ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 13:06 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 13:06 น.
107

พรรคเพื่อไทย รับลูก ทนายอั๋น ยื่นสอบ อนุทิน ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ยกตัวอย่าง 4 กรณี ตั้งคำถามไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์

นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือถึงสส.พรรคเพื่อไทย (พท.) กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ผิดมาตรฐานจริยธรรม โดยมี นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือ

โดยนายภัทรพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ตนมายื่นหนังสือขอให้ สส.พรรคเพื่อไทย ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 1 ขอให้สส.รวมชื่อ 50 คน เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นายอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ และแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตนเห็นว่าพฤติกรรมของนายอนุทินทั้งก่อนและหลังโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) บางคน เป็นที่คลาแคลงสงสัยว่า อาจมีคุณสมบัติที่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ทั้งอาจไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ ในหลายกรณี ได้แก่

1.นายอนุทิน ย้ายทะเบียนบ้าน ไปอยู่ที่ดินพิพาทใน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บริเวณแยกเขากระโดง ซึ่งที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินของรัฐคือการรถไฟแห่งประเทศไทย

2.กรณีถูกกล่าวหานายอนุทิน มีส่วนร่วมในกระบวนการโกง หรือได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมิชอบ คดีดังกล่าว นายอนุทินได้หมายเรียกเลขที่ 187 ถูกออกหมายเรียกจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ กกต. หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

3.การแต่งตั้ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เรื่องบุคคลที่สังคมรู้ว่า น่าจะมีคุณสมบัติต้องห้าม ร่วมมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งในรัฐบาลของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ไม่กล้าแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อย่างใด แต่รัฐบาลนายอนุทิน กล้าทำอย่างนั้น

4.กรณีที่นายอนุทิน อาจใช้อำนาจหน้าที่ส่วนตน ในสมัยที่เป็นรมว.มหาดไทย ใช้ถนนหลวงคือถนนที่ อบต. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นรันเวย์ส่วนตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าเคลือบแคลงสงสัยอย่างยิ่ง ว่านายอนุทิน เหมาะสม ขาดบกพร่อง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่

ฉะนั้น จึงขอให้ สส.พรรคเพื่อไทย ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ คือการรวมเสียง สส. ไม่น้อยกว่า 50 คน ส่งสภาฯ และส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมาตรฐานอย่างไร โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระที่คำวินิจฉัยผูกพันกับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ตนหวังว่า สส.พรรคเพื่อไทย จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวและหวังว่าการมาของตนจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนส่วนรวม

ด้าน นพ.เชิดชัย กล่าวว่า จากที่นายภัทรพงศ์พูดมาถูกทั้งหมด ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ ประธานสส.พรรคเพื่อไทย ให้มารับหนังสือ และจะส่งกรรมการพรรคพิจารณา เพื่อเข้าชื่อ สส. 50 คน พร้อมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

เมื่อถามว่าการเข้าชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นมติพรรคหรือไม่ นพ.เชิดชัย กล่าวว่า จะต้องรอการประชุมพรรคในวันที่ 7 ต.ค.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

5 วินาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

10 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

15 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

28 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 13:06 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 13:06 น.
107
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
Back to top button