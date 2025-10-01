นิตยสาร Time เสนอ “เท้ง ณัฐพงษ์” เป็นบุคคลทรงอิทธิพลในด้านผู้นำ
นิตยสารไทม์ เสนอ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นบุคคลทรงอิทธิพลในด้านผู้นำ Time100Next ประจำปี
เว็บไซต์นิตยสารไทม์ (Time) ได้เปิดเผยรายชื่อ Time100 Next บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆ ทั้งศิลปิน ผู้มีพรสวรรค์ด้านต่างๆ นักนวัตกรรม ผู้นำ และนักเคลื่อนไหว ประจำปี 2568
โดยหนึ่งในนั้นได้แก่ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน โดยถูกเสนอชื่อในหัวข้อผู้นำ
ในบทความระบุว่า “นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยรุ่นใหม่มักจะเดินหนึ่งก้าวและถอยสองก้าวตลอด หลังจากที่พวกเขาพยายามจะคลานออกมาจากอำนาจของชนชั้นอีลิท (Elite) ที่สนับสนุนกองทัพ และได้เห็นพรรคการเมืองถูกแบนไปสองพรรคในรอบ 6 ปี
แต่การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยมีผู้นำคนใหม่ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งเป็นผู้สานต่อพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งในปี 2566 และถูกยุบพรรคในปี 2567 ซึ่ง สส. 143 คนได้เข้าร่วมกับพรรคประชาชน และให้นายณัฐพงษ์เป็นผู้นำ
จากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้นายกรัฐมนตรี (น.ส.แพทองธาร) พ้นตำแหน่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แปลว่าการเลือกตั้งจะกลับมาในเร็วๆนี้ ซึ่งประชาชนรุ่นใหม่หวังว่านายณัฐพงษ์จะสามารถกระโดดคว้าตำแหน่งนายกฯได้”
นายณัฐพงษ์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ว่า “วิสัยทัศน์ของเราคือการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เราต้องนำประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมาสู่ประเทศของเรา”
