บัวลอยทำพิษ! ดินสไลด์ทับบ้าน แม่สะเรียง ดับ 1 น้ำป่าเอ่อท่วม-คอสะพานขาด
สื่อมวลชนรายงานว่า นายอำเภอแม่สะเรียงสั่งทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือ ชี้พื้นที่เสี่ยงหลายหมู่บ้านสื่อสารติดขัด ขณะน้ำแม่ยวมเอ่อท่วม–คอสะพานขาด บ้านเรือนเสียหายเพิ่ม
เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 สำนักข่าว Thai PBS รายงานว่า นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งเหตุสลดจากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (30 ก.ย. 68) ได้เกิดเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโรงฆ่าสัตว์ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ 38 ปี ซึ่งถูกดินโคลนถล่มทับบ้านพัก ขณะนี้หน่วยกู้ภัยได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้ว
สถานการณ์น้ำป่า-ดินถล่มกระทบวงกว้าง
นอกจากเหตุสลดดังกล่าว อิทธิพลของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องยังทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำในแม่น้ำยวมเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านสบหาร หมู่ 2 ต.บ้านกาศ กระแสน้ำได้กัดเซาะจนคอสะพานหน้าโรงเรียนขาด มีรถยนต์เสียหาย 1 คัน และบ้านเรือนได้รับผลกระทบราว 15 หลังคาเรือน
นายอำเภอแม่สะเรียงได้สั่งระดมกำลังทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน หลังมีรายงานว่าหลายหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้
สาเหตุหลักของภัยพิบัติครั้งนี้มาจากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ที่แม้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว แต่ยังคงเสริมกำลังร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักสะสม โดยในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง มีปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงถึง 131 มิลลิเมตร ส่งผลให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวและเกิดดินถล่มในที่สุด
