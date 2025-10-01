ข่าวต่างประเทศ

นิตยสาร Time เสนอ “เท้ง ณัฐพงษ์” เป็นบุคคลทรงอิทธิพลในด้านผู้นำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 11:48 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 14:14 น.
86

นิตยสารไทม์ เสนอ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นบุคคลทรงอิทธิพลในด้านผู้นำ Time100Next ประจำปี

เว็บไซต์นิตยสารไทม์ (Time) ได้เปิดเผยรายชื่อ Time100 Next บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆ ทั้งศิลปิน ผู้มีพรสวรรค์ด้านต่างๆ นักนวัตกรรม ผู้นำ และนักเคลื่อนไหว ประจำปี 2568

โดยหนึ่งในนั้นได้แก่ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน โดยถูกเสนอชื่อในหัวข้อผู้นำ

ในบทความระบุว่า “นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยรุ่นใหม่มักจะเดินหนึ่งก้าวและถอยสองก้าวตลอด หลังจากที่พวกเขาพยายามจะคลานออกมาจากอำนาจของชนชั้นอีลิท (Elite) ที่สนับสนุนกองทัพ และได้เห็นพรรคการเมืองถูกแบนไปสองพรรคในรอบ 6 ปี

แต่การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยมีผู้นำคนใหม่ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งเป็นผู้สานต่อพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งในปี 2566 และถูกยุบพรรคในปี 2567 ซึ่ง สส. 143 คนได้เข้าร่วมกับพรรคประชาชน และให้นายณัฐพงษ์เป็นผู้นำ

จากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้นายกรัฐมนตรี (น.ส.แพทองธาร) พ้นตำแหน่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แปลว่าการเลือกตั้งจะกลับมาในเร็วๆนี้ ซึ่งประชาชนรุ่นใหม่หวังว่านายณัฐพงษ์จะสามารถกระโดดคว้าตำแหน่งนายกฯได้”

นายณัฐพงษ์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ว่า “วิสัยทัศน์ของเราคือการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เราต้องนำประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมาสู่ประเทศของเรา”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

8 นาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

19 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

23 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

37 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 11:48 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 14:14 น.
86
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
Back to top button