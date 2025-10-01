วินาทีเปลี่ยนชีวิต หนุ่มดวงเฮง พบลอตเตอรี่ 600 ล้าน ซ่อนในเสื้อแจ็กเก็ตนานครึ่งปี
คุณพ่อลูกหนึ่งในเยอรมนีพบโชคก้อนใหญ่โดยบังเอิญ หลังหยิบเสื้อแจ็กเก็ตตัวเก่าที่ไม่ได้ใส่มาตั้งแต่เดือนมีนาคมมาดู พบลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลใหญ่ซุกอยู่ข้างในนานกว่าครึ่งปี
เรื่องราวความโชคดีที่เกือบจะหลุดลอยไปนี้เกิดขึ้นกับคุณพ่อลูกหนึ่งจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังจากที่เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่มูลค่ากว่า 13.3 ล้านปอนด์ (ประมาณ 600 ล้านบาท) แต่กลับไม่รู้ตัวเลยเป็นเวลานานถึง 6 เดือน
บริษัทลอตเตอรี่ Lotto Hessen เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ชายคนดังกล่าวถูกรางวัลใหญ่ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ไม่มีใครมาขึ้นรางวัล จนบริษัทต้องทำแคมเปญออกโปสเตอร์ตามหาผู้โชคดี
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ อากาศเริ่มเย็นลง ชายคนดังกล่าวจึงไปหยิบเสื้อแจ็กเก็ตในตู้เสื้อผ้าที่เขาไม่ได้ใส่เลยมาตั้งแต่เดือนมีนาคม และได้พบกับสลากลอตเตอรี่ใบนั้นพับเก็บอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
เมื่อเขาลองนำสลากไปตรวจตัวเลขกับโทรศัพท์มือถือ ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าตัวเองคือผู้โชคดีที่ถูกรางวัลใหญ่เป็นเงิน 15,336,286.40 ยูโร (ประมาณ 13.3 ล้านปอนด์)
ชายผู้โชคดีเล่าว่า “พอผมตรวจตัวเลขแล้วเห็นจำนวนเงินรางวัล ผมตกใจมาก โชคดีที่ตอนนั้นผมนั่งอยู่ ไม่อย่างนั้นคงเข่าอ่อนล้มลงไปแล้ว”
เขายังยอมรับด้วยว่าเคยได้ยินข่าวการตามหาผู้ถูกรางวัลที่หาตัวไม่เจอ และในตอนนั้นเขายังเคยคิดว่า “คนอะไรจะโง่ขนาดนั้นที่ไม่ไปขึ้นเงิน” โดยไม่เคยคิดเลยว่าคนๆ นั้นจะเป็นตัวเอง
เมื่อถามถึงแผนการใช้เงินรางวัล คุณพ่อลูกหนึ่งบอกว่าสิ่งแรกที่จะทำคือซื้อโซฟาตัวใหม่เข้าห้องนั่งเล่น ส่วนเงินที่เหลือเขาและภรรยาจะเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกๆ และยืนยันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้
เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยในปี 2013 คู่สามีภรรยาชาวอังกฤษคู่หนึ่งก็เกือบทิ้งเงินรางวัล 1 ล้านปอนด์ไป หลังจากลืมสลากที่ถูกรางวัลไว้ในลิ้นชักนานถึง 3 สัปดาห์
