออกไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน
4. เตรียมพื้นที่ปลอดภัย เช่น ศาลาวัด โรงเรียน สำหรับอพยพพี่น้องประชาชนไปอยู่ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. หากมีสถานการณ์ในพื้นที่ขอให้รายงานนายอำเภอ ปลัดอำเภอทราบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้อัปเดตเมื่อเวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา “อุตรดิตถ์”รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและอุบัติภัยจากพายุ “บัวลอย” ดังนี้ เนื่องจากอ่างน้ำไผ่เกิดการแตก ส่งผลให้น้ำจากฝายห้วยแมงเร่งระบายออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและเตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน
ด้านสถานการณ์การจราจร แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 รายงานว่า
- ถนนสาย 1045 กม.48+900 เกิดดินสไลด์ แต่ยังสามารถสัญจรได้
- ถนนสาย 1045 กม.51+225 มีเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 5 ต้น ขวางเส้นทาง การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะสามารถเปิดเส้นทางได้ภายในเย็นวันนี้
เมื่อแก้ไขแล้วประชาชนสามารถใช้เส้นทางสาย 1045 ผ่านแยกสักใหญ่ และต่อด้วยสาย 117 เพื่อเดินทางไปยังอำเภอน้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคกได้ตามปกติ
ขณะที่สถานการณ์น้ำปาด พบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำปาด ได้แก่
- บ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน
- บ้านกกต้อง และบ้านนาไพร ต.ฟากท่า
- เขตเทศบาลตำบลฟากท่า
- บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด
- บ้านต้นม่วง ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด
- บ้านสวน ต.แสนตอ อ.น้ำปาด
ด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ สำรวจและรายงานความเสียหายด้านปศุสัตว์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากมีความจำเป็น พร้อมจัดเตรียมเสบียงอาหารและน้ำสะอาดสำรองอย่างเพียงพอ หากพบความเสียหายขอให้รีบแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำส่งรายงานมายังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์โดยด่วน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 062-5962369 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
สำหรับผู้ประสบอุทกภัยติดต่อสายด่วน ปภ.ได้ที่ 1784 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกันประกาศล่าสุดตาก “กรมอุตุนิยมวิทยา” เรื่อง พายุ “บัวลอย”และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 15 (276/2568) ระบุ “หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “บัวลอย” ปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง”
ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น.
