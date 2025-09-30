ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 15:50 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 16:21 น.
61

พายุโซนร้อน บัวลอย ต้นเหตุฝนตกหนัก น้ำท่วม 3 อำเภอใน อุตรดิตถ์ ประชาชนเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือ

วันนี้ (30 กันยายน 2568) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “บัวลอย” ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอนเอ่อล้นสปิลเวย์ เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ ขณะนี้มี 3 อำเภอได้รับผลกระทบ ได้แก่

  • อำเภอทองแสนขัน 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน (เขตเศรษฐกิจถูกน้ำท่วมสูง 1.5–2 เมตร เป็นครั้งที่ 2)
  • อำเภอน้ำปาด 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน
  • อำเภอท่าปลา 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน

ปัจจุบันสถานการณ์ในอำเภอทองแสนขันน่าเป็นห่วง เนื่องจากมวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก ขณะที่ถนนสายสำคัญ เช่น สาย 117 (เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้) และถนนสายเขื่อนสิริกิติ์–อำเภอน้ำปาด ถูกน้ำท่วมผิวจราจร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

ด้านอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมบริเวณลานสนชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย หลังฝนตกหนัก ลมแรง เสี่ยงฟ้าผ่า และพบดินสไลด์หลายจุดในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (EOC) ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมจัดหาเรืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย จัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อน ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง และประสานกรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัย

จ.อุตรดิตถ์ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรายงานว่าสถานการณ์น้ำของอำเภอน้ำปาดและอำเภอทองแสนขันฝนตกหนักกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะลงพื้นที่อำเภอพิชัย จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะริมตลิ่งหรือพื้นที่ลาดเอียง ให้ทราบสถานการณ์

2. เตรียมการขนย้ายผู้ป่วย กลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปอยู่ที่ปลอดภัย และขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย

3. หากคาดว่าบ้านเรือนอยู่ไม่ปลอดภัยให้ย้ายออกไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน

4. เตรียมพื้นที่ปลอดภัย เช่น ศาลาวัด โรงเรียน สำหรับอพยพพี่น้องประชาชนไปอยู่ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

5. หากมีสถานการณ์ในพื้นที่ขอให้รายงานนายอำเภอ ปลัดอำเภอทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้อัปเดตเมื่อเวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา “อุตรดิตถ์”รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและอุบัติภัยจากพายุ “บัวลอย” ดังนี้ เนื่องจากอ่างน้ำไผ่เกิดการแตก ส่งผลให้น้ำจากฝายห้วยแมงเร่งระบายออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและเตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน

ด้านสถานการณ์การจราจร แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 รายงานว่า

  • ถนนสาย 1045 กม.48+900 เกิดดินสไลด์ แต่ยังสามารถสัญจรได้
  • ถนนสาย 1045 กม.51+225 มีเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 5 ต้น ขวางเส้นทาง การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะสามารถเปิดเส้นทางได้ภายในเย็นวันนี้

เมื่อแก้ไขแล้วประชาชนสามารถใช้เส้นทางสาย 1045 ผ่านแยกสักใหญ่ และต่อด้วยสาย 117 เพื่อเดินทางไปยังอำเภอน้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคกได้ตามปกติ

ขณะที่สถานการณ์น้ำปาด พบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำปาด ได้แก่

  1. บ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน
  2. บ้านกกต้อง และบ้านนาไพร ต.ฟากท่า
  3. เขตเทศบาลตำบลฟากท่า
  4. บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด
  5. บ้านต้นม่วง ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด
  6. บ้านสวน ต.แสนตอ อ.น้ำปาด

ด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ สำรวจและรายงานความเสียหายด้านปศุสัตว์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากมีความจำเป็น พร้อมจัดเตรียมเสบียงอาหารและน้ำสะอาดสำรองอย่างเพียงพอ หากพบความเสียหายขอให้รีบแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำส่งรายงานมายังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์โดยด่วน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 062-5962369 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

สำหรับผู้ประสบอุทกภัยติดต่อสายด่วน ปภ.ได้ที่ 1784 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

ขณะเดียวกันประกาศล่าสุดตาก “กรมอุตุนิยมวิทยา” เรื่อง พายุ “บัวลอย”และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 15 (276/2568) ระบุ “หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “บัวลอย” ปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง”

ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น.

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

