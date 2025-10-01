“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
พรรคเพื่อไทย รับลูก ทนายอั๋น ยื่นสอบ อนุทิน ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ยกตัวอย่าง 4 กรณี ตั้งคำถามไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์
นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือถึงสส.พรรคเพื่อไทย (พท.) กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ผิดมาตรฐานจริยธรรม โดยมี นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือ
โดยนายภัทรพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ตนมายื่นหนังสือขอให้ สส.พรรคเพื่อไทย ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 1 ขอให้สส.รวมชื่อ 50 คน เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นายอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ และแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตนเห็นว่าพฤติกรรมของนายอนุทินทั้งก่อนและหลังโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) บางคน เป็นที่คลาแคลงสงสัยว่า อาจมีคุณสมบัติที่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ทั้งอาจไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ ในหลายกรณี ได้แก่
1.นายอนุทิน ย้ายทะเบียนบ้าน ไปอยู่ที่ดินพิพาทใน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บริเวณแยกเขากระโดง ซึ่งที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินของรัฐคือการรถไฟแห่งประเทศไทย
2.กรณีถูกกล่าวหานายอนุทิน มีส่วนร่วมในกระบวนการโกง หรือได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมิชอบ คดีดังกล่าว นายอนุทินได้หมายเรียกเลขที่ 187 ถูกออกหมายเรียกจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ กกต. หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
3.การแต่งตั้ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เรื่องบุคคลที่สังคมรู้ว่า น่าจะมีคุณสมบัติต้องห้าม ร่วมมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งในรัฐบาลของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ไม่กล้าแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อย่างใด แต่รัฐบาลนายอนุทิน กล้าทำอย่างนั้น
4.กรณีที่นายอนุทิน อาจใช้อำนาจหน้าที่ส่วนตน ในสมัยที่เป็นรมว.มหาดไทย ใช้ถนนหลวงคือถนนที่ อบต. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นรันเวย์ส่วนตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าเคลือบแคลงสงสัยอย่างยิ่ง ว่านายอนุทิน เหมาะสม ขาดบกพร่อง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่
ฉะนั้น จึงขอให้ สส.พรรคเพื่อไทย ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ คือการรวมเสียง สส. ไม่น้อยกว่า 50 คน ส่งสภาฯ และส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมาตรฐานอย่างไร โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระที่คำวินิจฉัยผูกพันกับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ตนหวังว่า สส.พรรคเพื่อไทย จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวและหวังว่าการมาของตนจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนส่วนรวม
ด้าน นพ.เชิดชัย กล่าวว่า จากที่นายภัทรพงศ์พูดมาถูกทั้งหมด ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ ประธานสส.พรรคเพื่อไทย ให้มารับหนังสือ และจะส่งกรรมการพรรคพิจารณา เพื่อเข้าชื่อ สส. 50 คน พร้อมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
เมื่อถามว่าการเข้าชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นมติพรรคหรือไม่ นพ.เชิดชัย กล่าวว่า จะต้องรอการประชุมพรรคในวันที่ 7 ต.ค.
